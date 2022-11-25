Світлані Лободі можуть заборонити в'їзд у Литву

Причиною стала співпраця артистки з ринком РФ.

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40-річній українській співачці Світлані Лободі можуть заборонити в'їзд до Литви. Про це пише BNS.

Причиною стала концертна діяльність артистки на території Росії після початку війни у 2014 році та анексії Криму. Про це повідомила представниця міністра закордонних справ Пауліна Левіцкіте. Зокрема Лобода відвідувала за цей період і сам півострів.

"Після консультацій з українськими партнерами ми вносимо виконавця до списку персона нон грата", — зазначають литовські дипломати.

Міністр культури країни Сімонас Кайріс повідомив, що раніше уродженка Ірпеня не була внесена до списку небажаних осіб разом з іншими російськими артистами, оскільки в неї досі український паспорт. Оскільки в Лободи був запланований тур по Литві, тепер її виступи під питанням.

[ + – ] Світлана Лобода Фото: Instagram lobodaofficial

"Організатори приватних заходів повинні знати, що вони ризикують своїми інвестиціями", — зазначив литовський міністр.

Після початку повномасштабної війни в Україні Світлана Лобода покинула територію РФ і рівно через місяць висловила свою політичну позицію. Після багатьох років концертної діяльності в Росії артистка оголосила про припинення співпраці з ринком РФ.

Нещодавно зірка сцени випустила нову пісню українською мовою "Два незнайомці".

Нагадаємо, Світлана Лобода відвідала табір українських біженців на воді в Естонії.

Також Фокус писав про відверте інтерв'ю Світлани Лободи про війну в Україні та її громадянську позицію.