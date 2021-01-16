Только мова, только хардкор: как Сеть реагирует на переход сферы услуг на украинский язык

С 16 января обслуживание на украинском языке становится обязательным для всех заведений сферы услуг. Однако не все разобрались в тонкостях, и в Сети начались панические настроения — а кто-то, напротив, отмечает, что наконец-то все стало на свои места.

16 января 2021 года произошло именно то, что так давно обещали политики. Сфера обслуживания полностью переведена на украинский язык. Общение персонала с посетителями отныне должно происходить на государственном языке, исключением является только личная просьба клиента.

Что думают в сфере обслуживания?

Как рассказали многие владельцы крупных предприятий сферы обслуживания, они и раньше старались обслуживать клиентов на государственном языке, так что проблем с этим возникнуть не должно. Как и в принципе со знанием украинского языка, который является государственным. Так что предпринимателям проблема украинизации сферы обслуживания кажется несколько надуманной и политизированной.

"Я не вижу никакой проблемы со знанием, с применением украинского языка в украинском государстве. Мне кажется, что все, что происходит вокруг этого вопроса — это возникает в политической среде. А если взять тех, кто работает в Украине, то это воспринимается как должное. Этот вопрос политизирован. Обслуживание на украинском языке сейчас воспринимается положительно и привлекает клиентов. А по штрафам, то если не доходит через голову, то имеет доходить через карман", — считает генеральный директор Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины Вячеслав Быковец.

Опасаться "шпрехенфюреров", которые якобы будут устраивать массовые рейды по поиску нарушителей, не стоит. Никаких особых уполномоченных за соблюдением норм не будет, но внеплановые мероприятия контроля может осуществлять Секретариат уполномоченного по защите государственного языка (языкового омбудсмена). Жалобы туда можно будет отправлять в течение полугода со дня выявления нарушения.

Мнения в соцсетях

16 января украинский язык становится доминирующим в сфере услуг. В Сети на нововведение, которое, если разобраться, таковым не является, отреагировали вполне ожидаемо. Те, кто изначально считал переход сферы обслуживания на украинский язык некой формой дискриминации других языков (читай — русского), остался при своем мнении. Так, некоторые политики считают, что законодательное принуждение к использованию украинского в сфере обслуживания только будоражит общество.

"Эти нормы закона должны быть отменены. Они, к сожалению, только дискредитируют украинский язык и отношение людей к украинскому языку. Они, к сожалению, создают конфликт внутри страны. К сожалению, данный закон, который был принят в рамках предвыборной кампании одного из кандидатов в президенты, стал проблемой для развития Украинского государства", — считает депутат Юрий Павленко ("ОПЗЖ").

Его коллега по партии Юрий Бойко также считает, что языковой закон разобщает. Впрочем, он в гневном посте тут же использовал новвведение на пользу своей предвыборной кампании.

[ + – ] Пост Юрия Бойко в Facebook

А "слуга народа" Александр Качура, поддерживая сам закон, хочет его скорректировать, отменив штрафы. Такой законопроект уже готовится. "Поскольку сейчас и пандемия коронавируса и экономический кризис — это дополнительные нагрузки на предпринимателей. Кроме того, Совет Европы, Венецианская комиссия отметили, что это чрезмерное вмешательство государства в хозяйственную деятельность. Это не соответствует нормам международного права. Мы внесли законопроект, предусматривающий отмену этих штрафов. То есть обязательства обслуживать украинский останется, а мы хотим отменить штрафы. Когда может быть рассмотрен этот законопроект, должен решить фракция, но, разумеется, не ранее, чем в следующем месяце", — заявил Качура.

Мнение, что сейчас "не время" — на фоне пандемии, вооруженного конфликта на востоке Украины и кризиса, оказалось весьма популярным. Впрочем, это объяснимо: на фоне более глобальных проблем кажется не столь важным, на каком языке прозвучит вопрос "вам нужен пакет?" или "эспрессо или капуччино?".

[ + – ] Пост Владимира Полуева в Facebook

[ + – ] Пост Сергея Черкасского в Facebook

[ + – ] Пост Вячеслава Чечило в Facebook

В соцсетях многие придерживаются мнения, что действующие с сегодняшнего дня нормы не должны были стать для граждан Украины чем-то шокирующим, а сама дискуссия спровоцирована политическими мотивами. И право говорить на удобном языке остается за потребителем услуг.

[ + – ] пост Петра Порошенко в Facebook

[ + – ] Пост Сергея Фурсы в Facebook

[ + – ] Пост Вахтанга Кипиани в Facebook

Хотя, все, кто обсуждают возможность перехода на любой другой язык, кроме украинского, имеют в виду, прежде всего именно русский. И даже не английский, который является международным, но на котором иногда нелегко объясниться даже в дорогих заведениях.

Впрочем, некоторые отметили, что ранее попадали в ситуации, когда, говоря именно на украинском, не могли добиться обслуживания на государственном языке и теперь надеются, что подобных инцидентов станет меньше.

[ + – ] Пост Виктора Пилипенко в Facebook

[ + – ] Пост Лены Чичениной в Facebook

Далее события, скорей всего, будут развиваться по прогнозируемому сценарию – первые недели после нововведения будут возникать конфликты. Кто-то из сферы обслуживания не захочет использовать государственный язык в разговоре с клиентом. Клиент останется недоволен и напишет жалобу. Ее обсудят в соцсетях, на некоторых телеканалах, причем с позиции и обиженного клиента и того, кто его "обидел". Далее тема угаснет, правило будет периодически нарушаться, кто-то будет оштрафован, что вызовет новый виток обсуждений.

Скорее всего, сфера обслуживания постепенно станет "украинской", как это случилось с дубляжом фильмов и мультфильмов. Ранее это решение было воспринято в штыки, однако со временем украинский дубляж стал привычным делом. То же случится и здесь. А вопрос "украинизации" всегда будет оставаться не столько социальным, сколько политическим. Потому что большинство украинцев, даже тех, кто не использует государственный язык в быту, свободно на нем изъясняется и понимает. Зачастую даже не задумываясь над тем, какой именно язык: русский, или украинский в данный момент использует.

Использование государственного языка в сфере обслуживания закреплено в статье 30 Закона "О функционировании украинского языка как государственного". Предприятия всех форм собственности, ФЛП и другие субъекты хозяйствования обязаны обслуживать клиентов и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке. По просьбе потребителя обслуживание может проводиться на другом языке, приемлемом для обеих сторон.

Стоит отметить, что закон о государственном языке Верховная Рада приняла еще в апреле 2019 года. Но ряд положений, регулирующих, как и где будут внедрять украинский язык в разных сферах, вступает в силу постепенно, некоторые — только в 2030 году.

Какие предприятия переходят на украинский в обязательном порядке

торговые заведения (магазины, супермаркеты, ТРЦ);

интернет-магазины;

кафе, рестораны, бары и прочие заведения общепита;

банковские учреждения;

аптеки;

автозаправки;

библиотеки;

развлекательные заведения;

спортзалы;

салоны красоты;

заведения бытового обслуживания.

Обслуживание на украинском языке с 16 января становится обязательным также в медицинских, образовательных заведениях (кружках, секциях, обучающих курсах), социальных учреждениях.

Кроме этого информация о товарах и услугах также должна предоставляться на государственном языке, а это — название и характеристики товаров, данные о сроках эксплуатации, инструкции и описание услуг. Это также касается меню в заведениях общепита, билетов, ценников, гарантийных талонов.

Однако допустимо использование аббревиатур, сокращений, слов на английском языке, букв латинского, греческого алфавита. Информация также может дублироваться на другом языке. Интернет-магазины и интернет-каталоги обязаны использовать в наполнении сайтов государственный язык, допускается дублирование другим языком.

Чем грозит нарушение "языкового закона"

Законодательством регламентированы санкции за отказ обслуживания на государственном языке — от предупреждения до штрафа.

Согласно статье 57, по факту выявления нарушения составляется протокол, Уполномоченный выносит субъекту хозяйствования предупреждение с 30-дневным сроком на его устранение.

При повторном обнаружении нарушения в течение года субъект обязан выплатить штраф в размере 300-400 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 5100 до 6800 грн.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь уже сообщил, что 16 января каких-либо нарушений не зафиксировано, жалоб о нарушениях закона пока нет. А потом опубликовал инструкцию, в которой подробно расписал, что делать, если на украинском языке обслуживать отказываются.

[ + – ] Инструкция от языкового омбудсмена

[ + – ] Инструкция от языкового омбудсмена

[ + – ] Инструкция от языкового омбудсмена

Впрочем, в Сети уже есть инструкция и от юриста Елены Лукаш, которая рассказывает о зеркальной ситуации, когда, напротив, работника сферы обслуживания "принуждают" говорить на украинском языке. И там упоминается важный аспект: что административная ответственность, предусмотренная законом, а именно статьями 188-52, 188-52 Кодекса об административных правонарушениях, появится лишь с 16 июля 2022 года, поэтому пока привлечение нарушителей к административной ответственности невозможно.

Да и то, как поясняет Лукаш, ответственность за нарушения понесет субъект хозяйствования. Им является юридическое лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность и зарегистрированное в установленном законом порядке, и граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, осуществляющие хозяйственную деятельность и зарегистрированные в соответствии с законом как предприниматели. То есть если закон нарушил наемный работник — например, продавец или парикмахер, – отвечать будет не он, а субъект хозяйствования, с которым он состоит в трудовых отношениях. Так что ругаться с наемным работником будет бесполезно, этот аспект отметили защитники Закона "О функционировании украинского языка как государственного".