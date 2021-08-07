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Спорт Олимпиада в Токио 2020

Магучих выиграла бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио, Геращенко заняла 4-е место

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Ярослава Магучих, Олимпиада в Токио, Олимпиада 2020
Фото: НОК Украины | Ярослава Магучих - бронзовая призерка Олимпиады в Токио

Украину в финале Олимпиады по прыжкам в высоту представляло три спортсменки

На Олимпиаде в Токио завершились соревнования в прыжках в высоту, по итогам которых медальная копилка Украины на Олимпиаде пополнилась бронзовой медалью.

Украина была представлена тремя спортсменками: за медали соревновались Юлия Левченко, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко. Первой из них выбыла с соревнований Юлия Левченко, которой не удалось прыгнуть выше отметки 196 сантиметров. Тем не менее, для 24-летней спортсменки это лучший результат в сезоне.

До последнего боролась за попадание на пьедестал Ирина Геращенко, которая без проблем прошла отметки 196 и 198 сантиметров, но три попытки взять высоту 200 см завершились неудачно. В итоге, Геращенко заняла только четвертое место.

Борьба за золото, серебро и бронзу развернулась между украинкой Ярославой Магучих, россиянкой Марией Ласицкене и австралийкой Николой МакДермотт. Магучих попыталась поднять планку на 204 см, но покорить эту высоту ей не удалось. МакДермотт смогла прыгнуть на 202, а Ласицкене взяла высоту 204 см.

Олимпиада-2020. Легкая атлетика.

Прыжки в высоту. Женщины

  1. Мария Ласицкене (ОКР) — 2.04
  2. Никола МакДермотт (Австралия) — 2.02
  3. Ярослава Магучих (Украина) — 2.00
  4. Ирина Геращенко (Украина) — 1.98
  5. Элеонор Паттерсон (Австралия) — 1.96
  6. Вашти Каннингэм (США) — 1.96
  7. Сафина Садуллаева (Узбекистан) — 1.96
  8. Юлия Левченко (Украина) — 1.96
  9. Мария Вукович (Черногория) — 1.96
  10. Мари-Лоуренс Юнгфляйш (Германия) — 1.93
  11. Камила Личвинко (Польша) — 1.93
  12. Мирела Демирева (Болгария) — 1.93
  13. Майя Нильссон (Швеция) — 1.84

Напомним, что церемония закрытия Олимпийских игр состоится завтра, 8 августа. Украинские спортсмены выиграли 1 золотую, 5 серебряных и 12 бронзовых медалей на Олимпиаде в Токио.

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