Олимпиада-2020: итоги выступлений украинских спортсменов в Токио (фото)

На Олимпийские игры 2020 в Токио Украина делегировала 158 спортсменов. Это наименьшее количество атлетов за всю историю нашей страны на Олимпиадах.

На Олимпиаде-2020, которая проходила в Японии, Украина смогла завоевать 19 медалей.

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В воскресенье, 8 августа, в Токио проходит официальная церемония закрытия Олимпийских игр 2020.

По итогам XXXII летних Олимпийских игр сборная Украины смогла завоевать 19 медалей, заняв 44 место в общекомандном рейтинге.

В заключительный день Олимпиады-2020 украинские спортсмены боролись за медали в трех дисциплинах. Елена Старикова вышла в полуфинал велотрека, в командном финале по художественной гимнастике соревновались украинские представительницы, а в мужском марафоне — Богдан-Иван Городиский, Николай Нижник и Александр Ситковский.

Единственную серебряную медаль в последний день Олимпийских игр 2020 в Токио завоевала велогонщица Елена Старикова.

Как сообщает НОК, в Токио Украина существенно превзошла результат Рио-де-Жанейро-2016, когда наша сборная завоевала 11 олимпийских медалей (2 золотые, 4 серебряных и 5 бронзовых наград), несмотря на то, что команда была представлена большим количеством атлетов (206).

Украинские медалисты XXXII летних Олимпийских игр

Золото

Жан Беленюк (греко-римская борьба, 87 кг);

Серебро

Михаил Романчук (плавание, 1500 м вольным стилем)

Парвиз Насибов (греко-римская борьба, 67 кг)

Анжелика Терлюга (каратэ, до 55 кг)

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-двойка, 500 м)

Александр Хижняк (бокс, до 75 кг)

Елена Старикова (велоспорт-трек, спринт)

Бронза

Дарья Белодед (дзюдо, 48 кг)

Игорь Рейзлин (фехтование, шпага)

Елена Костевич и Олег Омельчук (пулевая стрельба, микст)

Михаил Романчук (плавание, 800 метров вольным стилем)

Элина Свитолина (теннис)

Алла Черкасова (женская борьба, 68 кг)

Ирина Коляденко (женская борьба, 62 кг)

Марта Федина и Анастасия Савчук (артистическое плавание, дуэт)

Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-одиночка, 200 м)

Станислав Горуна (каратэ, до 75 кг)

Владислава Алексиива, Марина Алексиива, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно (артистическое плавание, группа)

Ярослава сваи магучие (легкая атлетика, прыжки в высоту)

В Национальном олимпийском комитете также напомнили, что Украина делегировала на Олимпиаду-2020 158 спортсменов — наименьшее количество атлетов за всю историю страны. После объявления состава количество украинских атлетов сократилось — теннисистка Марта Костюк получила травму, а в Токио не отправились Игорь Главан (дисквалификация), а также Юлия Елистратова, Наталья Пироженко-Чорномаз, Михаил Гаврилюк и Назар Коваленко.

[ + – ] Командный зачет на Олимпиаде-2020

Ранее Фокус рассказывал, что Украина выиграла четыре медали в предпоследний день Олимпиады-2020. За день до завершения Олимпиады в Токио сборная Украины увеличила свой медальный багаж на две серебряных и две бронзовых медали.

Также Фокус сообщал, что украинская легкоатлетка расплакалась в прямом эфире из-за отсутствия тренера на Олимпиаде. Украинская прыгунья с шестом Марина Килипко начала плакать, комментируя на флеш-интервью результат своего выступления на Олимпиаде в Токио. По итогам соревнований украинка заняла 5 место, о считает, что могла выступить лучше, если бы на Олимпиаде в Токио разрешили присутствовать ее тренеру.