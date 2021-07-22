Олімпійські надії України. У кого є шанси на медалі в Токіо

23 липня в столиці Японії стартують літні Олімпійські ігри. Україну на головній спортивній події представлять 158 спортсменів. Це найнижчий показник для нашої країни в історії, на всіх попередніх Олімпіадах менше 200 спортсменів від України ніколи не брали участі. Але це зовсім не означає, що боротися за медалі нікому, — у 25 видах спорту в наших атлетів є високі шанси вписати свої імена в історію Ігор. Знайомимо читачів із тими, на кого українські вболівальники покладають особливі надії

Михайло Романчук

Вид спорту: плавання

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Коли дивитися: 29 липня та 1 серпня

Досягнення: чемпіон Європи (2021), 800 м і 1500 м вільним стилем

[ + – ] Михайло Романчук, плавання Фото: Getty Images

Протягом останніх пʼяти років Романчук стабільно брав призові місця на чемпіонатах світу та Європи, а в травні цього року виграв заплив 1500 м вільним стилем у Будапешті, випередивши головного конкурента Грегорі Палтріньєрі. Крім того, український плавець був найсильнішим і на дистанції 800 м вільним стилем. Його відмінна форма й обережність в обіцянках перед Олімпіадою, яка говорить про позамежну концентрацію, дозволяють сподіватися на те, що й у Токіо Романчук порадує українців медалями.

Марина Бех-Романчук

Вид спорту: стрибки в довжину

Коли дивитися 3 серпня

Досягнення: віце-чемпіонка світу (2019), чемпіонка Європи (2021), чемпіонка України (2021)

[ + – ] Марина Бех-Романчук, стрибки в довжину Фото: Getty Images

У цьому році 26-річна Бех-Романчук виграла чемпіонат Європи в приміщенні, оформила перемогу на чемпіонаті України в Луцьку та виграла кілька турнірів, включаючи етапи Діамантової Ліги в червні та липні. Якщо спортсменка збереже тонус до змагань, то абсолютно точно потрапить на пʼєдестал Олімпійських ігор. Як і в чоловіка Михайла Романчука, у Марини є головний конкурент — німкеня Маланка Міхамбо. На останніх змаганнях у Великобританії, Стокгольмі та Секешфехерварі українка в цій дуелі виходила переможницею.

Ярослава Магучіх

Вид спорту: стрибки у висоту

Коли дивитися 7 серпня

Досягнення: чемпіонка Європи (2021), чемпіонка України (2021), встановила юніорський світовий рекорд 2,06 м у стрибках у висоту

[ + – ] Ярослава Магучіх, стрибки в висоту Фото: Getty Images

До перемог Ярослави Магучіх на юніорському та юнацькому рівні вболівальники звикли давно, але останні два роки ці досягнення вона вміло комбінує з тріумфом у дорослих змаганнях. Так, на чемпіонаті світу в Катарі у 2019-му висхідна зірка світової легкої атлетики виграла срібну медаль, стрибнувши з результатом 2,04 м. У 2021-му у Ярослави виходить майже все: на чемпіонаті Європи в Торуні вона виграла золоту медаль, а нещодавно з результатом 2,00 м виграла молодіжний чемпіонат Європи в Таллінні.

Олександр Хижняк

Вид спорту: бокс (до 75 кг)

Коли дивитися: 5 і 7 серпня

Досягнення: чемпіон Європи та світу (2017), триразовий чемпіон міжнародного турніру "Странджа" (Софія, 2021)

[ + – ] Олександр Хижняк, бокс Фото: Getty Images

26-річний боксер — один із головних претендентів на золоті медалі у ваговій категорії до 75 кг. Про те, що Хижняк точно візьме медалі на Олімпіаді, експерти з боксерського світу почали говорити ще в 2017 році, коли він став чемпіоном світу та Європи в один сезон. Хижняку пророкують блискучу професійну карʼєру, але поки його головна мета — виграти олімпійське золото. Україна традиційно сильно виступає в боксі на Олімпійських іграх: чого тільки варті успіхи Володимира Кличка, Олександра Усика, Василя Ломаченка, Олександра Гвоздика та Дениса Берінчика.

Важливо

"Готова стрибати далі": Марина Бех-Романчук про шанси на Олімпіаді в Токіо та важкі періоди в кар'єрі

Жан Беленюк

Вид спорту: греко-римська боротьба (до 87 кг)

Коли дивитися 4 серпня

Досягнення: срібний призер Олімпійських ігор (2016), чемпіон світу (2019), чемпіон Європи (2019)

[ + – ] Жан Беленюк, греко-римська боротьба Фото: Getty Images

Після успішного виступу на літній Олімпіаді 2016 в Ріо життя Беленюка круто змінилася. Він виграв срібло та золото на двох чемпіонатах світу, став чемпіоном Європи, а після — нардепом від "Слуги народу". Поєднувати законотворчу діяльність і змагання нелегко, але Беленюку вдається: у 2021-му на чемпіонаті Європи у Варшаві виграв бронзову медаль. До Олімпіади підійшов у гарній формі, так що вболівальники чекають від нього високих результатів.

Еліна Світоліна

Вид спорту: теніс

Коли дивитися: 24-31 липня

Досягнення: шостий номер світового рейтингу (WTA), переможниця 17 турнірів WTA, переможниця Підсумкового турніру WTA (2018)

[ + – ] Еліна Світоліна, теніс Фото: Getty Images

Успіхи Еліни Світоліної привели в теніс тисячі дітей по всій Україні. У 2018-му вона, незважаючи на шквал критики, виграла неофіційний пʼятий мейджор сезону — Підсумковий турнір WTA, у якому найсильнішого виявляють вісім кращих гравців року. Разом із тим спортсменка у 2020 році виграла два великих турніри — у Страсбурзі та Монтерреї. Минулого тижня Еліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса. Поки залишається загадкою, під яким прізвищем вона продовжить виступи, але на Олімпіаду тенісистка їде на позитивній хвилі, а це допомагає боротися за медалі.

Дарʼя Білодід

Вид спорту: дзюдо (до 48 кг)

Коли дивитися: 24 июля

Досягнення: чемпіонка Європи і світу (2017), триразова чемпіонка міжнародного турніру "Странджа" (Софія, 2021)

[ + – ] Дар'я Білодід, дзюдо Фото: Getty Images

Найвідоміша українська дзюдоїстка. Дарʼї 20 років, із 2017-го, коли вона виграла чемпіонат Європи, спортсменка весь час у полі зору українських і світових ЗМІ. У 2018-2019 роках Білодід виграла поспіль два чемпіонати світу, а у квітні 2021-го — срібну медаль чемпіонату Європи в Лісабоні. На відкритому тренуванні олімпійської збірної з дзюдо Дарʼя навідріз відмовилася спілкуватися з пресою. І їй все пробачать, якщо це рішення допоможе виграти медаль.

Важливо

"Нехай менше ліцензій, але більше нагород". Як проводжали наших спортсменів на Олімпіаду в Токіо

Ольга Харлан

Вид спорту: фехтування

Коли дивитися: 26 липня

Досягнення: срібна призерка Олімпійських ігор (2016), чемпіонка світу (2017, 2019), чемпіонка Європи (2019)

[ + – ] Ольга Харлан, фехтування Фото: Getty Images

Уродженка Миколаєва Ольга Харлан — одна з найдосвідченіших бійців на цих Іграх. За її плечима три Олімпіади (2008, 2012 2016), і вона знає, що таке смак олімпійського золота. 30-річна спортсменка як і раніше має відмінну форму, вона виграла чемпіонати світу і Європи у 2019 році. Саме завдяки олімпійським успіхам Харлан стала знаменитою в Україні.

Даяна Ястремська

Вид спорту: теніс

Коли дивитися: 24-31 липня

Досягнення: переможниця трьох турнірів WTA, колишня 6-я ракетка юніорського рейтингу

[ + – ] Даяна Ястремська, теніс Фото: Getty Images

Успішний виступ на Олімпійських іграх може допомогти Даяні Ястремській врятувати 2021 рік, який почався для неї жахливо. 21-річну тенісистку запідозрили у вживанні допінгу та відсторонили від змагань, а в грудні 2020-го вона перехворіла на COVID-19. Півроку Ястремська з командою юристів доводила свою невинність і вийшла переможцем. Спортсменка вже повернулася до офіційних турнірів. За рахунок набраних кондицій, відсутність втоми та позамежної мотивації, повʼязаної з поверненням у теніс, Ястремська може бути однією з головних фавориток у боротьбі за медалі.