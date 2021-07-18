"Готова прыгать дальше". Марина Бех-Романчук о шансах на Олимпиаде в Токио и тяжелых периодах в карьере

Чемпионка Европы и вице-чемпионка мира в прыжках в длину рассказала Фокусу о подготовке к Олимпиаде в Токио, тяжелые периоды в карьере, а также вспомнила несколько историй с прошлой Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, прыгунья в длину, весной 2021-го выиграла чемпионат Европы в помещении в польском городе Торунь, а сейчас готовится к Олимпиаде в Токио и успела выиграть чемпионат Украины, который проходил в Луцке 18 — 20 июня.

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"Легкоатлеты сдают больше ПЦР-тестов"

— Марина, две недели назад вы выступали на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции, на прошлых выходных — выиграли чемпионат Украины. Что вас утомляет больше: интенсивность соревнований, логистика или переживания за результат?

— Не могу сказать, что соревнования утомляют, потому что сезон очень ответственный и важный. Мы к нему очень долго шли. Пока усталость я не чувствую, есть только напряжение от того, что этот сезон важен, но не более.

— На чемпионате Украины вы показали результат 6,76 м. Неделей ранее был показатель 6,79 во Флоренции. Как вы оцениваете свою форму в этот момент?

— На чемпионате Украины я была готова прыгать гораздо дальше. Люди, которые сидели на трибунах и видели мои попытки, могут подтвердить, что некоторые попытки с маленькими заступами у меня получались очень далекими. Немного не сложилось с везением, не хватает еще технической выбеганности, разбега. Пришлось довольствоваться результатом 6,76 без планки, это говорит о том, что есть запас. Но я готова достигать хороших результатов, поэтому — двигаемся дальше.

[ + – ] Марина Бех-Романчук показала лучший результат сезона — 6,79 Фото: Дмитрий Вакулка, ФЛАУ

— У вас в Instagram я видел в сториз, как вы заходили в ледяной бассейн. Какой эффект это дает для организма, и не страшно ли вам было, когда сделали это впервые?

— Это один из важных восстановителей после тренировки. Очень часто мы проводим такую работу, после которой, говоря спортивным сленгом, "наливаются ноги", наливается лимфа, идет окисление. И вот тогда мы заходим в этот холодный бассейн. Он помогает расширять капилляры. Кровь начинает быстрее двигаться, соответственно, восстановление идет быстрее и ноги не так быстро устают.

Когда я заходила в бассейн впервые, скажу честно, было очень холодно. Впрочем, к такому очень быстро привыкаешь, ведь температура в бассейне примерно 2 градуса и мы стоим там от 5 до 7 минут. Хотя некоторые спортсмены выдерживают до 10 минут и более.

— Я даже вздрогнул, представив эту процедуру.

— Есть такое, — смеется Марина.

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— Год назад, когда вся планета остановилась из-за активного распространения коронавируса, спорт сильно пострадал — отменили множество соревнований, Олимпиаду перенесли на год. А как пандемия повлияла на жизнь легкоатлетов? Насколько медицинский протокол влияет на ваше настроение и подготовку к соревнованиям?

— Именно легкоатлеты сейчас сдают больше ПЦР-тестов, мы очень много путешествуем, нам приходится сдавать тест для выезда за границу и после приезда на соревнования. А потом сдаем тест, когда возвращаемся в свою родную страну. Появилось больше бумажной волокиты. Если когда-то достаточно было положить в сумочку паспорт и ехать в аэропорт, то теперь нужен целый пакет документов с различными приглашениями, тесты и все остальное. Подтверждения, для чего ты выезжаешь в другую страну, насколько ты туда едешь и что будешь там делать. В этом плане жизнь усложнилась и это добавляет лишних хлопот. Но слава богу, границы пока не закрывают и мы можем ездить на соревнования.

В Рио-де-Жанейро на нас сыпалась штукатурка со стен

— Для каждого спортсмена главными соревнованиями в жизни являются Олимпийские игры. Они стартуют уже совсем скоро… Как вы восприняли в 2020-м перенос Олимпиады на один год?

— Конечно, мы этому не обрадовались, так как основной целью было выступление на Олимпийских играх. И вдруг ты понимаешь, что тебя ждет еще один год тренировок. Я провела кропотливую работу с прицелом именно на 2020-й, пришлось все резко менять: 2020-й проходить более мягко и готовиться уже в 2021-м. Трудно было именно в физическом плане — поддерживать форму и пытаться все перенести на следующий год.

Я была шокирована первый месяц, а потом как-то с этим смирилась, пришлось подстраиваться под то, что есть. Другого выбора у меня просто не было.

— Я прочитал на днях правила поведения в Олимпийской деревне. Обед только в одиночку, в номере односпальная кровать, шкаф и тумбочка. Насколько эти правила отличаются от той же Бриллиантовой лиги?

— На Бриллиантовой лиге мы расселяемся по одному. Раньше частенько бывало такое, что ты живешь или с девушками из твоей страны, или просто со знакомыми из других стран. На этом этапе мы все заезжаем в одноместные номера. К счастью, спортсмены все друг с другом общаются, никаких препятствий нет. Лишь в некоторых странах есть ограничения, нельзя выходить из отеля и гулять по городу. К счастью, так не везде.

Например, на Бриллиантовой лиге во Флоренции мы садились с кем хотели и общались, поскольку все спортсмены сдавали тесты. Это позволяло свободно общаться.

— Вы человек достаточно коммуникабельный. Насколько вам будет сложно ни с кем не общаться во время Олимпиады?

— В такой период, как Олимпийские игры, это будет нетрудно, потому что все-таки ты находишься на ответственном старте и каждый атлет будет пытаться остаться с собой наедине, настраиваться на соревнования. Ситуация с пандемией и этими ограничениями некоторым спортсменам может даже понравиться. Когда мы были на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, жили в комнате по два, в блоке было то четверо, то шесть человек. На этих Играх все будет иначе.

Что касается самой атмосферы Олимпийских игр, то даже интересно посмотреть, как это будет выглядеть. Ведь мы привыкли к тому, что Олимпийские игры объединяют нас всех и весь мир. Это какой-то такой праздник, который трудно даже словами описать.

[ + – ] Марина Бех-Романчук Фото: Дмитрий Вакулка, ФЛАУ

— Кстати, о Рио-де-Жанейро. От нескольких спортсменов я слышал, что бытовые условия там были не очень хорошими. Как это проявлялось именно у вас?

— У нас были такие необычные дома, почти пустые. Стояла кровать, тумбочка, шкаф тканевый — было впечатление, что на него лучше не опираться. Вообще, сами дома были довольно нелепые, там висели какие-то провода, можно было за что-то зацепиться. Не говоря уже о штукатурке: стены сыпались.

Когда едешь в автобусе на стадион и проезжаешь городские районы, эти фавелы, там стоят вооруженные люди с автоматами и следят, чтобы случайно не расстреляли автобус со спортсменами.

— Какой ужас.

— Нас тогда очень просили максимально находиться в деревне и без лишней необходимости никуда не выезжать. Очень многих спортсменов обворовывали и за пределами деревни происходили очень "интересные" вещи. Было страшновато, если ты где-то не успевал на автобус и нужно было своим ходом добираться. Потому скажу, что Рио-де-Жанейро — не самое безопасное место в мире.

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Муж говорит: "Боже, помоги, чтобы я там только не похудел"

— Я прочитал, что в меню для спортсменов предусмотрена японская лапша "сомэн", рыбные тефтели в томатном соусе, тосты с персиками, а также пюре из зеленой сои. Как вам такой рацион? И какую роль в ваших результатах играет диета?

— Я придерживаюсь диеты, так как на соревнованиях должен быть конкретный вес, нужно подсушиться, чтобы ничего лишнего не было, поскольку это влияет на суставы и на физическую форму в целом. Можно получить травму просто потому, что имеешь лишний вес.

По поводу питания я не очень волнуюсь, потому что уверена, что еды хватит с лихвой. В этом плане больше волнуется мой муж — Михаил Романчук (чемпион Европы по плаванию — прим. Авт.). Он когда почитал эти правила, первое, что сказал: "Боже, помоги, чтобы я там только не похудел". Я ему посоветовала заказывать двойные порции, — шутит Марина. — Поэтому меня это не волнует. Я уверена, что в Японии будет хорошая кухня. Я там была раньше на стартах, они очень качественно все организовывали, проводили и все было на высшем уровне.

— Говорят, что в Олимпийскую деревню в этом году позволили проносить алкоголь, но употреблять спиртное можно только в своем номере. Вы видели когда-спортсменов алкоголиков?

— Алкоголиков не видела, а вот людей, которые уже отвыступали и могли праздновать или "заливать" свое горе — да. У многих спортсменов на Олимпийских играх заканчивается соревновательный сезон, и они, скажем так, уже расслабляются. Но в этом году таких ситуаций не будет, ведь у спортсменов после выступления всего 48 часов, чтобы уехать из деревни. Все почти сразу будут выезжать и возвращаться в свои страны.

Цели есть, но цифры называть не буду

— Будут ли изменения в вашей команде специально под Олимпийские игры?

— Сейчас я нахожусь в своем родном городе, у меня здесь есть все условия, стадион, манеж, рядом со мной тренер. К тому же, здесь происходит предолимпийский цикл, где будут присутствовать Андрей Проценко, Аня Ярощук-Рыжикова, Алина Логвиненко — и во всей этой команде будет присутствовать наш штатный массажист Виктор Парфенюк и Владислав Пронин. В таких условиях мы уже будем готовиться к выезду на Олимпийские игры, и с нами туда отправятся наши тренеры и массажисты чтобы уже там готовить нас к соревнованиям.

— Какой результат на Олимпиаде станет для вас удовлетворительным?

— Не буду называть цифры. Мы ставим себе цели, и я прекрасно понимаю, чего хочу, и тренер осознает, что мы можем и реально ли это. Поэтому не буду говорить. Мы очень суеверны, все свое придерживаем в себе. Я всегда говорю: если у меня все получится, мы с вами обязательно пообщаемся и я все расскажу: что ожидали, чего хотели и как это удалось. Буду надеяться, что все получится так, как мы планируем и эту тему можно будет развернуть шире.

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 в Хмельницкой области, специализируется на прыжках в длину — чемпионка Европы в помещении (2021), серебряный призер чемпионата мира (2019) и Европы (2018). Занимает второе место в мировом рейтинге прыжков в длину. Жена украинского пловца, чемпиона Европы по плаванию Михаила Романчука.

Расстроена, что 2020-й стал годом простоя

— Вы выиграли золотую награду на чемпионате Европы в помещении в марте — это произошло в польском городе Торунь. Это ваша первая награда за полтора года. Сложно это было — столько времени оставаться без наград?

— Для меня самым тяжелым был сам зимний период, ведь в 2019 году все прошло хорошо, был долгий насыщенный сезон. Начался 2020 год, тоже было много работы, а потом мы "присели", пытались проводить легкие тренировки, не истощать организм. В конце 2020-го было несколько стартов, удалось выехать за границу и довольно неплохо выступить. Это была важная ступень на пути к Олимпийским играм.

Было тяжело, потому что почти всю зиму преследовали травмы, что-то не складывалось. Из-за боли мы не успевали доделывать работу в манеже и я начала терять физическую форму. Поэтому, когда ехала в Торунь, не знала, чего ожидать от себя, чего ожидать от соревнований и что вообще мне удастся показать.

[ + – ] Марина Бех-Романчук Фото: Дмитрий Вакулка, ФЛАУ

Но к счастью, все сложилось так, как мечталось. Единственное, что меня огорчает — это то, что все-таки "простояло" лето. Не было ни чемпионата Европы, ни чемпионата мира, зимой должен был быть еще и чемпионат мира в помещении- его перенесли аж на 2023. Это меня тоже расстроило, ведь я надеялась зимой выступить в двух стартах, а удалось только на одном. Год простоя — это ни для кого не приятно. Возможно, на это не обращают внимания очень молодые спортсмены, которым 20-21 год. У них еще все впереди. А для тех, у кого есть планы на будущее, кто-то хочет заканчивать спортивную карьеру, кто-то просто возрастной спортсмен, кто-то думает о семье… Конечно, в этом смысле коронавирус кардинально изменил планы.

— У вас есть спонсорский контракт с Nike. Часто ли вас приглашают быть лицом какого-то бренда?

— Да, сегодня мой основной и важнейший контракт — с компанией Nike. Мы сотрудничаем очень давно. Есть контракты с другими фирмами, но это не такие большие компании. К сожалению, у нас в стране спонсорская поддержка спортсменов очень плохо развита по сравнению с тем, как это происходит в европейских странах или в Америке. И все же, жаловаться не хочется, благоданы за то, что имеем.

[ + – ] Марина Бех-Романчук часто радует подписчиков красивыми фото Фото: Личный архив Марины Бех-Романчук

— Вы активно ведете свой Instagram. Социальные сети помогают спортсменам или отвлекают?

— Это зависит от человека. Есть люди суеверные, или те, кто думают, что излишнее общение им будет мешать. Но благодаря социальной сети я могу популяризировать свой вид спорта и то, что я делаю. Мне хотелось бы, чтобы люди видели, что у нас есть титулованные спортсмены, чтобы их поддерживали, что у нас есть не только футбол. У нас страна сплачивается только когда играет сборная Украины по футболу. Но есть и другие виды спорта, где выступают наши атлеты, они прославляют нашу страну в международных соревнованиях. Сейчас соцсеть — это отличный способ популяризировать себя и свой вид спорта. Поэтому я и активно веду Instagram, где показываю свой стиль жизни и что в нем происходит. Только в самые насыщенные периоды, когда много соревнований, ты выпадаешь из соцсетей, потому что на это не хватает времени. Тогда просто закрываешься в себе и уходишь из социальных сетей.

— Часто ли вы блокируете людей в Instagram?

— Да, я блокировала пользователей, потому что есть неадекватные люди, которые пишут какой-то непонятный набор слов. Это касается не только болельщиков из Украины, но и из других уголков мира. Если человек очень навязчив и невоспитан, то я не отвечаю и просто блокирую. Всем адекватным читателям я всегда стараюсь ответить, дать какой-то совет или чем-то помочь.