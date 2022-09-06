"Я очень ошибалась". Светлана Лобода рассказала о своей вине перед Украиной

Знаменитость считает себя виновной, поскольку не интересовалась ситуацией в своей стране.

39-летняя украинская певица Светлана Лобода дала большое интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой.

В частности, уроженка Ирпеня вспомнила, как эвакуировала своих родных из Украины в первые дни полномасштабного вторжения. По ее словам, родственникам пришлось добираться по заминированным полям и лесам, ведь на тот момент ирпинский мост уже был разрушен. А сама Лобода в тот момент была в Москве, куда прибыла за несколько дней до 24 февраля.

В феврале украинская певица заболела ковидом и тяжело перенесла недуг. Знаменитость постоянно измеряла сатурацию, ей казалось, что она умирает. Из-за болезни у Лободы начали серьезные проблемы со сном.

"Я только более-менее к 19 числу прихожу в себя и здесь я понимаю, что мне снова нужно лететь в Киев, потому что мне нужно дорепетировать. И мой мужчина говорит, что этого сейчас делать не нужно. Видимо, у него были какие-то опасения, он что-то понимал. Хотя он всегда защищает меня от стрессов и политических историй. И я, признаться честно, всегда была очень далека от истории политики", — отметила Светлана Лобода.

[ + – ] Светлана Лобода рассказала о жизни во время войны

Впоследствии интервьюер спросила певицу об отношениях с Филиппом Киркоровым. Лобода ответила, что в первые дни полномасштабной войны российский певец писал ей и поддерживал артистку, чьи родственники оставались в Украине.

Относительно своей неопределенной политической позиции, украинская звезда сцены отметила, что считает себя виновной.

"Я очень ошибалась, я очень виновата, что я была безразлична и не интересовалась тем, что происходило в моей стране. Я сейчас вижу, что все очень однозначно: есть война в моей стране, я ее почувствовала на себе, на своих родных. И теперь моя позиция не может быть другой. Она на стороне моей страны, моей семьи, моей Родины, моей команды", — призналась Лобода.

[ + – ] Светлана Лобода Фото: Telegram lobodaofficial

В частности, певица считает себя артистом номер один в России в прошлом. Однако она не может поехать туда сейчас, поскольку таким образом пойдет на сделку со своей совестью.

Светлана Лобода ровно месяц умалчивала полномасштабную войну в Украине, начатую российскими военными и властью. Артистка только призвала мир к миру. Однако впоследствии все же назвала вещи своими именами.

Знаменитость организовала благотворительный штаб в своем офисе за границей и публично отказалась от России.

Напомним, Светлана Лобода в начале лета 2022 посетила родной Ирпень.

Также Фокус писал о реакции Светланы Лободы на слухи, будто она переписала недвижимость в России на своего телохранителя.