Языковой скандал: Арестович вступилися за таксиста, который выгнал украинку из машины

Эксперт рынка труда Украины Сергей Марченко отметил, что в европейских странах невозможно получить услуги, обращаюсь к персоналу по-русски.

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Экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович заступился за уволенного киевского таксиста, который отказался говорить на государственном языке, предоставляя транспортные услуги, и выгнал женщину из машины. Арестович написал об этом в своем Telegram-канале.

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Тем временем Арестович заявил о "языковом талибане" и хочет отыскать таксиста, чтобы помочь ему деньгами, пока он ищет работу.

Арестович отреагировал на языковой скандал с киевским таксистом Фото: Скриншот

Языковой скандал в Киеве — реакция полиции

27 октября в полиции Киева рассказали журналистам BBC, что выяснили личность водителя, коим оказался житель столицы 1984 года рождения. Его доставили в отделение полиции и составили на него административный протокол по статье 173 КУоАП (мелкое хулиганство), который направят в суд.

За административный проступок мужчине может грозить штраф от 51 до 119 грн (от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан) или общественные работы от 40 до 60 часов.

Реакция общества

Украинский журналист, народный депутат Украины VII, VIII и IX созывов Николай Княжицкий заявил в эфире телеканала Espreso.TV, что использование украинцами русского языка в быту — это последствия российской колонизации, однако языки национальных меньшинств, в том числе россиян, имеют определенную защиту. При этом Княжицкий подчеркнул, что в Украине один государственный язык — украинский.

"Закон как раз разрабатывали для того, чтобы, когда вы зайдете, к примеру, в магазин и обратитесь к продавцу по-украински — вам также ответят на украинском языке. Это не запрещает продавцу отвечать на русском, английском или польском, если к нему обратятся на другом языке и он его знает. Но он не имеет права не ответить по-украински, когда к нему обращаются на другом языке", — отметил Княжицкий.

В свою очередь эксперт рынка труда Украины Сергей Марченко отметил, что в европейских странах невозможно получить услуги, обращаюсь к персоналу по-русски.

"Если вы захотите оказать услугу на русском языке во Франции, вам не удастся. Во Франции предоставляют услуги на французском. Даже английский не поможет в подавляющем большинстве случаев. Если попытаться обслуживать на русском в Эстонии, твоими клиентами будут только "упоротые "совецкие" пенсионерки", которые доживают свое. А ведь вот в Украине, во время войны с россией, находятся люди, отстаивающие право не обслуживать на государственном, а пользоваться языком оккупанта", — написал Марченко на своей Facebook-странице.

Языковой скандал в Киеве — детали

26 октября в сети опубликовали видео инцидента в Киеве. На видео таксист высаживает двух женщин из автомобиля, называя их "больными". Одна из пассажирок при этом спрашивает, почему он отказывается говорить на государственном языке.

На происшествие откликнулся Тарас Креминь. Языковой омбудсмен заявил, что обратился в полицию, чтобы отыскать мужчину, который фигурирует на видео. Отмечает, что его могут наказать за нарушение Закона Украины "О государственном языке" — оштрафовать на сумму до 5100 грн. Также он рассказал, что в течение девяти месяцев 2023 года зарегистрировано 3015 обращений относительно государственного языка, из них половина (1519 шт.) касаются нарушений в сфере предоставления услуг.

Через несколько часов появилось сообщение от компании Bolt. Компания удалила аккаунт таксиста из сервиса и отметила, что придерживается всех требований закона.

Отметим, согласно свежему опросу КМИС, 45% граждан Украины испытывают дискриминацию по языковому признаку. Впрочем, авторы опроса не указали, о каком именно языке — государственном или другом — идет речь.

Напоминаем, в Днепре владелица магазина отказалась обслуживать украинцев и заявила, что ее клиентами могут стать исключительно русскоязычные. Между тем в Харькове произошла похожая ситуация: охранник обозвал украинскую гражданку за просьбу говорить на государственном языке.