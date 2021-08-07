Магучих выиграла бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио, Геращенко заняла 4-е место

Украину в финале Олимпиады по прыжкам в высоту представляло три спортсменки

На Олимпиаде в Токио завершились соревнования в прыжках в высоту, по итогам которых медальная копилка Украины на Олимпиаде пополнилась бронзовой медалью.

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Украина была представлена тремя спортсменками: за медали соревновались Юлия Левченко, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко. Первой из них выбыла с соревнований Юлия Левченко, которой не удалось прыгнуть выше отметки 196 сантиметров. Тем не менее, для 24-летней спортсменки это лучший результат в сезоне.

До последнего боролась за попадание на пьедестал Ирина Геращенко, которая без проблем прошла отметки 196 и 198 сантиметров, но три попытки взять высоту 200 см завершились неудачно. В итоге, Геращенко заняла только четвертое место.

Борьба за золото, серебро и бронзу развернулась между украинкой Ярославой Магучих, россиянкой Марией Ласицкене и австралийкой Николой МакДермотт. Магучих попыталась поднять планку на 204 см, но покорить эту высоту ей не удалось. МакДермотт смогла прыгнуть на 202, а Ласицкене взяла высоту 204 см.

Олимпиада-2020. Легкая атлетика.

Прыжки в высоту. Женщины

Мария Ласицкене (ОКР) — 2.04 Никола МакДермотт (Австралия) — 2.02 Ярослава Магучих (Украина) — 2.00 Ирина Геращенко (Украина) — 1.98 Элеонор Паттерсон (Австралия) — 1.96 Вашти Каннингэм (США) — 1.96 Сафина Садуллаева (Узбекистан) — 1.96 Юлия Левченко (Украина) — 1.96 Мария Вукович (Черногория) — 1.96 Мари-Лоуренс Юнгфляйш (Германия) — 1.93 Камила Личвинко (Польша) — 1.93 Мирела Демирева (Болгария) — 1.93 Майя Нильссон (Швеция) — 1.84

Напомним, что церемония закрытия Олимпийских игр состоится завтра, 8 августа. Украинские спортсмены выиграли 1 золотую, 5 серебряных и 12 бронзовых медалей на Олимпиаде в Токио.

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