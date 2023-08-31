Скандал в соцсетях: экс-нардеп считает, что женщинам не место в экипаже патрульной полиции

Бывший парламентарий от "Свободы" Павел Кириленко заявил, что полицейский в Днепре открыл огонь на поражение только потому, что "не хотел опозориться в глазах своей эмансипированной напарницы".

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Бывший народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва от Всеукраинского объединения "Свобода" Павел Кириленко 31 августа, комментируя инцидент в Днепре, опубликовал сообщение в Facebook, в котором раскритиковал работу женщин в полиции. Он считает, что женщинам не место рядом с мужчинами в экипаже патрульной полиции и не считает их там полезными.

"Ну возьмем хотя бы тот факт, что теперь экипажи патрульной полиции формируются обычно из пары — мужчины и женщины. Все как завещали дегенератки Клара Цеткин и Роза Люксембург. Ну на какого лысого в экипаже полиции теперь должны быть женщины? Не буду рассказывать, что место женщины — Kinder, Küche, Kirche (Дети, Кухня, Церковь — ред.)... Но какая такая эффективность и польза от женщины в патрульном экипаже полиции? Чтобы ее напарнику не было грустно и не надо было пользоваться услугами проституток во время работы?" — говорит Кириленко.

По его мнению, полицейский, который застрелил мужчину в Днепре, открыл огонь на поражение только потому, что "не хотел опозориться в глазах своей эмансипированной напарницы".

Фото: скриншот из Facebook

Бывший нардеп считает, что после создания патрульной полиции количество ДТП и преступлений в Украине ежегодно растет и предлагает вернуть милицию времен Леонида Кучмы и Виктора Януковича.

"Верните ментов времен кучмы-януковича и преступности станет в разы меньше, а справедливости больше", — написал Павел Кириленко.

Реакция пользователей Facebook на сообщение экс-нардепа

Публикация бывшего народного депутата вызвала бурную реакцию пользователей социальной сети Facebook. Люди называют такие высказывания "открытым сексизмом" и "бредом". Пишут, что им "противно читать этот пост" и спрашивают: "Как вы с такими мыслями депутатом стали вообще?".

Напомним, что 29 августа в Днепре патрульный застрелил водителя авто. По информации СМИ, патрульные остановили автомобиль Jaguar с детьми. Во время столкновения один из полицейских выстрелил в мужчину.

Кроме того, 29 августа в Одессе напали на нардепа Артема Дмитрука. По данным журналистов, один из сотрудников колл-центра нанес удары депутату в область левого плеча и ребер.