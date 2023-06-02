Нардеп Бужанський потрапив у мовний скандал: Данілов назвав його "проросійською сволотою" (відео)

"Слуга народу" не захотів говорити українською мовою у прямому ефірі, доводячи правоту Конституцією та законами. За словами секретаря РНБО, в Україні має бути очищений "токсичний московський непотріб".

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Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський потрапив у мовний скандал через небажання говорити українською мовою в ефірі телеканалу "Київ 24". Ведучий Сергій Смальчук запитав політика, чому він єдиний проголосував проти того, щоб зробити 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Журналіст сказав політику "Слава Україні", на що він відповів через деякий час "Так, слава Україні" та продовжив говорити російською мовою.

Смальчук попросив його перейти українською мовою, але Бужанський відповів, що говоритиме так, як хоче. Політик доводив своє право нормами закону про державну мову та Конституцію України.

"У нас у Конституції у 10-й статті зазначено кілька мов. Державна мова – українська, а держава гарантує свободу та розвиток інших мов. У нас пів країни говорить російською", – пояснював нардеп.

Смальчук згадав про закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". На це політик зазначив, що з документа прибрали мовну норму для народних депутатів.

"Глядачі наші багатомовні. А чому ви нашим військовим на фронті не розповісте, що тільки для україномовних? Я володію мовою, маю понад 50 виступів з трибуни Ради українською", — зазначив він.

Бужанський нагадав ведучому про 161-у статтю Конституції України, яка забороняє розпалювання ненависті за будь-якою ознакою. У результаті кожен залишився при своїй думці, а Бужанський відключився від ефіру.

Перепалка з Бужанським в ефірі: Данилов заявив про зачистку "проросійської сволоти"

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов відреагував на дискусію. Він заявив, що "недобиткам так званого "російського світу", які вважають, що в українських ефірах можуть розмовляти російською, не місце на телебаченні, в політиці та в Україні".

За його словами, вся "проросійська сволота, яка 30 років насилувала і зраджувала країну, буде під корінь зачищена і викинута звідусіль як токсичний московський непотріб".

Нагадаємо, що 28 травня стало відомо про мовний конфлікт в одному з відділень одеської поліції. Один із патрульних зняв погони та запрошував іншого учасника суперечки "вийти поспілкуватися" на вулицю.

А колишній нардеп Ірина Фаріон називала "біологічним сміттям" українців, які не володіють рідною мовою. Ті, хто не володіє українською мовою, на її думку, є зрадниками.