"Каструлю зніми з голови": у супермаркеті Харкова спалахнув мовний скандал (відео)

Між журналісткою та охоронцем супермаркету "МЕТРО" зав'язався конфлікт після відмови останнього перейти на українську мову. Чоловік заявив, що він нікому нічого не зобов'язаний.

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У Харкові стався мовний скандал між кореспонденткою "Радіо Свобода" Марією Уманською та охоронцем супермаркету "МЕТРО". Про це журналістка написала на своїй сторінці у Facebook 13 вересня.

"Ось так сьогодні мені в супермаркеті "МЕТРО" на Гагаріна порадили "зняти каструлю з голови" за те, що я вимагала спілкуватися українською. Передувала цьому низка подій, які врешті-решт призвели до конфлікту, але ось це — апофеоз", — ідеться в публікації.

На відео дівчина закликає співробітника магазину вибачитися перед нею та її чоловіком. Вона також зазначила, що має право вимагати, щоб із нею розмовляли українською мовою.

"Нікому я нічого не зобов'язаний. Каструлю зніми з голови", — відповів охоронець.

Марія звернулася зі скаргою до іншого охоронця, зазначивши, що його колега вжив "гасло проросійської сволоти". Зі свого боку опонент журналістки заявив, що напише на неї заяву і закликав викликати поліцію.

У мережі супермаркетів "МЕТРО" поки ніяк не прокоментували конфлікт.

У харківському супермаркеті стався мовний скандал

Нагадаємо, що 31 серпня в мережі з'явилося відео, на якому продавчиня Ірина з Дніпра, яка торгує парфумами через інтернет, потрапила в скандал через свої висловлювання про Україну. Жінка заявила, що її магазин тільки для російськомовних.

Раніше, 29 червня, у Харкові стався мовний скандал — пасажирка доводила таксисту, що не варто говорити російською мовою. У відповідь водій заявив, що такої країни як Україна взагалі немає.