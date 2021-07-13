"Пусть меньше лицензий, но больше наград". Как провожали наших спортсменов на Олимпиаду в Токио

На проводах олимпийской сборной на Олимпиаду в Токио презентовали новую форму. А Укрпошта в честь летних олимпийских игр 2020 выпустила особую почтовую марку: с Фудзиямой, цветами калины и сакуры.

Национальный Олимпийский комитет Украины решил устроить проводы Олимпийской сборной в формате телемарафона, отказавшись от уже приевшихся собраний на площадях. Поэтому легенд украинского олимпийского движения и тех, кто уже этим летом может навсегда вписать свое имя в историю украинского спорта принимало здание Национальной телерадиокомпании Украины (или телецентр "Карандаш", как его именуют в народе из-за внешнего сходства с канцелярским инструментом).

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Состав участников и Олимпийские лицензии

Представлять Украину на Олимпиаде в Токио будут 158 спортсменов. Для сравнения: в Рио-де-Жанейро в 2016 от нашей страны отправились 206 спортсменов, в Лондон, в 2012-м — 245, а в 2008-м в играх в Пекине принимали участие 254 спортсменов. По этому поводу в социальных сетях уже поднялся гул: почему так мало, это капитуляция, мы ничего не выиграем! Прокомментировать ситуацию с олимпийскими лицензиями мы попросили министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта.

"Время сложное. Многие спортсмены переболели и до конца так и не восстановились, у кого-то не получилось выбороть Олимпийскую лицензию, — пояснил министр в комментарии Фокусу. — Но нужно смотреть, что было сделано за последние 29 лет для развития спорта. Развитие спортивной инфраструктуры мы видим только в последние два года. Только сейчас мы видим, как президент Украины уделяет внимание спорту, как встречают спортсменов и как к ним относятся. Мы очень много всего делаем в массовом спорте. И именно сейчас нам стоит вспомнить, что мы спортивное государство. За два года сложно достичь глобальных перемен, поэтому я хочу поблагодарить каждого спортсмена и каждую федерацию, потому что 158 олимпийских лицензий — это тоже очень хорошо".

"Я думаю, что пусть даже будет меньше лицензий, но как можно больше наград", — сказал Вадим Гутцайт в эксклюзивном комментарии Фокусу.

[ + – ] Проводы сборной Украины на Олимпиаду в Токио [ + – ] Проводы сборной Украины на Олимпиаду в Токио [ + – ] Проводы сборной Украины на Олимпиаду в Токио [ + – ] Проводы сборной Украины на Олимпиаду в Токио [ + – ] Проводы сборной Украины на Олимпиаду в Токио [ + – ] Проводы сборной Украины на Олимпиаду в Токио [ + – ] Проводы сборной Украины на Олимпиаду в Токио [ + – ] Проводы сборной Украины на Олимпиаду в Токио [ + – ] Проводы сборной Украины на Олимпиаду в Токио

Украинские спортсмены представят страну в 25 видах спорта (30 дисциплинах): это бадминтон, бокс, вольная борьба (и женская) греко-римская, тяжелая атлетика, велоспорт (шоссе, трек, маунтенбайк), академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ (гребной слалом), спортивная гимнастика, художественная гимнастика, дзюдо, карате, конный спорт, легкая атлетика, плавание, артистическое плавание, стрельба из лука, пулевая стрельба, прыжки в воду, прижки на батуте, современное пятиборье, теннис, настольный теннис, триатлон и фехтование.

В списке спортсменов, которые отправятся на Олимпиаду-2020, особых сюрпризов нет, за исключением, пожалуй, одного: Украина едет на Олимпийские игры без чемпиона предыдущей Олимпиады Олега Верняева. Еще зимой гимнаст попал в неприятную историю с подозрениями в применении допинга, но с тех пор никакой новой информации не появилось.

"Ситуация с Олегом сложная, но еще есть надежда на то, чтобы все закончилось хорошо. Мы работаем над этим", — коротко отреагировал министр молодежи и спорта.

[ + – ] Олимпийский чемпион-1964 Григорий Крисс сразился с Вадимом Гутцайтом Фото: НОК Украины

Традиционно большие ожидания возлагаются на легкую атлетику. Успехи наших атлетов в последние два года на чемпионатах Европы и мира позволяют быть оптимистами и верить, что медали у Украины на Олимпиаде все же будут.

"Пусть каждый покажет свой личный рекорд, тот результат, на который готовится. Это будет супер-выступлением. Если ребята покажут свой личный рекорд на Олимпийских играх, то задача-максимум будет достигнута. У спортсменов не принято прогнозировать, но мы всегда держим пальцы скрещенными за результат наших олимпийцев", — поделилась с Фокусом первый вице-президент Федерации легкой атлетики Украины и бронзовая призерка Олимпиады-2000 Елена Говорова.

[ + – ] Елена Говорова презентовала новую форму Олимпийской сборной Украины Фото: НОК Украины

Как будут жить, питаться и тренироваться украинские спортсмены в Токио?

На предстоящей Олимпиаде спортсменам предстоит жить и питаться по одному: в Токио ужесточают карантинные меры, поэтому о подготовке к соревнованиям в большой компании можно забыть. По словам Елены Говоровой, в этом есть как хорошие, так и плохие стороны.

"Это все индивидуально. Когда я была спортсменкой, мне нужна была компания, потому что я не могла находиться одна, постоянно в своих мыслях. Морально это выжигает. Нужно, чтобы кто-то был рядышком, чтобы с кем-то можно было поделиться тем, что у тебя в голове, — говорит бронзовая призерка Олимпиады-2000. — Уже будучи функционером, я начала смотреть на это по-другому. Спортсменам тоже нужно сосредоточиться, понять, что и как правильно сделать. Справиться с напряжением. Я думаю, что психологически наши ребята должны хорошо подготовиться к соревнованиям".

Кстати, у украинских лекгоатлетов на Олимпиаду в Токио — максимальная квота.

"У нас есть четкие критерии отбора: норматив и 1-3 места на чемпионате Украины, — отметила первый вице-президент Федерации легкой атлетики Украины. — Все ребята, которые выполнили это, получили олимпийские лицензии и представят Украину на Олимпиаде".

[ + – ] Новая форма олимпийской сборной Украины [ + – ] Новая форма олимпийской сборной Украины [ + – ] Новая форма олимпийской сборной Украины [ + – ] Новая форма олимпийской сборной Украины [ + – ] Новая форма олимпийской сборной Украины [ + – ] Новая форма олимпийской сборной Украины [ + – ] Новая форма олимпийской сборной Украины [ + – ] Новая форма олимпийской сборной Украины [ + – ] Новая форма олимпийской сборной Украины [ + – ] Новая форма олимпийской сборной Украины [ + – ] Новая форма олимпийской сборной Украины [ + – ] Новая форма олимпийской сборной Украины [ + – ] Новая форма олимпийской сборной Украины [ + – ] Новая форма олимпийской сборной Украины [ + – ] Новая форма олимпийской сборной Украины

Новая форма олимпийской сборной Украины

Значимой частью мероприятия стала презентация новой формы украинских олимпийцев — как официальной, так и тренировочной. Компания "PEAK" (партнер НОК Украины) позаботилась даже о дизайне чемоданов для спортсменов.

Президент НОК Сергей Бубка отметил, что хотя из-за пандемии был риск не успеть, партнеры выполнили все свои обязательства вовремя.

"Мы благодарны нашим партнерам и друзьям, которые с 2015 года в сотрудничестве с Национальным олимпийским комитетом одевают наших олимпийцев, причем не только взрослых, но и начинающих спортсменов. 2020-й стал очень непростым годом для всех нас. Но несмотря на то, что производственные мощности компании находятся в Китае, откуда началась пандемия, "PEAK" выполнил все условия контракта и обязательства перед нами. И как всегда, наша сборная имеет качественную, комфортную и стильную форму", — отметил Бубка.

[ + – ] Сергей Бубка на проводах Олимпийской сборной Украины

Экипировку "PEAK" олимпийцам предоставляет бесплатно. К разработке формы привлекали профессиональных спортсменов, которые делились своими пожеланиями. Возможность оценить конечный результат получили специально приглашенные селебритис и бывшие спортсмены, в числе которых Олимпийская чемпионка Пекина Наталия Добрынская, бронзовая призерка Сиднея-2000 Елена Говорова и вице-чемпионка мира по прыжкам в воду Юлия Прокопчук.

[ + – ] Комплекты формы сборной Украины на Олимпийские игры в Токио

Гостями телемарафона стали каратисты Стас Горуна и Анжелика Терлюга, борцы Жан Беленюк и Александр Хоцяновский. Одной из ведущих была бронзовая призерка Олимпиады в Рио-Де-Жанейро Анна Ризатдинова.

[ + – ] Жан Беленюк и Александр Хоцяновский

[ + – ] Станислав Горуна и Анжелика Терлюга

Специальная почтовая марка: Фудзияма, калина и сакура

"Укрпошта" под Олимпийские игры решила представить специальную марку. Ее дизайном занималась Мария Куц, которой принадлежит авторство памятной монеты Национального банка Украины. На новой марке изображен солнечный диск на фоне горы Фудзияма, стилизованные под оригами изображения, символизирующие некоторые олимпийские виды спорта, и логотип Национального олимпийского комитета Украины. Конверт и поля марочного листа украшены традиционными украинскими и японскими символами — гроздьями калины и цветами сакуры.

[ + – ] Марка "Укрпошты", посвященная Олимпийским играм в Токио Фото: Укрпочта

Марка увидит в свет в количестве 140 тысяч экземпляров, ее рекомендованная цена — 17 гривен.

Верим в медали и новый рекорд

До старта Олимпийских игр в Токио осталось 11 дней, и каждый украинский болельщик надеется, что из Страны Восходящего Солнца наши спортсмены непременно вернутся с медалями. К слову, рекорд Украины на Олимпийских играх — 27 медалей, из них 7 золотых, 5 серебряных и 15 бронзовых. Он был поставлен в Китае, в 2008-м году. Сейчас у украинской делегации есть хорошие шансы превзойти это достижение.