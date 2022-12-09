Менше базікайте: боєць ЗСУ поставив на місце Фаріон, яка називала російськомовних українців тваринами

За словами військовослужбовця, якби не російськомовні захисники в лавах ЗСУ, Фаріон і їй подібні вже жили б у федеральному окрузі та говорили українською "тихенько на кухні або в підвалах".

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Екснардепка від партії "Свобода" та мовознавиця Ірина Фаріон закликала українських військовослужбовців не говорити мовою країни-агресора, оскільки, на її думку, російська мова є "основною мотивацією Путіна розв'язати війну з Україною". У відповідь боєць ЗСУ з позивним "сержант Махно" звернувся до Ірини Фаріон і всіх, хто критикує російськомовних жителів України, і попросив їх "менше базікати й ображати" тих, хто захищає Україну зі зброєю в руках.

За словами українського військовослужбовця, якби не російськомовні бійці ЗСУ, то такі, як Фаріон, жили б у федеративному окрузі та розмовляли б українською на кухні чи в підвалах.

"Ірина Фаріон називала російськомовних українців тваринами, говорила, що вони не заслуговують на право жити в Україні… Я вам скажу одне: якщо російськомовні побратими мої, бійці-вовкодави, волонтери, покинуть нашу Україну, то ви говоритимете українською. Але вже тихенько на кухні чи в підвалах", — сказав український боєць.

"Сержант Махно" додав, що російські військові прийшли вбивати в Україну не за мову, і вони не питають, якою мовою розмовляють українські захисники.

"Вони вбивають усіх підряд заради зарплати та заради розваги. Подумайте, у нас у підрозділі є росіяни, які з 2014 року захищають нашу країну та борються з режимом Кремля", — сказав боєць ЗСУ.

За його словами, поганих націй не буває, бувають погані люди та погані режими, а російська мова існувала задовго до того, як народився Володимир Путін. І якщо Україна справді прагне демократії та європейських цінностей, то в ній всі повинні мати право на існування в межах закону, підсумував український військовослужбовець.

Раніше Ірина Фаріон назвала українську спортсменку Ярославу Магучіх "біосміттям" і закликала Національний олімпійський комітет (НОК) України відібрати в дівчини бронзову медаль, яку вона виборола на Олімпіаді в Токіо. На думку мовознавиці, українська спортсменка, зробивши спільне фото з російською суперницею Марією Ласіцкене, "підтвердила меседж Путіна про один народ".