Мовний скандал у Львові: підлітки облаяли нардепа через пісні Віктора Цоя російською мовою (відео)

Вуличний музикант аргументував виконання пісень зірки російського року тим, що в Одесі нібито всі говорять російською. Нардеп Наталія Піпа звернула на них увагу, відчайдушно сперечалася з ними та навіть викликала поліцію.

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Хлопець виконував у центрі Львова під гітару пісні зірки російського року Віктора Цоя. Це помітила народний депутат від "Голосу" Наталія Піпа та вступила з ним у словесну суперечку. Відео конфлікту вона опублікувала 2 червня у Facebook.

Конфлікт стався біля готелю Apartmens на вулиці Саксаганського 20. Політик просила молодика перестати порушувати закон, адже в Україні заборонено виконувати російську музику у громадських місцях.

З червня минулого року в Україні почав діяти закон про заборону російської музики. Покарання за таке порушення поки що не передбачено.

Курячи цигарку, хлопець перейшов на нецензурну лексику. Він сказав, що приїхав з Одеси, яку ЗС РФ обстрілюють сильніше за Львів.

"Одесу х***рят більше, ніж Львів. В Одесі всі говорять російською. Я взагалі-то тільки з Одеси приїхав. Може, я, б***ть, краще знаю, хто і як там говорить. До***балася до мене за мову. Пішла на***й", – додав він.

Свої дії він виправдовував також тим, що нацистський диктатор Адольф Гітлер розмовляв німецькою, але ця мова не заборонена. Юнак також зауважив, що Цой — легенда року.

"Цой — легенда року, розумієш, б***ть. А ти зараз береш і до***ешся. Ти могла б йти по якихось своїх справах. У тебе є робота, діти, сім'я, чоловік. У тебе, с***а, своїх справ немає чи що? — спитав він.

Мовний скандал у Львові: як діяла поліція

Нардеп викликала поліцію та написала на підлітків заяву. У результаті вони перевірили документи і провели роз'яснювальну бесіду. У коментарі виданню Zaxid.net Піпа говорила про відсутність претензій до російської мови.

За її словами, закон забороняє виконання російськомовних пісень.

"Я їх попросила перестати співати. Запитала, чи знають вони, що російські пісні заборонені. Вони послали мене. Я сказала, що якщо вони не розуміють хорошої мови, продовжуватимемо говорити в поліції. Вони ще неповнолітні, а у них психологія радянських людей", — Наголосила нардеп.

Після виклику поліції вона пішла з ними у відділок і там з'ясувалося, що в одного з юнаків подвійне громадянство.

"Я писала заяву, що вони порушували громадський спокій. Один із них поводився агресивно, інший – спокійніше. Двоє прописані в Одесі. Один працює у Львові. Відповідальності за російську музику, на жаль, зараз немає. Навіть не знаю, чи потрапляють їх дії під дрібне хуліганство", – повідомила Наталія Піпа.

Поліція Львівської області уточнила, що неповнолітній — лише хлопець, який виконував пісні та лаявся. Його помістили до притулку для дітей до приїзду батьків. Його мають намір притягнути до відповідальності за статтею 173 Кодексу про адмінправопорушення (дрібне хуліганство).

Нагадаємо, що нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський нещодавно потрапив у мовний скандал. Він не хотів розмовляти українською мовою у прямому ефірі.

А у квітні цього року стався мовний конфлікт із військовим ЗСУ у Буковелі. Відпочивальник у халаті обізвав військового і порадив йому їхати до Бахмута.