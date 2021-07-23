Птичка, которая летает высоко. Ярослава Магучих — одна из главных олимпийских надежд Украины

Легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала Фокусу об отношениях с конкурентками, подготовке к Играм в Токио и ритуалах перед прыжком.

Ярослава Магучих выступает в прыжках в высоту. В 2021 году она установила мировой юниорский рекорд, совершив прыжок на 2,06 м. В июне 19-летняя спортсменка выполнила норматив и получила олимпийскую лицензию, удачно выступив на чемпионате Украины.

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Кто она: 19-летняя украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в высоту Почему она: Установив мировой юниорский рекорд — 2,06 м — и выиграв чемпионат Европы в помещении, стала одной из главных украинских надежд на Олимпиаде в Токио

"Могу прыгнуть выше"

Как себя чувствует спорт­сменка, показавшая лучший результат сезона на чемпионате Украины?

— Хорошо, я очень довольна, что прыгнула на 2 м. Это значит, что я постепенно подвожу свою форму к Олимпиаде.

2 м — рост среднестатистического баскетболиста. На чем сконцентрированы ваши мысли, когда пролетаете над планкой на такой высоте?

— Ни о чем не думаю. Просто когда отталкиваешься от поверхности, хочется взлететь как птичка, как ласточка. Поэтому я представляю себя птичкой, которая взлетает высоко.

Но вы же можете прыгать выше, чем ровно 2 м. В этом году вы установили юниорский мировой рекорд, прыгнув на 2,06 м.

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Олимпийские надежды Украины. У кого есть шансы на медали в Токио

— Да, когда я впервые перепрыгнула эту отметку два года назад, это было что-то невероятное, я сказала себе: "Вау! Класс!" А сейчас 2,00 — это хороший показатель, но я знаю, что в следующий раз нужно прыгнуть выше.

У вас серьезная конкуренция даже в чемпионате Украины с Юлей Левченко и Ирой Геращенко. Вы партнеры по сборной, коллеги или конкурентки?

— В секторе мы конкурентки, которые не общаются между собой. Это на чемпионате Украины было как-то теплее, мы и смеялись, и общались, но, вообще, это холодный сектор, где никто ни с кем не общается, потому что настраивается на свою высоту, на свой прыжок. А вот вне сектора или дорожки все хорошо контактируют друг с другом.

"Серебряная медаль в Дохе стала для меня отправной точкой к большим высотам"

Совсем скоро вы стартуете на Олимпийских играх. Какой представляете вашу первую в жизни взрослую Олимпиаду?

— Я просто хочу получить кайф от соревнований. Конечно, ты понимаешь внутри, что для спортсмена самый главный старт — это Олимпиада, но мне важно показать хороший результат и насладиться атмосферой. Надеюсь, у меня это получится. Предполагаю, что это будет как в Буэнос-Айресе, где проходили Юношеские Олимпийские игры, просто теперь это будет взрослый уровень.

В Олимпийской деревне установили жесткие правила: все живут по одному, едят в одиночестве, разрешили даже алкоголь в номера заносить, но пить придется тоже в одиночку. Вы девушка веселая, не будет ли грустно большую часть времени проводить одной?

— Это, конечно, сложный вопрос, нужно настроиться. Я ведь привыкла перед стартом пройтись, прогуляться. Но раз такие правила и мы живем в таких реалиях, слава Богу, что Олимпиада вообще будет в этом году.

Одна из ваших прямых конкуренток в секторе прыжков в высоту, Мария Ласицкене, получила травму бедра, но должна успеть восстановиться к Олимпиаде. Насколько эта новость влияет на ваше настроение перед Играми? Появилась ли уверенность, что шансы на медали выросли?

— Нет. Я даже расстроилась, когда узнала, что у Маши травма. На соревнованиях веселее, когда есть хорошая конкуренция, есть драйв. Ведь ты ждешь каждую новую попытку, потому что они влияют на твое призовое место и на рейтинг. А вообще, у меня главный конкурент в секторе — это планка, потому что мой успех зависит только от нее.

[ + – ] Взять Планку. В 2021 году Магучих выиграла чемпионат Европы и чемпионат Украины

"Когда стоишь растерянный, спасает тренер"

В одном из интервью вы рассказывали, что прежде, чем начать разбег для прыжка, всегда смотрите на своего тренера. С чем это связано?

— Да, есть такой ритуал. Это очень успокаивает и дает настрой. Татьяна Владимировна верит в меня и знает, что я могу прыгнуть достаточно высоко. Когда я смотрю на нее, то вижу ее боевой настрой, так что надо прыгать как можно выше и сильнее. Я успокаиваюсь, мне этот ритуал помогает настроиться на попытку.

Помните, когда этот ритуал появился?

— Да, на моем первом юношеском чемпионате мира в Кении. Для меня это было поразительно: куча зрителей, большой стадион. И когда ты стоишь растерянный, то спасает тренер: я посмотрела на Татьяну Владимировну, увидела ее взгляд и поняла, что все хорошо. Тогда и зародилась эта традиция.

У вас не было стереотипов в отношении Кении, дескать, какие соревнования могут быть в Африке, если там люди умирают от голода, духоты и обезвоживания?

— Нет, я о таком не думала. Все мои мысли были сконцентрированы на чемпионате мира, тем более что это был последний юношеский ЧМ. Тогда родители больше волновались, поскольку нам не делали никаких прививок, и они говорили: "Боже мой, куда ты едешь!"

Несмотря на ваш юный возраст, у вас уже много медалей с юношеских турниров. Где храните все эти награды?

— В этом смысле сейчас у меня небольшой беспорядок: какие-то медали висят, какие-то — лежат в коробке. Но недавно мне подарили "медальницу", на которую я думаю прицепить все свои награды, повесить их на стену в моей квартире. Поэтому скоро все они будут на "медальнице".

"На соревнованиях всегда веселее, когда есть конкуренция, есть драйв. Мой главный конкурент — планка"

Что это была за история, что вас не допустили к соревнованиям в Великобритании из-за обычной прогулки?

— В правилах соревнований, которые нам давали, не было ничего относительно того, что карантинные меры запрещают гулять по городу. Зато это было написано в лобби отеля на специальном стенде. Мы этого не увидели, вышли погулять. Потом пришлось сдать тест, он показал негативный результат, но это не помогло. Нам сказали, что правила одни для всех. Вот так и получилось, что мы не выступали. Может, оно и к лучшему, там такая погода была нехорошая. В общем, что ни делается — все к лучшему.

Вы согласны, что чемпионат мира в Дохе в 2019 году — это то, что по большому счету изменило вашу жизнь навсегда.

— Да, согласна. Это были мои первые взрослые соревнования на международной арене, где ты выступаешь не сам за себя, а за Украину, за команду. Поэтому можно сказать, что та серебряная медаль стала для меня отправной точкой на большие высоты.

В феврале текущего года вас признали лучшей легкоатлеткой Европы. Как отреагировали, когда узнали об этом?

— Я была очень счастлива. Это приятно, что тебя узнают, что ты какой-то идол для младших поколений, они на тебя равняются и хотят заниматься спортом и легкой атлетикой в частности. Я считаю, что это очень круто.

Кстати, вы проводите какие-то мастер-классы для детей?

— Планы есть, но пока на них не хватает времени.

"В платье и на каблуках чувствую себя комфортно"

Раньше вы говорили, что не любите сладкое, но с удовольствием печете. Когда в вашей жизни бывают моменты, что вы не сдерживаетесь и все-таки балуете себя сладким?

— На самом деле, я могу есть сладкое. Понятно, что в пределах разумного. Могу съесть пирожное, конфету, но не дрожу, мол, ой, сладкое нельзя. Кушаю, что хочу, чего требует организм, просто не переедаю. Мне больше нравится процесс приготовления. Могу даже не есть то, что приготовила, а отдать маме, папе или сестре. Они счастливы, когда я так делаю.

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У вас в Instagram видел несколько фото в платьях, но преимущественно вы фотографируетесь в спортивной одежде. Как себя чувствуете в платье?

— Очень комфортно. И в платьях, и в юбках и даже на каблуках. Просто редко выпадает возможность, когда это можно надеть. В повседневной жизни я в основном ношу кроссовки, у меня ими весь шкаф заполнен. Но когда появляются моменты, я стараюсь надеть классическую одежду. Например, недавно ходила в театр, куда обула туфли на каблуках!

И как вам на каблуках после кроссовок и жестких покрытий, по которым вы бегаете?

— Главное — выбрать удобные каблуки. Помню, однажды была на премии "Восходящая звезда Международной легкой атлетики", у меня было длинное платье, под которое нужно надевать высокий каблук, и у меня была шпилька. Только пришла на мероприятие, меня сфотографировали, а я уже думала: "Боже мой, когда уже можно будет снять эту обувь и переобуться в кроссовки!" Если же выбираю более устойчивый каблук, мне очень комфортно.

У вас бывают моменты, когда листаете ленту в "Инстаграме" и расстраиваетесь из-за того, что публикуют люди?

— Со мной такого не случается, к счастью [смеется]. У меня в ленте знакомые, которые делятся разными моментами своей жизни. Единственное, из-за чего я расстраиваюсь, — это когда вижу какие-то грустные истории о животных. Наверное, любая девушка, которая такое видит, начинает задавать себе вопросы: "Ну как так? Люди, вы чего?"

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Чувствуете ли себя известным человеком?

— В кругу спортсменов и тех, кто вовлечен в спорт, конечно, я это чувствую. А в обычной жизни еще мало людей понимают, кто я такая.

То есть если вы идете в магазин, то вас еще не просят сфотографироваться?

— Нет, такого нет. Может быть, это и хорошо — я спокойно готовлюсь к Олимпиаде и не отвлекаюсь ни на что.