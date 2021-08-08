Олимпиада-2020: итоги выступлений украинских спортсменов в Токио (фото)
На Олимпийские игры 2020 в Токио Украина делегировала 158 спортсменов. Это наименьшее количество атлетов за всю историю нашей страны на Олимпиадах.
На Олимпиаде-2020, которая проходила в Японии, Украина смогла завоевать 19 медалей.
В воскресенье, 8 августа, в Токио проходит официальная церемония закрытия Олимпийских игр 2020.
По итогам XXXII летних Олимпийских игр сборная Украины смогла завоевать 19 медалей, заняв 44 место в общекомандном рейтинге.
В заключительный день Олимпиады-2020 украинские спортсмены боролись за медали в трех дисциплинах. Елена Старикова вышла в полуфинал велотрека, в командном финале по художественной гимнастике соревновались украинские представительницы, а в мужском марафоне — Богдан-Иван Городиский, Николай Нижник и Александр Ситковский.
Единственную серебряную медаль в последний день Олимпийских игр 2020 в Токио завоевала велогонщица Елена Старикова.
Как сообщает НОК, в Токио Украина существенно превзошла результат Рио-де-Жанейро-2016, когда наша сборная завоевала 11 олимпийских медалей (2 золотые, 4 серебряных и 5 бронзовых наград), несмотря на то, что команда была представлена большим количеством атлетов (206).
Украинские медалисты XXXII летних Олимпийских игр
Золото
- Жан Беленюк (греко-римская борьба, 87 кг);
Серебро
- Михаил Романчук (плавание, 1500 м вольным стилем)
- Парвиз Насибов (греко-римская борьба, 67 кг)
- Анжелика Терлюга (каратэ, до 55 кг)
- Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-двойка, 500 м)
- Александр Хижняк (бокс, до 75 кг)
- Елена Старикова (велоспорт-трек, спринт)
Бронза
- Дарья Белодед (дзюдо, 48 кг)
- Игорь Рейзлин (фехтование, шпага)
- Елена Костевич и Олег Омельчук (пулевая стрельба, микст)
- Михаил Романчук (плавание, 800 метров вольным стилем)
- Элина Свитолина (теннис)
- Алла Черкасова (женская борьба, 68 кг)
- Ирина Коляденко (женская борьба, 62 кг)
- Марта Федина и Анастасия Савчук (артистическое плавание, дуэт)
- Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-одиночка, 200 м)
- Станислав Горуна (каратэ, до 75 кг)
- Владислава Алексиива, Марина Алексиива, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно (артистическое плавание, группа)
- Ярослава сваи магучие (легкая атлетика, прыжки в высоту)
В Национальном олимпийском комитете также напомнили, что Украина делегировала на Олимпиаду-2020 158 спортсменов — наименьшее количество атлетов за всю историю страны. После объявления состава количество украинских атлетов сократилось — теннисистка Марта Костюк получила травму, а в Токио не отправились Игорь Главан (дисквалификация), а также Юлия Елистратова, Наталья Пироженко-Чорномаз, Михаил Гаврилюк и Назар Коваленко.
Ранее Фокус рассказывал, что Украина выиграла четыре медали в предпоследний день Олимпиады-2020. За день до завершения Олимпиады в Токио сборная Украины увеличила свой медальный багаж на две серебряных и две бронзовых медали.
Также Фокус сообщал, что украинская легкоатлетка расплакалась в прямом эфире из-за отсутствия тренера на Олимпиаде. Украинская прыгунья с шестом Марина Килипко начала плакать, комментируя на флеш-интервью результат своего выступления на Олимпиаде в Токио. По итогам соревнований украинка заняла 5 место, о считает, что могла выступить лучше, если бы на Олимпиаде в Токио разрешили присутствовать ее тренеру.