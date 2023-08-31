"Не лезь сюда": продавщица из Днепра заявила, что ее магазин только для русскоязычных (видео)

Женщина подчеркнула, что Харьков, Днепр и Одесса — "русские города", а клиентам из западной Украины, которые говорят на украинском, в ее магазине не место.

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Продавщица Ирина из Днепра, которая торгует духами через интернет, попала в скандал из-за своих высказываний об Украине. Видео обнародовала в сети одна из клиенток.

Так, девушка увидев рекламу о продаже парфюмов, спросила в личных сообщениях женщину, которая говорила в рекламе на русском, "Вы из Украины?". На что получила ответ: "Да из русского города Днепропетровска. А ты чьих будешь?".

После такого ответа продавщице девушка ничего не ответила, поэтому женщина решила атаковать: "Девочка, моя. Ты там из Луцка, Волынской области... Это — западная Украина и к Днепропетровску, и к русскому языку она вообще не имеет никакого отношения. У нас свое государство. Живи там, балакай на мове. Не лезь сюда в Днепропетровск, и вообще. Вышла отсюда из моего шикарного, роскошного магазина. Это для русскоговорящих людей. Не для таких, как ты", — записала сообщение клиентке продавщица.

Прослушав его, жительница Луцка ответила короткое "лечитесь", на что получила еще три раздраженных звуковых сообщения.

Женщина заявила, что Харьков, Днепр, Одесса — русские города: "отойди от русских городов, изыди, мы — русские — Харьков, Днепропетровск, Одесса, ушла отошла", — наговорила женщина.

Напомним, что экс-парламентарий от "Свободы" Павел Кириленко попал в скандал из-за высказывания. Он заявил, что полицейский в Днепре открыл огонь на поражение только потому, что "не хотел опозориться в глазах своей эмансипированной напарницы".

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