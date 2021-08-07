Магучіх виграла бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо, Геращенко посіла 4-е місце

Україну у фіналі Олімпіади зі стрибків у висоту представляло три спортсменки

На Олімпіаді в Токіо завершилися змагання в стрибках у висоту, за підсумками яких медальна скарбничка України на Олімпіаді поповнилася бронзовою медаллю.

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Україна була представлена трьома спортсменками: за медалі змагалися Юлія Левченко, Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. Першою з них вибула зі змагань Юлія Левченко, якій не вдалося стрибнути вище позначки 196 сантиметрів. Разом із тим, для 24-річної спортсменки це кращий результат в сезоні.

До останнього боролася за потрапляння на п'єдестал Ірина Геращенко, яка без проблем пройшла позначки 196 і 198 сантиметрів, але три спроби взяти висоту 200 см завершилися невдало. У підсумку, Геращенко посіла тільки четверте місце.

Боротьба за золото, срібло і бронзу розгорнулася між українкою Ярославою Магучіх, росіянкою Марією Ласіцкене і австралійкою Ніколою МакДермотт. Магучіх спробувала підняти планку на 204 см, але підкорити цю висоту їй не вдалося. МакДермотт змогла стрибнути на 202, а Ласіцкене взяла висоту 204 см.

Олімпіади-2020. Легка атлетика.

Стрибки у висоту. жінки

Марія Ласіцкене (ОКР) — 2.04 Нікола МакДермотт (Австралія) — 2.02 Ярослава Магучіх (Україна) — 2.00 Ірина Геращенко (Україна) — 1.98 Елеонор Паттерсон (Австралія) — 1.96 Вашті Каннінгем (США) — 1.96 Сафіна Садуллаева (Узбекистан) — 1.96 Юлія Левченко (Україна) — 1.96 Марія Вукович (Чорногорія) — 1.96 Марі-Лоуренс Юнгфляйш (Німеччина) — 1.93 Каміла Лічвінко (Польща) — 1.93 Мірела Демірева (Болгарія) — 1.93 Майя Нільссон (Швеція) — 1.84

Нагадаємо, що церемонія закриття Олімпійських ігор відбудеться завтра, 8 серпня. Українські спортсмени виграли 1 золоту, 5 срібних та 12 бронзових медалей на Олімпіаді в Токіо.