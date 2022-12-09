Меньше болтайте: боец ВСУ поставил на место Фарион, которая называла русскоязычных украинцев животными

По словам военнослужащего, если бы не русскоязычные защитники в рядах ВСУ, Фарион и ей подобны уже бы жили в федеративном округе и говорили по-украински "тихонько на кухне или в подвалах".

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Экс-нардеп от партии "Свобода" и языковед Ирина Фарион призвала украинских военнослужащих не говорить на языке страны-агрессора, так как, по ее мнению, русский язык является "основной мотивацией Путина развязать войну с Украиной". В ответ боец ВСУ с позывным "сержант Махно" обратился к Ирине Фарион и всем, кто критикует русскоязычных жителей Украины, и попросил их "меньше болтать и обижать" тех, кто защищает Украину с оружием в руках.

По словам украинского военнослужащего, если бы не русскоязычные бойцы ВСУ, то такие, как Фарион жили бы в федеративном округе и разговаривали бы по-украински на кухне или в подвалах.

"Ирина Фарион называла русскоязычных украинцев животными, говорила, что они не заслуживают права жить в Украине… Я вам скажу одно: если русскоязычные побратимы мои, бойцы-волкодавы, волонтеры, покинут нашу Украину, то вы будете говорить по-украински. Но уже тихонько на кухне или в подвалах", — сказал украинский боец.

"Сержант Махно" добавил, что российские военные пришли убивать в Украину не за язык, и они не спрашивают на каком языке разговаривают украинские защитники.

"Они убивают всех подряд, ради зарплаты и ради развлечения. Подумайте, у нас в подразделении есть россияне, которые с 2014 года защищают нашу страну и борются с режимом Кремля", — сказал боец ВСУ.

По его словам, плохих наций не бывает, бывают плохие люди и плохие режимы, а русский язык существовал задолго до того, как родился Владимир Путин. И если Украина действительно стремится к демократии и европейским ценностям, то в ней должны иметь все право на существование в рамках закона, подытожил украинский военнослужащий.

Ранее Ирина Фарион назвала украинскую спортсменку Ярославу Магучих "биомусором" и призвала Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины отобрать у девушки бронзовую медаль, которую она завоевала на Олимпиаде в Токио. По мнению языковеда, украинская спортсменка, сделав совместное фото с российской соперницей Марией Ласицкене, "подтвердила месседж Путина про один народ".