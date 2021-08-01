Олімпіада-2020: атлети США піднялися на друге місце, а Україна виграла перше срібло

За підсумками перших дев'яти змагальних днів збірна Китаю продовжує збільшувати кількість золотих медалей, а українські спортсмени нарешті перервали бронзову серію

На Олімпійських іграх в Токіо завершився дев'ятий змагальний день. Збірна Китаю зберегла першу позицію у медальному заліку, незважаючи на спроби американців перехопити пальму першості. Для України сьогодні також були хороші новини: наші спортсмени поповнили скарбничку країни срібною медаллю.

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Результати України на Олімпіаді 2020

Головним успіхом українських спортсменів сьогодні став результат Михайла Романчука, який прийшов до фінішу другим у змаганнях з плавання на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Швидше українця виявився тільки американець Роберт Фінке. Романчук показав результат 14:40:66.

І якщо Романчук вже завоював дві олімпійські медалі, то боксер Олександр Хижняк гарантував участь у півфіналі боксерського турніру. В 1/4 він переміг Еурі Седено Мартінеса з Домініканської республіки. У півфіналі, який відбудеться 5 серпня, суперником українця буде філіпінець Еумір Марсіаль.

Шанс поборотися за бронзову медаль отримав борець греко-римського стилю Ленур Теміров, який програв у півфіналі Кеньїхіро Фуміте з Японії, який двічі ставав чемпіоном світу. Разом з тим, українець, який виступав у ваговій категорії до 60 кілограм, візьме участь у бронзовому фіналі. Бої відбудуться 2 серпня.

Ще одна спортсменка Ірина Деха, яка виступає у важкій атлетиці до 76 кілограм, претендувала на медаль, але з трьох спроб не змогла взяти вагу 131 кілограм.

Лідери медального заліку в Токіо

За підсумками дев'яти змагальних днів на Олімпіаді-2020 лідером медальний залік продовжує очолювати збірна Китаю: спортсмени з цієї країни зібрали урожай з 51 медалі, і лідирують за рахунок найбільшої кількості золотих нагород: 24, при 14 срібних та 13 бронзових. На другому місці розташувалася команда США, в активі якої 59 медалей (20 золотих, 23 срібних, 16 бронзових), а замикають трійку представники Японії, які виграли 31 нагороду (17 золотих, 5 срібних та 9 бронзових).

Олімпіада 2020 медальний залік

[ + – ] Медальний залік Олімпіади-2020

Збірна України займає 56 місце з п'ятьма бронзовими та однією срібною медалями. Принаймні одну нагороду на Олімпійських іграх виграли спортсмени з 61 країни.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня і триватимуть до 8 серпня. Україна на цих змаганнях представляють 157 спортсменів у 25 видах спорту.