Причиной стало сотрудничество артистки с рынком РФ.

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40-летней украинской певице Светлане Лободе могут запретить въезд в Литву. Об этом пишет BNS.

Причиной стала концертная деятельность артистки на территории России после начала войны в 2014 году и аннексии Крыма. Об этом сообщила представитель министра иностранных дел Паулина Левицките. В частности, Лобода посещала за этот период и сам полуостров.

"После консультаций с украинскими партнерами мы вносим исполнителя в список персон нон грата", — отмечают литовские дипломаты.

Министр культуры страны Симонас Кайрис сообщил, что ранее уроженка Ирпеня не была внесена в список нежелательных лиц вместе с другими российскими артистами, поскольку у нее до сих пор украинский паспорт. Так как у Лободы был запланирован тур по Литве, сейчас ее выступления под вопросом.

[ + – ] Светлана Лобода Фото: Instagram lobodaofficial

"Организаторы частных мероприятий должны знать, что они рискуют своими инвестициями", — отметил литовский министр.

После начала полномасштабной войны в Украине Светлана Лобода покинула территорию РФ и ровно через месяц выразила свою политическую позицию. После многих лет концертной деятельности в России артистка объявила о прекращении сотрудничества с рынком РФ.

Недавно звезда сцены выпустила новую песню на украинском языке "Два незнакомца".

Напомним, Светлана Лобода посетила лагерь украинских беженцев на воде в Эстонии.

Также Фокус писал об откровенном интервью Светланы Лободы о войне в Украине и ее гражданской позиции.