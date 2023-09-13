Скандал із піснею Цоя у Львові: Арестович подав до суду на нардепа Піпу

За словами колишнього радника ОП Олексія Арестовича, депутатка Наталя Піпа вчинила діяння, що має ознаки "розпалювання міжнаціональної ворожнечі".

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Колишній позаштатний радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що подав заяву до Печерського суду Києва на народну депутатку Наталю Піпу, яка вступила в конфлікт із підлітком, який виконував пісні Віктора Цоя у Львові. Про це блогер написав у своєму Telegram-каналі 13 вересня.

Ексрадник ОП зазначив, що згідно з його заявою, суд зобов'язав Державне бюро розслідувань почати кримінальне розслідування щодо нардепа.

"Піпа Наталя вчинила діяння, що має ознаки розпалювання міжнаціональної ворожнечі в Україні (в умовах воєнного конфлікту, додам), і держава повинна дати свою правову оцінку тому, що сталося", — заявив Арестович.

За словами Олексія Арестовича, дії нардепа також спричинили "щось, дуже схоже на знущання над неповнолітнім".

"Будемо привчати любителів сіяти ворожнечу і ворожнечу серед українців до виконання Конституції України", — написав ексрадник ОП.

Заява Олексія Арестовича Заява Олексія Арестовича Постанова суду Постанова суду

Що відомо про скандал із піснею Цоя у Львові

Народна депутатка від "Голосу" Наталія Піпа 2 червня опублікувала в соцмережах відео, на якому вона вступила в конфлікт із хлопцем, який співає в центрі Львова під гітару пісні Віктора Цоя російською мовою.

Політикиня викликала поліцію і написала на підлітка заяву. Неповнолітнього хлопця помістили в притулок для дітей до приїзду батьків.

Наталія Піпа зробила зауваження вуличним музикантам

Олексій Арестович став на бік хлопця, який співав пісні Цоя. На його думку, з підлітком обійшлися несправедливо — порушили його особисті кордони. Колишній радник ОП також заявив, що молодий чоловік не порушував закон України.

У коментарі Фокусу Наталя Піпа сказала, що підлітка випустили б із притулку раніше, якби Олексій Арестович не відреагував на ситуацію з піснею Цоя. Сам юнак вважає, що саме Піпа ускладнила йому процес "звільнення".

Водночас у Держагентстві з мистецтва при Мінкультури України зазначили, що Віктор Цой не значиться у списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Відповідно його пісні не підлягають забороні на публічне виконання в Україні.