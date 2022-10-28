Светлана Лобода посетила лагерь украинских беженцев на воде

Светлана Лобода пообщалась с соотечественниками, нашедшими убежище в столице Эстонии Таллине. Особое внимание она уделила детям, и подарила украинцам билеты на свой концерт.

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Украинская певица, телеведущая и автор песен Светлана Лобода, которая 28 октября дает благотворительный концерт Таллине (Эстония), встретилась с украинскими беженцами, живущими уже семь месяцев на корабле Эстонской судоходной компании,пришвартованном на причале Таллиннской набережной. Всего там нашли приют 2000 человек, в основном, мамы с детьми.

Несмотря на то, что все украинцы, спасающиеся от войны в Эстонии, обеспечены самым необходимым: едой, комфортом, крышей над головой, с моральной и психологической точки зрения люди испытывают трудности вдали от родного дома. Когда Лобода пришла к ним в гости, они встречали ее аплодисментами и не скрывали искренней радости.

[ + – ] Украинцы встретили певицу аплодисментами

Встреча Светланы со своими соотечественниками получилась очень душевной. Местами разговоры перерастали в интервью и даже в концерт, а еще звезда раздавала автографы.

"Это очень особенное место для всех: и для украинцев, и для эстонцев. Здесь сконцентрирована в одночасье боль потерь и радость спасения, тоска по родному дому и молитвы о мире и победе. Мы много говорили, и со взрослыми, и с детками, обнимались и плакали. Поддержка друг друга – это часть нашей борьбы за свободу и справедливость!", — поделилась артистка.

Вместе с присутствующими она исполнила песню "Червона калина".

LOBODA порадовала детишек сладостями и подарила билеты на предстоящее выступление в Таллине.

Артистка не впервые встречается с людьми, спасающимися от войны. В Риге, где певица сейчас живет со своей семьей, она так же посещала беженцев из разных регионов Украины.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода приехала в родной Ирпень и собственными глазами увидела, что сделали оккупанты с ее любимым городом. Она перечислила значительную сумму в благотворительный фонд Маши Ефросининой и заверила, что больше никогда не вернется в Россию.

В начале июня певица представила клип, посвященный 100 дням войны в Украине. В пронзительном черно-белом видео рассказывается о мужественном противостоянии украинского народа российской агрессии.

В недавнем интервью Катерине Гордеевой артистка призналась, что очень ошибалась, когда не интересовалась политикой, однако ситуация изменилась.

"Я сейчас вижу, что все очень однозначно: есть война в моей стране, я ее почувствовала на себе, на своих родных. И теперь моя позиция не может быть другой. Она на стороне моей страны, моей семьи, моей Родины, моей команды", – подчеркнула знаменитость.