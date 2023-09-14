"Кастрюлю сними с головы": в супермаркете Харькова вспыхнул языковой скандал (видео)

Между журналисткой и охранником супермаркета "МЕТРО" завязался конфликт после отказа последнего перейти на украинский язык. Мужчина заявил, что он никому ничего не обязан.

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В Харькове произошел языковой скандал между корреспонденткой "Радио Свобода" Марией Уманской и охранником супермаркета "МЕТРО". Об этом журналистка написала на своей странице в Facebook 13 сентября.

"Вот так сегодня мне в супермаркете "МЕТРО" на Гагарина посоветовали "снять кастрюлю с головы" за то, что я требовала общаться на украинском. Предшествовал этому ряд событий, которые в конце концов привели к конфликту, но вот это – апофеоз", – говорится в публикации.

На видео девушка призывает сотрудника магазина извиниться перед ней и ее мужем. Она также отметила, что имеет право требовать, чтобы с ней разговаривали на украинском языке.

"Никому я ничего не обязан. Кастрюлю сними с головы", — ответил охранник.

Мария обратилась с жалобой другому охраннику, отметив, что его коллега использовал "лозунг пророссийской сволоты". В свою очередь оппонент журналистки заявил, что напишет на нее заявление и призвал вызвать полицию.

В сети супермаркетов "МЕТРО" пока никак не прокомментировали конфликт.

В харьковском супермаркете произашел языковой скандал

Напомним, что 31 августа в сети появилось видео, на котором продавщица Ирина из Днепра, торгующая духами через интернет, попала в скандал из-за своих высказываний об Украине. Женщина заявила, что ее магазин только для русскоязычных.

Ранее, 29 июня, в Харькове произошел языковой скандал — пассажирка доказывала таксисту, что не стоит говорить на русском языке. В ответ водитель заявил, что такой страны как Украина вообще нет.