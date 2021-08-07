Каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Четверикова виграли срібну медаль на Олімпіаді в Токіо
Українські спортсменки фінішували другими у фіналі змагань з веслування в двійці на каное на 500 метрів
На Олімпіаді в Токіо стартував 15-й змагальний день.
Українські спортсменки Людмила Лузан і Анастасія Четверикова виграли срібну медаль в змаганнях з веслування в двійці на каное на дистанції 500 метрів. Їм вдалося показати результат 1:57.499. Перемогу в запливі святкували китаянки Сунья Менья і Сюй Шісяо, що випередили українок на дві секунди — 1:55.495. Третє місце зайняли спортсменки з Канади Лоуренс Венсан-Лапуант і Кеті Венсан з результатом 1:59.041.
"Я просто в приємному шоці. Насправді, ми зробили неможливе. Дві медалі на Олімпійських іграх в видах, які тільки увійшли в програму — це сенсація. Це наша командна робота, робота тренерського складу, спортсменів, масажистів, і це свідчить про те, що ми працюємо як єдиний організм", — розповів прес-службі НОК України головний тренер збірної з веслування Юрій Чебан.
Це медаль стала четвертою срібною для України на Олімпіаді в Токіо. Сумарно наші спортсмени виграли вже 15 нагород, 10 з яких — бронзові.
Олімпіади-2020
Гребля каное-двійка. жінки
- Китай — 1: 55.495
- Україна — 1: 57.499
- Канада — 1: 59.041
- Німеччина — 1: 59.943
- Угорщина — 2: 00.289
- Куба — 2: 01.623
- Молдова — 2: 01.750
- ROC (Росія) — 2: 04.875
- Чилі — 2: 02.698
- Білорусь — 2: 04.351
- Узбекистан — 2: 04.658
- Казахстан — 2: 04.859
- Австралія — 2: 05.698
- Японія — 2: 06.196
Відзначимо, що для Людмили Лузан ця медаль стала другою на Олімпіаді в Токіо: раніше вона виграла бронзу в дисципліні каное-одиночка на 200-метровій дистанції. Каноїстка стала другою спортсменкою зі збірної України, кому вдалося виграти дві медалі на Олімпіади-2020: першим був плавець Михайло Романчук, в активі якого бронза в запливі вільним стилем на 800 метрів, а також срібло в тому ж стилі, але на дистанції в 1500 метрів .