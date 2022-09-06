"Я дуже помилялася". Світлана Лобода розповіла про свою провину перед Україною

Знаменитість вважає себе винною, оскільки не цікавилася ситуацією у своїй країні.

39-річна українська співачка Світлана Лобода дала велике інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій.

Зокрема уродженка Ірпеня пригадала, як евакуйовувала своїх рідних з України в перші дні повномасштабного вторгнення. За її словами, родичам довелося добиратися замінованими полями та лісами, адже на той момент ірпінський міст уже було зруйновано. А сама Лобода в той момент була в Москві, куди прибула за кілька днів до 24 лютого.

У лютому українська співачка захворіла на ковід та важко перенесла недугу. Знаменитість постійно міряла сатурацію, їй здавалося, що вона помирає. Через хворобу у Лободи почали серйозні проблеми зі сном.

"Я тільки більш-менш до 19 числа приходжу в себе і тут я розумію, що мені знову потрібно летіти до Києва, тому що мені потрібно дорепетувати. І мій чоловік каже, що цього зараз робити не потрібно. Мабуть, у нього були якісь побоювання, він щось розумів. Хоча він завжди захищає мене від стресів і політичних історій. І я, зізнатися чесно, завжди була дуже далека від історії політики", — зізналася Світлана Лобода.

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Згодом інтерв'юєрка запитала співачку про стосунки з Філіпом Кіркоровим. На що Лобода відповіла, що в перші дні повномасштабної війни російський співак писав їй та підтримував артистку, чиї родичі залишалися в Україні.

Щодо своєї невизначеної політичної позиції, українська зірка сцени зазначила, що вважає себе винною, що була байдужою до цього.

"Я дуже помилялася, я дуже винна, що я була байдужа і не цікавилася тим, що відбувалося в моїй країні. Я зараз бачу, що все дуже однозначно: є війна в моїй країні, я її відчула на собі, на своїх рідних. І тепер моя позиція не може бути іншою. Вона на боці моєї країни, моєї сім'ї, моєї Батьківщини, моєї команди", — зізналася Лобода.

[ + – ] Світлана Лобода Фото: Telegram lobodaofficial

Зокрема співачка вважає себе артистом номер один у Росії у минулому. Проте вона не може поїхати туди, адже таким чином піде на угоду зі своєю совістю.

Світлана Лобода рівно місяць замовчувала війну в Україні, розпочату російськими військовими та владою. Артистка лише закликала мир до миру. Проте згодом назвали речі своїми іменами.

Знаменитість організувала благодійний штаб у своєму офісі за кордоном та публічно відмовилася від Росії.

Нагадаємо, Світлана Лобода на початку літа 2022 відвідала рідний Ірпінь.

Також Фокус писав про реакцію Світлани Лободи на чутки, нібито вона переписала нерухомість у Росії на свого охоронця.