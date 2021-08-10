"Биомусор, нужно забрать медаль": экс-нардеп Фарион о Магучих из-за фото с россиянкой (видео)

Бывший парламентарий от "Свободы" и преподаватель НУ "Львовская политехника" считает, что олимпийская призерша своим поступком "подтвердила месседж Путина про один народ".

Народный депутат 7 созыва Верховной Рады от "Свободы" и доцент кафедры украинского языка НУ "Львовская политехника" Ирина Фарион, комментируя фотографию 19-летней олимпийской призерши Ярославы Магучих с ее российской соперницей Марией Ласицкене, назвала украинскую спортсменку "биомусором" и призвала Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины отобрать у девушки бронзовую медаль. Об этом экс-парламентарий заявила в эфире львовского телеканала NTA.

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Ирина Фарион в ходе своего монолога подчеркнула, что спорт, как и религия и любая другая сфера жизни, является "категорией политической". И, по словам экс-парламентария, своим снимком с Ласицкене Магучих "подтвердила всему миру тезис президента РФ Владимира Путина, что украинцы и русские — один народ", о чем тот писал в своей недавней статье об Украине.

"Если бы я заведовала НОК — я бы вернула награду этого биологического мусора обратно", — заявила Фарион, подчеркнув, что поступок Магучих является свидетельством "коллаборации с Россией".

Бывший парламентарий заявила, что "тело без идеи ничего не стоит и является просто мусором".

"И этот человек — этот мусор — это продемонстрировала тогда, когда нам стреляют в лицо, когда нас убивают. Я спрашиваю у тебя, баба, если бы твоего ребенка убили, ты бы обнималась с убийцей?" — возмущенно сказала Ирина Фарион.

Экс-нардеп также назвала фотографию Магучих с Ласицкене — "диким уродством" и подтверждением "господства идеологии либерализма", в которой "совершенно размыта мораль". По словам парламентария, этот инцидент является свидетельством того, что война на территории Украины продлится еще длительное время.

Фарион упрекнула Магучих и в том, что она смогла поехать на Олимпиаду только благодаря потому, что ее защищают украинские военные, которых убивают на Донбассе россияне.

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Ирина Фарион была народным депутатом Украины 7 созыва (с 2012 по 2014 год). В парламенте она возглавляла подкомитет по вопросам высшего образования Комитета по вопросам науки и образования. В 1988 году Фарион вступила в КПСС. Длительное время она отрицала свою причастность к этой политсиле, однако позже заявила, что вступила туда, чтобы "уничтожить ее изнутри". Сегодня Фарион является профессором украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Национального университета "Львовская политехника".

Напомним, на "Олимпиаде-2020" в Токио младший сержант Вооруженных сил Украины Ярослава Магучих заняла третье место на соревнованиях по прыжках в высоту. На первом месте оказалась представительница "Олимпийского комитета России" (ОКР) Мария Ласицкене, которая является капитаном Вооруженных сил РФ.

[ + – ] После соревнований украинка Ярослава Магучих сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене Фото: Getty Images

Позже в сети разразился сильный скандал из-за их совместных снимков. Минобороны Украины после инцидента "вызвало на ковер" Магучих, а российский пропагандист Владимир Соловьев предложил ей переехать в Россию.

Отметим, Фокус в отдельном материале разбирался чему скандал с Магучих научит оборонное ведомство Украины, НОК и украинцев.