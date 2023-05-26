"Взагалі не людина": Фаріон назвала "біосміттям" громадян, які не знають української (відео)

Ексдепутат і мовознавець вважає, що всі українці, які не спілкуються державною мовою, — зрадники, для яких немає виправдань.

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Колишня народна депутатка Ірина Фаріон назвала українців, які не говорять державною мовою, "біологічним сміттям". Таку заяву вона озвучила Radio UA Chicago у п'ятницю, 26 травня.

Спочатку Фаріон згадала крилатий вислів, який звучить так: "Скільки мов ти знаєш — стільки разів ти людина". Після цього вона почала розмірковувати про те, як називати людей, які в Україні не розмовляють державною мовою.

"Якщо ти не знаєш свою мову, — то ти взагалі не людина. Це сміття. Просто біологічне сміття", — сказала Фаріон.

За її словами, людям, які не знають української мови, не може бути виправдань, бо вони — зрадники.

У приклад Фаріон поставила українців, які у 20-му столітті емігрували до Канади, але, попри це, вчили своїх дітей спілкуватися українською мовою.

Зауважимо, що ведучий програми під час монологу Фаріон не заперечував їй, а лише кивав головою.

Нагадаємо, на початку січня 2023 року Ірина Фаріон заявила, що її 3-річний онук б'є російськомовних дітей. Екснардепа вважає, що діти вимушених переселенців у Львові зобов'язані розмовляти виключно державною мовою. А якщо батькам це не подобається, то вони можуть сідати "на танк із буквою Z" і їхати, стверджує Фаріон.

Раніше екснардеп від партії "Свобода" та мовознавець Ірина Фаріон закликала українських військовослужбовців не говорити мовою країни-агресора, оскільки, на її думку, російська мова є "основною мотивацією Путіна розв'язати війну з Україною". Після цього боєць ЗСУ із позивним "сержант Махно" звернувся до екснардеп, а також усіх, хто критикує російськомовних жителів України, і попросив їх "менше бовтати і ображати" тих, хто захищає Україну зі зброєю в руках.