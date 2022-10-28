Світлана Лобода відвідала табір українських біженців на воді

Світлана Лобода поспілкувалася зі співвітчизниками, які знайшли притулок у столиці Естонії Таллінні. Особливу увагу вона приділила дітям і подарувала українцям квитки на свій концерт.

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Українська співачка, телеведуча й авторка пісень Світлана Лобода, яка 28 жовтня дає благодійний концерт у Таллінні (Естонія), зустрілася з українськими біженцями, які вже сім місяців живуть на кораблі Естонської судноплавної компанії, пришвартованому на причалі Талліннської набережної. Загалом там знайшли притулок 2 000 осіб, переважно мами з дітьми.

Незважаючи на те, що всі українці, які рятуються від війни в Естонії, забезпечені найнеобхіднішим: їжею, комфортом, дахом над головою, з моральної та психологічної точки зору люди зазнають труднощів далеко від рідного дому. Коли Лобода прийшла до них у гості, вони зустрічали її оплесками та не приховували щирої радості.

[ + – ] Українці зустріли співачку аплодисментами

Зустріч Світлани зі своїми співвітчизниками вийшла дуже душевною. Подекуди розмови переростали в інтерв'ю і навіть у концерт, а ще зірка роздавала автографи.

"Це дуже особливе місце для всіх: і для українців, і для естонців. Тут сконцентровано відразу біль втрат і радість порятунку, туга за рідним домом і молитви про мир і перемогу. Ми багато говорили, і з дорослими, і з дітьми, обіймалися і плакали. Підтримка одне одного — це частина нашої боротьби за свободу та справедливість!" — поділилася артистка.

Разом із присутніми вона виконала пісню "Червона калина".

LOBODA порадувала дітлахів солодощами та подарувала квитки на майбутній виступ у Таллінні.

Артистка не вперше зустрічається з людьми, які рятуються від війни. У Ризі, де співачка зараз живе зі своєю родиною, вона також відвідувала біженців із різних регіонів України.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода приїхала в рідний Ірпінь і на власні очі побачила, що зробили окупанти з її улюбленим містом. Вона переказала значну суму до благодійного фонду Маші Єфросініної та запевнила, що більше ніколи не повернеться у Росію.

На початку червня співачка представила кліп, присвячений 100 дням війни в Україні. У пронизливому чорно-білому відео розповідається про мужнє протистояння українського народу російській агресії.

У нещодавньому інтерв'ю Катерині Гордєєвій артистка зізналася, що дуже помилялася, коли не цікавилася політикою, проте ситуація змінилася.

"Я зараз бачу, що все дуже однозначно: є війна в моїй країні, я її відчула на собі, на своїх рідних. І тепер моя позиція не може бути іншою. Вона на боці моєї країни, моєї родини, моєї Батьківщини, моєї команди", — наголосила знаменитість.