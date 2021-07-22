Олимпийские надежды Украины. У кого есть шансы на медали в Токио

23 июля в столице Японии стартуют летние Олимпийские игры. Украину на главном спортивном событии представят 158 спортсменов. Это самый низкий показатель для нашей страны в истории, на всех предыдущих Олимпиадах меньше 200 спортсменов от Украины никогда не участвовало. Но это вовсе не означает, что бороться за медали некому, — в 25 видах спорта у наших атлетов есть высокие шансы вписать свои имена в историю Игр. Знакомим читателей с теми, на кого украинские болельщики возлагают особые надежды

Михаил Романчук

Вид спорта: плавание

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Когда смотреть: 29 июля и 1 августа

Достижения: чемпион Европы (2021), 800 м и 1500 м вольным стилем

[ + – ] Михаил Романчук, плавание Фото: Getty Images

В течение последних пяти лет Романчук стабильно брал призовые места на чемпионатах мира и Европы, а в мае этого года выиграл заплыв 1500 м вольным стилем в Будапеште, опередив главного конкурента Грегори Палтриньери. Кроме того, украинский пловец был сильнейшим и на дистанции 800 м вольным стилем. Его отличная форма и осторожность в обещаниях перед Олимпиадой, которая говорит о запредельной концентрации, позволяют надеяться на то, что и в Токио Романчук порадует украинцев медалями.

Марина Бех-Романчук

Вид спорта: прыжки в длину

Когда смотреть: 3 августа

Достижения: вице-чемпионка мира (2019), чемпионка Европы (2021), чемпионка Украины (2021)

[ + – ] Марина Бех-Романчук, прыжки в длину Фото: Getty Images

В этом году 26-летняя Бех-Романчук выиграла чемпионат Европы в помещении, оформила победу на чемпионате Украины в Луцке и выиграла несколько турниров, включая этапы Бриллиантовой Лиги в июне и июле. Если спортсменка сохранит соревновательный тонус, то абсолютно точно попадет на пьедестал Олимпийских игр. Как и у супруга Михаила Романчука, у Марины есть главный конкурент — немка Малайка Михамбо. На последних соревнованиях в Великобритании, Стокгольме и Секешфехерваре украинка в этой дуэли выходила победительницей.

Ярослава Магучих

Вид спорта: прыжки в высоту

Когда смотреть: 7 августа

Достижения: чемпионка Европы (2021), чемпионка Украины (2021), установила юниорский мировой рекорд 2,06 м в прыжках в высоту

[ + – ] Ярослава Магучих, прыжки в высоту Фото: Getty Images

К победам Ярославы Магучих на юниорском и юношеском уровне болельщики привыкли давно, но в последние два года эти достижения она умело комбинирует с триумфом во взрослых соревнованиях. Так, на чемпионате мира в Катаре в 2019-м восходящая звезда мировой легкой атлетики выиграла серебряную медаль, прыгнув с результатом 2,04 м. В 2021-м у Ярославы получается почти все: на чемпионате Европы в Торуни она выиграла золотую медаль, а недавно с результатом 2,00 м выиграла молодежный чемпионат Европы в Таллинне.

Александр Хижняк

Вид спорта: бокс (до 75 кг)

Когда смотреть: 5 и 7 августа

Достижения: чемпион Европы и мира (2017), трёхкратный чемпион международного турнира "Странджа" (София, 2021)

[ + – ] Александр Хижняк, бокс Фото: Getty Images

26-летний боксер — один из главных претендентов на золотые медали в весовой категории до 75 кг. О том, что Хижняк точно возьмет медали на Олимпиаде, эксперты из боксерского мира начали говорить еще в 2017 году, когда он стал чемпионом мира и Европы в один сезон. Хижняку пророчат блестящую профессиональную карьеру, но пока его главная цель — выиграть олимпийское золото. Украина традиционно сильно выступает в боксе на Олимпийских играх: чего только стоят успехи Владимира Кличко, Александра Усика, Василия Ломаченко, Александра Гвоздика и Дениса Беринчика.

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Жан Беленюк

Вид спорта: греко-римская борьба (до 87 кг)

Когда смотреть: 4 августа

Достижения: серебряный призер Олимпийских игр (2016), чемпион мира (2019), чемпион Европы (2019)

[ + – ] Жан Беленюк, греко-римская борьба Фото: Getty Images

После успешного выступления на летней Олимпиаде-2016 в Рио жизнь Беленюка круто изменилась. Он выиграл серебро и золото на двух чемпионатах мира, стал чемпионом Европы, а после — нардепом от "Слуги народа". Совмещать законотворческую деятельность и соревнования нелегко, но Беленюк справляется: в 2021-м на чемпионате Европы в Варшаве выиграл бронзовую медаль. К Олимпиаде подошел в хорошей форме, так что болельщики ждут от него высоких результатов.

Элина Свитолина

Вид спорта: теннис

Когда смотреть: 24–31 июля

Достижения: шестой номер мирового рейтинга (WTA), победительница 17 турниров WTA, победительница Итогового турнира WTA (2018)

[ + – ] Элина Свитолина, теннис Фото: Getty Images

Успехи Элины Свитолиной привели в теннис тысячи детей по всей Украине. В 2018-м она, несмотря на шквал критики, выиграла неофициальный пятый мэйджор сезона — Итоговый турнир WTA, в котором сильнейшего выявляют восемь лучших игроков года. Вместе с тем спортсменка в 2020 году выиграла два крупных турнира — в Страсбурге и Монтеррее. На прошлой неделе Элина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. Пока остается загадкой, под какой фамилией она продолжит выступления, но на Олимпиаду теннисистка едет на позитивной волне, а это помогает бороться за медали.

Дарья Белодед

Вид спорта: дзюдо (до 48 кг)

Когда смотреть: 24 июля

Достижения: чемпионка Европы и мира (2017), трехкратная чемпионка международного турнира "Странджа" (София, 2021)

[ + – ] Дарья Белодед, дзюдо Фото: Getty Images

Самая известная украинская дзюдоистка. Дарье 20 лет, с 2017-го, когда она выиграла чемпионат Европы, спортсменка все время в поле зрения украинских и мировых СМИ. В 2018–2019 годах Белодед выиграла два подряд чемпионата мира, а в апреле 2021-го — серебряную медаль чемпионата Европы в Лиссабоне. На открытой тренировке олимпийской сборной по дзюдо Дарья наотрез отказалась общаться с прессой. И ей все простят, если это решение поможет выиграть медаль.

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Ольга Харлан

Вид спорта: фехтование

Когда смотреть: 26 июля

Достижения: серебряная призерка Олимпийских игр (2016), чемпионка мира (2017, 2019), чемпионка Европы (2019)

[ + – ] Ольга Харлан, фехтование Фото: Getty Images

Уроженка Николаева Ольга Харлан — одна из самых опытных бойцов на этих Играх. За еt плечами три Олимпиады (2008, 2012, 2016), и она знает, что такое вкус олимпийского золота. 30-летняя спортсменка по-прежнему находится в отличной форме, выиграла чемпионаты мира и Европы в 2019 году. Именно благодаря олимпийским успехам Харлан стала знаменитой в Украине.

Даяна Ястремская

Вид спорта: теннис

Когда смотреть: 24–31 июля

Достижения: победительница трех турниров WTA, бывшая 6-я ракетка юниорского рейтинга

[ + – ] Даяна Ястремская, теннис Фото: Getty Images

Успешное выступление на Олимпийских играх может помочь Даяне Ястремской спасти 2021 год, который начался для нее ужасно. 21-летнюю теннисистку заподозрили в употреблении допинга и отстранили от соревнований, а в декабре 2020-го она переболела COVID-19. Полгода Ястремская с командой юристов доказывала свою невиновность и вышла победителем. Спортсменка уже вернулась к официальным турнирам. За счет набранных кондиций, отсутствия усталости и запредельной мотивации, связанной с возвращением в теннис, Ястремская может быть одной из главных фавориток в борьбе за медали.