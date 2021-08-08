Минобороны "вызвало на ковер" Магучих после обнимания с капитаном ВС РФ Ласицкене

Спортсменка Ярослава Магучих после возвращения из Токио встретится с замглавой Минобороны, чтобы обсудить поздравление россиянки Марии Ласицкене.

В Министерстве обороны Украины отреагировали на поведение младшего сержанта ВСУ Ярославы Магучих на Олимпиаде-2020, когда она поздравила с победой россиянку Марию Ласицкене. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Замглавы Минобороны подтвердила, что легкоатлетка Ярослава Магучих является младшим сержантом ВСУ, а в состав олимпийской сборной Украины вошло 60 армейских спортсменов.

По словам Анны Маляр, украинские спортсмены должны понимать, что в Украине продолжается война, которая накладывает на них "определенные ограничения и ответственность".

"Верное следование спортивным традициям, к примеру — фото объятий со спортсменами-гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг информационно-психологическую пушку, которая демонстрирует миру, что "их здесь нет". То есть, неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и за каких искренне болеем, может становиться объектом информационных спецопераций врага", — продолжила замглавы Минобороны Украины.

Анна Маляр призвала украинцев прекратить травлю легкоатлетки Ярославы Магучих, которая завоевала на Олимпиаде-2020 в Токио бронзовую медаль, до тех пор, пока спортсменка не объяснит свое поведение с россиянкой Марией Ласицкене, являющийся действующим капитаном ВС РФ.

Подытоживая, замминистра обороны отметила, что сейчас Ярослава Магучих находится в Токио, а по возвращению — запланирована встреча, о результатах которой сообщат дополнительно.

Ранее Фокус сообщал, что украинка Ярослава Магучих угодила в скандал на Олимпиаде-2020. Украинская легкоатлетка после бронзовой медали поздравила россиянку Марию Ласицкене с "золотом" в Токио, и завернула ее в украинский флаг. В соцсетях раскритиковали действия Магучих, поскольку Мария Ласицкене — действующий капитан Вооруженных сил России.

Также Фокус публиковал итоги выступлений украинских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио. По итогам XXXII летних Олимпийских игр сборная Украины смогла завоевать 19 медалей, заняв 44 место в общекомандном рейтинге.