"Нехай менше ліцензій, але більше нагород". Як проводжали наших спортсменів на Олімпіаду в Токіо

На проводах олімпійської збірної на Олімпіаду в Токіо презентували нову форму. А Укрпошта на честь літніх олімпійських ігор 2020 випустила особливу поштову марку: з Фудзіямою, квітами калини і сакури.

Національний Олімпійський комітет України вирішив влаштувати проводи Олімпійської збірної у форматі телемарафону, відмовившись від уже звичних зборів на площах. Тому легенд українського олімпійського руху і тих, хто вже цього літа може назавжди вписати своє ім'я в історію українського спорту, приймала будівля Національної телерадіокомпанії України (або телецентр "Олівець", як його називають у народі через зовнішню схожість з канцелярським інструментом).

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Склад учасників та Олімпійські ліцензії

Представляти Україну на Олімпіаді в Токіо будуть 158 спортсменів. Для порівняння: у Ріо-де-Жанейро у 2016 від нашої країни вирушили 206 спортсменів, у Лондон, у 2012-му — 245, а у 2008-му в іграх у Пекіні брали участь 254 спортсмени. З цього приводу в соціальних мережах вже почався гул: чому так мало, це капітуляція, ми нічого не виграємо! Прокоментувати ситуацію з олімпійськими ліцензіями ми попросили міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта.

"Час складний. Багато спортсменів перехворіли і до кінця так і не відновилися, у когось не вийшло вибороти Олімпійську ліцензію, — пояснив міністр у коментарі Фокусу. — Але потрібно дивитися, що було зроблено за останні 29 років для розвитку спорту. Розвиток спортивної інфраструктури ми бачимо тільки в останні два роки. Тільки зараз ми бачимо, як президент України приділяє увагу спорту, як зустрічають спортсменів і як до них ставляться. Ми дуже багато всього робимо в масовому спорті. І саме зараз нам варто згадати, що ми спортивна держава. За два роки складно досягти глобальних змін, тому я хочу подякувати кожному спортсмену і кожній федерації, тому що 158 олімпійських ліцензій — це теж дуже добре".

"Я думаю, що нехай навіть буде менше ліцензій, але як можна більше нагород", — сказав Вадим Гутцайт в ексклюзивному коментарі Фокусу.

[ + – ] Проводи збірної України на Олімпіаду в Токіо [ + – ] Проводи збірної України на Олімпіаду в Токіо [ + – ] Проводи збірної України на Олімпіаду в Токіо [ + – ] Проводи збірної України на Олімпіаду в Токіо [ + – ] Проводи збірної України на Олімпіаду в Токіо [ + – ] Проводи збірної України на Олімпіаду в Токіо [ + – ] Проводи збірної України на Олімпіаду в Токіо [ + – ] Проводи збірної України на Олімпіаду в Токіо [ + – ] Проводи збірної України на Олімпіаду в Токіо

Українські спортсмени представлять країну у 25 видах спорту (30 дисциплінах): це бадмінтон, бокс, вільна боротьба (і жіноча) греко-римська, важка атлетика, велоспорт (шосе, трек, маунтенбайк), академічне веслування, веслування на байдарках і каное (гребний слалом), спортивна гімнастика, художня гімнастика, дзюдо, карате, кінний спорт, легка атлетика, плавання, артистичне плавання, стрільба з лука, кульова стрільба, стрибки у воду, стрижки на батуті, сучасне п'ятиборство, теніс, настільний теніс, тріатлон і фехтування.

У списку спортсменів, які відправляться на Олімпіади-2020, особливих сюрпризів немає, за винятком, мабуть, одного: Україна їде на Олімпійські ігри без чемпіона попередньої Олімпіади Олега Верняєва. Ще взимку гімнаст потрапив у неприємну історію з підозрами в застосуванні допінгу, але з тих пір ніякої нової інформації не з'явилося.

"Ситуація з Олегом складна, але ще є надія на те, щоб усе закінчилося добре. Ми працюємо над цим", — коротко відреагував міністр молоді та спорту.

[ + – ] Олімпійський чемпіон-1964 Григорій Крісс воював з Вадимом Гутцайтом Фото: НОК України

Традиційно великі сподівання покладаються на легку атлетику. Успіхи наших атлетів в останні два роки на чемпіонатах Європи і світу дозволяють бути оптимістами і вірити, що медалі в України на Олімпіаді все ж будуть.

"Нехай кожен покаже свій особистий рекорд, той результат, на який готується. Це буде супер-виступом. Якщо хлопці покажуть свій особистий рекорд на Олімпійських іграх, то завдання-максимум буде досягнуте. У спортсменів не прийнято прогнозувати, але ми завжди тримаємо пальці схрещеними за результат наших олімпійців", — поділилася з Фокусом віцепрезидентка Федерації легкої атлетики України і бронзова призерка Олімпіади-2000 Олена Говорова.

[ + – ] Олена Говорова презентувала нову форму Олімпійської збірної України Фото: НОК України

Як будуть жити, харчуватися і тренуватися українські спортсмени в Токіо?

На майбутній Олімпіаді спортсмени мають жити і харчуватися по одному: у Токіо посилюють карантинні заходи, тому про підготовку до змагань у великій компанії можна забути. За словами Олени Говорової, у цьому є як хороші, так і погані сторони.

"Це все індивідуально. Коли я була спортсменкою, мені потрібна була компанія, тому що я не могла перебувати одна, постійно у своїх думках. Морально це випалює. Потрібно, щоб хтось був поряд, щоб з кимось можна було поділитися тим, що в тебе в голові, — каже бронзова призерка Олімпіади-2000. — Уже будучи функціонером, я почала дивитися на це по-іншому. Спортсменам теж потрібно зосередитися, зрозуміти, що і як правильно зробити. Справитися з напругою. Я думаю, що психологічно наші хлопці повинні добре підготуватися до змагань".

До речі, в українських легкоатлетів на Олімпіаду в Токіо — максимальна квота.

"У нас є чіткі критерії відбору: норматив і 1-3 місця на чемпіонаті України, — зазначила віцепрезидентка Федерації легкої атлетики України. — Усі хлопці, які виконали це, отримали олімпійські ліцензії і представлять Україну на Олімпіаді".

[ + – ] Нова форма олімпійської збірної України [ + – ] Нова форма олімпійської збірної України [ + – ] Нова форма олімпійської збірної України [ + – ] Нова форма олімпійської збірної України [ + – ] Нова форма олімпійської збірної України [ + – ] Нова форма олімпійської збірної України [ + – ] Нова форма олімпійської збірної України [ + – ] Нова форма олімпійської збірної України [ + – ] Нова форма олімпійської збірної України [ + – ] Нова форма олімпійської збірної України [ + – ] Нова форма олімпійської збірної України [ + – ] Нова форма олімпійської збірної України [ + – ] Нова форма олімпійської збірної України [ + – ] Нова форма олімпійської збірної України [ + – ] Нова форма олімпійської збірної України

Нова форма олімпійської збірної України

Значною частиною заходу стала презентація нової форми українських олімпійців — як офіційної, так і тренувальної. Компанія "PEAK" (партнер НОК України) подбала навіть про дизайн валіз для спортсменів.

Президент НОК Сергій Бубка зазначив, що хоча через пандемію був ризик не встигнути, партнери виконали всі свої зобов'язання вчасно.

"Ми вдячні нашим партнерам і друзям, які з 2015 року у співпраці з Національним олімпійським комітетом одягають наших олімпійців, причому не тільки дорослих, а й початківців спортсменів. 2020 рік став дуже непростим роком для всіх нас. Але незважаючи на те, що виробничі потужності компанії в Китаї, звідки почалася пандемія, "PEAK" виконав усі умови контракту і зобов'язання перед нами. І як завжди, наша збірна має якісну, комфортну та стильну форму", — зазначив Бубка.

[ + – ] Сергій Бубка на проводах Олімпійської збірної України

Екіпіровку "PEAK" олімпійцям надає безкоштовно. До розробки форми залучали професійних спортсменів, які ділилися своїми побажаннями. Можливість оцінити кінцевий результат отримали спеціально запрошені селебрітіс і колишні спортсмени, у числі яких Олімпійська чемпіонка Наталія Добринська, бронзова призерка Сіднея-2000 Олена Говорова та віцечемпіонка світу зі стрибків у воду Юлія Прокопчук.

[ + – ] Комплекти форми збірної України на Олімпійські ігри в Токіо

Гостями телемарафону стали каратисти Стас Горуна і Анжеліка Терлюга, борці Жан Беленюк і Олександр Хоцяновський. Однією з ведучих була бронзова призерка Олімпіади в Ріо-Де-Жанейро Ганна Різатдінова.

[ + – ] Жан Беленюк і Олександр Хоцяновський

[ + – ] Станіслав Горуна й Анжеліка Терлюга

Спеціальна поштова марка: Фудзіяма, калина і сакура

"Укрпошта" під Олімпійські ігри вирішила представити спеціальну марку. Її дизайном займалася Марія Куц, якій належить авторство пам'ятної монети Національного банку України. На новій марці зображено сонячний диск на фоні гори Фудзіяма, стилізовані під оригамі зображення, що символізують деякі олімпійські види спорту, і логотип Національного олімпійського комітету України. Конверт і поля марочного листа прикрашені традиційними українськими та японськими символами — кетягами калини та квітами сакури.

[ + – ] Марка "Укрпошти", присвячена Олімпійським іграм у Токіо Фото: Укрпошта

Марка побачить світ у кількості 140 тисяч примірників, її рекомендована ціна — 17 гривень.

Віримо в медалі і новий рекорд

До старту Олімпійських ігор у Токіо залишилося 11 днів, і кожен український уболівальник сподівається, що з Країни Вранішнього Сонця наші спортсмени неодмінно повернуться з медалями. До слова, рекорд України на Олімпійських іграх — 27 медалей, з них 7 золотих, 5 срібних і 15 бронзових. Він був поставлений у Китаї, у 2008-му році. Наразі в української делегації є хороші шанси перевершити це досягнення.