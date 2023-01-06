"Вчить української мови": Ірина Фаріон заявила, що її 3-річний онук б'є російськомовних дітей

Екснардепка вважає, що діти вимушених переселенців у Львові зобов'язані розмовляти виключно державною мовою. А якщо батькам це не подобається, то вони можуть сідати "на танк із буквою Z" і їхати, стверджує Фаріон.

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Екснардепка України від партії "Свобода" та мовознавчиня Ірина Фаріон стверджує, що її трирічний онук Дмитрик у дитсадку навчає російськомовних дітей державній мові, використовуючи свій кулак. Про це вона розповіла в інтерв'ю, опублікованому на її офіційному YouTube-каналі.

"Чому мій Дмитрик, внук, якому 3,5 роки, заходячи в дитячий садок, бачить перед собою якогось Грішу, який до нього каже "прівєт", і мій внук мусить його вчити з допомогою свого маленького кулачка української мови? Тому що дитина приходить знервована до хати і каже: "Бабусю, в садочку є мо…ль!", а бабуся каже, що "мо…ля треба знищувати", — прокоментувала відома українська діячка.

Вона зазначила, що в такий спосіб дитина навчає інших "правильної вимови".

Екснардепка вважає, що всі діти вимушених переселенців зобов'язані розмовляти виключно державною мовою. А якщо їхнім батькам це не подобається, то вони можуть їхати.

"Всі ці родітєлі, які сюди приїхали [Ірина Фаріон живе у Львові] зі своїми москворотими [принизливе позначення для російськомовних] чадами, мають розуміти, що їхній ребенок — не ребенок — що це дитина, яка має в дитячому садку говорити державною мовою, аби ця моя дитина не набиралася бліх московського язика. Якщо тобі не подобається це, які проблеми? Сів на танк із буквою Z чи V і гебанув звідси!" — висловилася мовознавець.

Водночас Фаріон зазначила, що раніше в Україні толерантно ставилися до російськомовних, проте тепер "реакція може бути різною".

"Можна реагувати жорстко, можна посилати у напрямку корабля відразу, якщо ти почув московське слово", — наголосила вона.

Раніше екснардепка від партії "Свобода" та мовознавчиня Ірина Фаріон закликала українських військовослужбовців не говорити мовою країни-агресора, оскільки, на її думку, російська мова є "основною мотивацією Путіна розв'язати війну з Україною". Після цього боєць ЗСУ з позивним "сержант Махно" звернувся до екснардепки, а також усіх, хто критикує російськомовних жителів України, і попросив їх "менше бовтати й ображати" тих, хто захищає Україну зі зброєю в руках.