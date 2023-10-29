"Готова взять на работу": Лобода защитила таксиста, который отказался говорить на украинском языке

Светлана Лобода выставила в своих социальных сетях ролик, на котором бывший водитель службы такси поблагодарил всех "неравнодушных людей" и пригласила его к себе на работу.

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Певица Светлана Лобода сделала неожиданное заявление: она выразила готовность поддержать таксиста, который отказался обслуживать клиентов на государственном языке и даже назвал пассажиров "больными". Об этом стало известно из Instagram исполнительницы.

Артистка опубликовала в своих stories ролик, на котором бывший водитель службы такси Bolt, пытаясь говорить на украинском, поблагодарил всех "неравнодушных людей", которые его поддержали.

Лобода позвала на работу киевского таксиста.

"Я готова этого парня взять на работу", — подписала видео Лобода.

Лобода защитила таксиста, который отказался говорить на украинском языке

Напомним, что украинская гражданка обратилась к киевскому таксисту с просьбой общаться с ней на государственном языке. В ответ таксист назвал ее больной и отказался довезти до места назначения.

Экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович заступился за уволенного киевского таксиста, который отказался говорить на государственном языке, предоставляя транспортные услуги, и выгнал женщину из машины.