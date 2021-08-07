Каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова выиграли серебряную медаль на Олимпиаде в Токио

Украинские спортсменки финишировали вторыми в финале соревнований по гребле в двойке на каноэ на 500 метров

На Олимпиаде в Токио стартовал 15-й соревновательный день.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Украинские спортсменки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова выиграли серебряную медаль в соревнованиях по гребле в двойке на каноэ на дистанции 500 метров. Им удалось показать результат 1:57.499. Победу в заплыве праздновали китаянки Сунья Менья и Сюй Шисяо, опередившие украинок на две секунды — 1:55.495. Третье место заняли спортсменки из Канады Лоуренс Венсан-Лапуант и Кэти Венсан с результатом 1:59.041.

[ + – ] Людмила Лузан и Анастасия Четверикова финишировали вторыми в каноэ-двойке

"Я просто в приятном шоке. На самом деле, мы сделали невозможное. Две медали на Олимпийских играх в видах, которые только вошли в программу — это сенсация. Это наша командная работа, работа тренерского состава, спортсменов, массажистов, и это свидетельствует о том, что мы работаем как единый организм. Да, есть некоторые недостатки, над которыми еще будем работать, но это нормально", — рассказал пресс-службе НОК Украины главный тренер сборной по гребле Юрий Чебан.

Это медаль стала четвертой серебряной для Украины на Олимпиаде в Токио. Суммарно наши спортсмены выиграли уже 15 наград, 10 из которых — бронзовые.

Олимпиада-2020

Гребля каноэ-двойка. Женщины

Китай — 1:55.495 Украина — 1:57.499 Канада — 1:59.041 Германия — 1:59.943 Венгрия — 2:00.289 Куба — 2:01.623 Молдова — 2:01.750 ROC (Россия) — 2:04.875 Чили — 2:02.698 Беларусь — 2:04.351 Узбекистан — 2:04.658 Казахстан — 2:04.859 Австралия — 2:05.698 Япония — 2:06.196

Отметим, что для Людмилы Лузан эта медаль стала второй на Олимпиаде в Токио: ранее она выиграла бронзу в дисциплине каноэ-одиночка на 200-метровой дистанции. Каноистка стала второй спортсменкой из сборной Украины, кому удалось выиграть две медали на Олимпиаде-2020: первым был пловец Михаил Романчук, в активе которого бронза в заплыве вольным стилем на 800 метров, а также серебро в том же стиле, но на дистанции в 1500 метров.

Медальный зачет Олимпиады 2020 в Токио