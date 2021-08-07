Каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Четверикова виграли срібну медаль на Олімпіаді в Токіо

Українські спортсменки фінішували другими у фіналі змагань з веслування в двійці на каное на 500 метрів

На Олімпіаді в Токіо стартував 15-й змагальний день.

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Українські спортсменки Людмила Лузан і Анастасія Четверикова виграли срібну медаль в змаганнях з веслування в двійці на каное на дистанції 500 метрів. Їм вдалося показати результат 1:57.499. Перемогу в запливі святкували китаянки Сунья Менья і Сюй Шісяо, що випередили українок на дві секунди — 1:55.495. Третє місце зайняли спортсменки з Канади Лоуренс Венсан-Лапуант і Кеті Венсан з результатом 1:59.041.

[ + – ] Людмила Лузан і Анастасія Четверикова фінішували другими в каное-двійці

"Я просто в приємному шоці. Насправді, ми зробили неможливе. Дві медалі на Олімпійських іграх в видах, які тільки увійшли в програму — це сенсація. Це наша командна робота, робота тренерського складу, спортсменів, масажистів, і це свідчить про те, що ми працюємо як єдиний організм", — розповів прес-службі НОК України головний тренер збірної з веслування Юрій Чебан.

Це медаль стала четвертою срібною для України на Олімпіаді в Токіо. Сумарно наші спортсмени виграли вже 15 нагород, 10 з яких — бронзові.

Олімпіади-2020

Гребля каное-двійка. жінки

Китай — 1: 55.495 Україна — 1: 57.499 Канада — 1: 59.041 Німеччина — 1: 59.943 Угорщина — 2: 00.289 Куба — 2: 01.623 Молдова — 2: 01.750 ROC (Росія) — 2: 04.875 Чилі — 2: 02.698 Білорусь — 2: 04.351 Узбекистан — 2: 04.658 Казахстан — 2: 04.859 Австралія — 2: 05.698 Японія — 2: 06.196

Відзначимо, що для Людмили Лузан ця медаль стала другою на Олімпіаді в Токіо: раніше вона виграла бронзу в дисципліні каное-одиночка на 200-метровій дистанції. Каноїстка стала другою спортсменкою зі збірної України, кому вдалося виграти дві медалі на Олімпіади-2020: першим був плавець Михайло Романчук, в активі якого бронза в запливі вільним стилем на 800 метрів, а також срібло в тому ж стилі, але на дистанції в 1500 метрів .

Медальний залік Олімпіади 2020 на Токіо