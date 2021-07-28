Олимпиада-2020: Япония продолжает лидировать в медальном зачете, США выиграла 30 медалей

По итогам первых четырех соревновательных дней хозяева Олимпийских игр 2020 укрепили свое лидерство в общей таблице

На Олимпийских играх в Токио завершился пятый соревновательный день.

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Результаты Украины на Олимпиаде 2020

Сборная Украины сегодня не смогла увеличить количество завоеванных наград в Токио, но не обошлось без локальных успехов. Элина Свитолина вышла в 1/2 финала теннисного турнира в женской одиночной сетке. Украинка в двух сетах обыграла итальянку Камилу Джорджи. Следующий матч первая ракетка Украины сыграет против чешской теннисистки Маркеты Вондроушевой.

Украинская лучница Вероника Марченко в 1/32 соревнований по стрельбе из лука победила действующую чемпионку мира Ле Цзяньин из Китайского Тайбэя. Отметим, что в квалификации Марченко заняла лишь 35 место из 64.

Днем ранее успеха добились наши стрелки: Елена Костевич и Олег Омельчук, которые в смешанных соревнованиях по пулевой стрельбе смогли взять верх над сербскими соперниками в борьбе за медаль.

Лидеры медального зачета в Токио

По итогам пяти соревновательных дней на Олимпиаде-2020 лидером медального зачета остается сборная Японии: спортсмены из этой страны собрали урожай в 22 медали и лидируют за счет наибольшего количества золотых наград: их у представителей страны восходящего Солнца уже 13. На втором месте расположилась команда Китая, в активе которой 27 медалей (12 золотых, 6 серебряных, 9 бронзовых), а замыкают тройку представители США, которые первыми достигли рубежа в 30 выигранных медалей (10 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых).

Ранее Украина на Олимпиаде-2020 лишилась фехтовальщицы Ольги Харлан, боксеров Ярослава Харцыза и Николая Буценко, теннисистки Даяны Ястремской и дзюдоиста Георгия Зантараи. Все они неудачно выступили в своих дисциплинах и вынуждены покинуть Токио. Но вместе с тем, спортсмены из нашей страны смогли выиграть две бронзовые медали. Успеха добились дзюдоистка Дарья Белодед и фехтовальщик Игорь Рейзлин. Еще двое спортсменов были близки к бронзе, но довольствовались лишь четвертым местом: это стрелки Павел Коростылев и Елена Костевич. В следующий раунд теннисного турнира пробилась и Элина Свитолина, которой пришлось выдержать трехчасовой матч против немки Лауры Зигмунд.

Отметим, что 20-летняя Дарья Белодед после выигранной медали решила взять паузу в карьере. По словам отца спортсменки, дзюдоистка планировала завоевать золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, а свое поражение в полуфинале она объясняет переносом соревнований на год из-за пандемии COVID-19. Как долго продлится ее перерыв пока неизвестно, но тренеры Белодед допускают, что это может затянуться на полгода.

Олимпиада 2020 медальный зачет

[ + – ] Медальный зачет Олимпиады-2020

Сборная Украины занимает 51 место с тремя бронзовыми медалями. Такой же показатель у команды Казахстана.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Украину на этих соревнованиях представляют 157 спортсменов в 25 видах спорта.