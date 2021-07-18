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Спорт Олимпиада в Токио 2020

"Готова прыгать дальше". Марина Бех-Романчук о шансах на Олимпиаде в Токио и тяжелых периодах в карьере

Даниил Вереитин
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Марина Бех-Романчук, Олимпиада 2020
Фото: НОК Украины | Марина Бех-Романчук подходит к Олимпиаде в Токио на фоне позитивных результатов

Чемпионка Европы и вице-чемпионка мира в прыжках в длину рассказала Фокусу о подготовке к Олимпиаде в Токио, тяжелые периоды в карьере, а также вспомнила несколько историй с прошлой Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, прыгунья в длину, весной 2021-го выиграла чемпионат Европы в помещении в польском городе Торунь, а сейчас готовится к Олимпиаде в Токио и успела выиграть чемпионат Украины, который проходил в Луцке 18 — 20 июня.

"Легкоатлеты сдают больше ПЦР-тестов"

Марина, две недели назад вы выступали на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции, на прошлых выходных — выиграли чемпионат Украины. Что вас утомляет больше: интенсивность соревнований, логистика или переживания за результат?

— Не могу сказать, что соревнования утомляют, потому что сезон очень ответственный и важный. Мы к нему очень долго шли. Пока усталость я не чувствую, есть только напряжение от того, что этот сезон важен, но не более.

На чемпионате Украины вы показали результат 6,76 м. Неделей ранее был показатель 6,79 во Флоренции. Как вы оцениваете свою форму в этот момент?

— На чемпионате Украины я была готова прыгать гораздо дальше. Люди, которые сидели на трибунах и видели мои попытки, могут подтвердить, что некоторые попытки с маленькими заступами у меня получались очень далекими. Немного не сложилось с везением, не хватает еще технической выбеганности, разбега. Пришлось довольствоваться результатом 6,76 без планки, это говорит о том, что есть запас. Но я готова достигать хороших результатов, поэтому — двигаемся дальше.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук показала лучший результат сезона — 6,79
Фото: Дмитрий Вакулка, ФЛАУ

У вас в Instagram я видел в сториз, как вы заходили в ледяной бассейн. Какой эффект это дает для организма, и не страшно ли вам было, когда сделали это впервые?

— Это один из важных восстановителей после тренировки. Очень часто мы проводим такую работу, после которой, говоря спортивным сленгом, "наливаются ноги", наливается лимфа, идет окисление. И вот тогда мы заходим в этот холодный бассейн. Он помогает расширять капилляры. Кровь начинает быстрее двигаться, соответственно, восстановление идет быстрее и ноги не так быстро устают.

Когда я заходила в бассейн впервые, скажу честно, было очень холодно. Впрочем, к такому очень быстро привыкаешь, ведь температура в бассейне примерно 2 градуса и мы стоим там от 5 до 7 минут. Хотя некоторые спортсмены выдерживают до 10 минут и более.

Я даже вздрогнул, представив эту процедуру.

— Есть такое, — смеется Марина.

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Год назад, когда вся планета остановилась из-за активного распространения коронавируса, спорт сильно пострадал — отменили множество соревнований, Олимпиаду перенесли на год. А как пандемия повлияла на жизнь легкоатлетов? Насколько медицинский протокол влияет на ваше настроение и подготовку к соревнованиям?

— Именно легкоатлеты сейчас сдают больше ПЦР-тестов, мы очень много путешествуем, нам приходится сдавать тест для выезда за границу и после приезда на соревнования. А потом сдаем тест, когда возвращаемся в свою родную страну. Появилось больше бумажной волокиты. Если когда-то достаточно было положить в сумочку паспорт и ехать в аэропорт, то теперь нужен целый пакет документов с различными приглашениями, тесты и все остальное. Подтверждения, для чего ты выезжаешь в другую страну, насколько ты туда едешь и что будешь там делать. В этом плане жизнь усложнилась и это добавляет лишних хлопот. Но слава богу, границы пока не закрывают и мы можем ездить на соревнования.

В Рио-де-Жанейро на нас сыпалась штукатурка со стен

Для каждого спортсмена главными соревнованиями в жизни являются Олимпийские игры. Они стартуют уже совсем скоро… Как вы восприняли в 2020-м перенос Олимпиады на один год?

— Конечно, мы этому не обрадовались, так как основной целью было выступление на Олимпийских играх. И вдруг ты понимаешь, что тебя ждет еще один год тренировок. Я провела кропотливую работу с прицелом именно на 2020-й, пришлось все резко менять: 2020-й проходить более мягко и готовиться уже в 2021-м. Трудно было именно в физическом плане — поддерживать форму и пытаться все перенести на следующий год.

Я была шокирована первый месяц, а потом как-то с этим смирилась, пришлось подстраиваться под то, что есть. Другого выбора у меня просто не было.

Я прочитал на днях правила поведения в Олимпийской деревне. Обед только в одиночку, в номере односпальная кровать, шкаф и тумбочка. Насколько эти правила отличаются от той же Бриллиантовой лиги?

— На Бриллиантовой лиге мы расселяемся по одному. Раньше частенько бывало такое, что ты живешь или с девушками из твоей страны, или просто со знакомыми из других стран. На этом этапе мы все заезжаем в одноместные номера. К счастью, спортсмены все друг с другом общаются, никаких препятствий нет. Лишь в некоторых странах есть ограничения, нельзя выходить из отеля и гулять по городу. К счастью, так не везде.

Например, на Бриллиантовой лиге во Флоренции мы садились с кем хотели и общались, поскольку все спортсмены сдавали тесты. Это позволяло свободно общаться.

Вы человек достаточно коммуникабельный. Насколько вам будет сложно ни с кем не общаться во время Олимпиады?

— В такой период, как Олимпийские игры, это будет нетрудно, потому что все-таки ты находишься на ответственном старте и каждый атлет будет пытаться остаться с собой наедине, настраиваться на соревнования. Ситуация с пандемией и этими ограничениями некоторым спортсменам может даже понравиться. Когда мы были на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, жили в комнате по два, в блоке было то четверо, то шесть человек. На этих Играх все будет иначе.

Что касается самой атмосферы Олимпийских игр, то даже интересно посмотреть, как это будет выглядеть. Ведь мы привыкли к тому, что Олимпийские игры объединяют нас всех и весь мир. Это какой-то такой праздник, который трудно даже словами описать.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук
Фото: Дмитрий Вакулка, ФЛАУ

Кстати, о Рио-де-Жанейро. От нескольких спортсменов я слышал, что бытовые условия там были не очень хорошими. Как это проявлялось именно у вас?

— У нас были такие необычные дома, почти пустые. Стояла кровать, тумбочка, шкаф тканевый — было впечатление, что на него лучше не опираться. Вообще, сами дома были довольно нелепые, там висели какие-то провода, можно было за что-то зацепиться. Не говоря уже о штукатурке: стены сыпались.

Когда едешь в автобусе на стадион и проезжаешь городские районы, эти фавелы, там стоят вооруженные люди с автоматами и следят, чтобы случайно не расстреляли автобус со спортсменами.

Какой ужас.

— Нас тогда очень просили максимально находиться в деревне и без лишней необходимости никуда не выезжать. Очень многих спортсменов обворовывали и за пределами деревни происходили очень "интересные" вещи. Было страшновато, если ты где-то не успевал на автобус и нужно было своим ходом добираться. Потому скажу, что Рио-де-Жанейро — не самое безопасное место в мире.

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Муж говорит: "Боже, помоги, чтобы я там только не похудел"

Я прочитал, что в меню для спортсменов предусмотрена японская лапша "сомэн", рыбные тефтели в томатном соусе, тосты с персиками, а также пюре из зеленой сои. Как вам такой рацион? И какую роль в ваших результатах играет диета?

— Я придерживаюсь диеты, так как на соревнованиях должен быть конкретный вес, нужно подсушиться, чтобы ничего лишнего не было, поскольку это влияет на суставы и на физическую форму в целом. Можно получить травму просто потому, что имеешь лишний вес.

По поводу питания я не очень волнуюсь, потому что уверена, что еды хватит с лихвой. В этом плане больше волнуется мой муж — Михаил Романчук (чемпион Европы по плаванию — прим. Авт.). Он когда почитал эти правила, первое, что сказал: "Боже, помоги, чтобы я там только не похудел". Я ему посоветовала заказывать двойные порции, — шутит Марина. — Поэтому меня это не волнует. Я уверена, что в Японии будет хорошая кухня. Я там была раньше на стартах, они очень качественно все организовывали, проводили и все было на высшем уровне.

Говорят, что в Олимпийскую деревню в этом году позволили проносить алкоголь, но употреблять спиртное можно только в своем номере. Вы видели когда-спортсменов алкоголиков?

— Алкоголиков не видела, а вот людей, которые уже отвыступали и могли праздновать или "заливать" свое горе — да. У многих спортсменов на Олимпийских играх заканчивается соревновательный сезон, и они, скажем так, уже расслабляются. Но в этом году таких ситуаций не будет, ведь у спортсменов после выступления всего 48 часов, чтобы уехать из деревни. Все почти сразу будут выезжать и возвращаться в свои страны.

Цели есть, но цифры называть не буду

Будут ли изменения в вашей команде специально под Олимпийские игры?

— Сейчас я нахожусь в своем родном городе, у меня здесь есть все условия, стадион, манеж, рядом со мной тренер. К тому же, здесь происходит предолимпийский цикл, где будут присутствовать Андрей Проценко, Аня Ярощук-Рыжикова, Алина Логвиненко — и во всей этой команде будет присутствовать наш штатный массажист Виктор Парфенюк и Владислав Пронин. В таких условиях мы уже будем готовиться к выезду на Олимпийские игры, и с нами туда отправятся наши тренеры и массажисты чтобы уже там готовить нас к соревнованиям.

Какой результат на Олимпиаде станет для вас удовлетворительным?

— Не буду называть цифры. Мы ставим себе цели, и я прекрасно понимаю, чего хочу, и тренер осознает, что мы можем и реально ли это. Поэтому не буду говорить. Мы очень суеверны, все свое придерживаем в себе. Я всегда говорю: если у меня все получится, мы с вами обязательно пообщаемся и я все расскажу: что ожидали, чего хотели и как это удалось. Буду надеяться, что все получится так, как мы планируем и эту тему можно будет развернуть шире.

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 в Хмельницкой области, специализируется на прыжках в длину — чемпионка Европы в помещении (2021), серебряный призер чемпионата мира (2019) и Европы (2018). Занимает второе место в мировом рейтинге прыжков в длину. Жена украинского пловца, чемпиона Европы по плаванию Михаила Романчука.

Расстроена, что 2020-й стал годом простоя

Вы выиграли золотую награду на чемпионате Европы в помещении в марте — это произошло в польском городе Торунь. Это ваша первая награда за полтора года. Сложно это было — столько времени оставаться без наград?

— Для меня самым тяжелым был сам зимний период, ведь в 2019 году все прошло хорошо, был долгий насыщенный сезон. Начался 2020 год, тоже было много работы, а потом мы "присели", пытались проводить легкие тренировки, не истощать организм. В конце 2020-го было несколько стартов, удалось выехать за границу и довольно неплохо выступить. Это была важная ступень на пути к Олимпийским играм.

Было тяжело, потому что почти всю зиму преследовали травмы, что-то не складывалось. Из-за боли мы не успевали доделывать работу в манеже и я начала терять физическую форму. Поэтому, когда ехала в Торунь, не знала, чего ожидать от себя, чего ожидать от соревнований и что вообще мне удастся показать.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук
Фото: Дмитрий Вакулка, ФЛАУ

Но к счастью, все сложилось так, как мечталось. Единственное, что меня огорчает — это то, что все-таки "простояло" лето. Не было ни чемпионата Европы, ни чемпионата мира, зимой должен был быть еще и чемпионат мира в помещении- его перенесли аж на 2023. Это меня тоже расстроило, ведь я надеялась зимой выступить в двух стартах, а удалось только на одном. Год простоя — это ни для кого не приятно. Возможно, на это не обращают внимания очень молодые спортсмены, которым 20-21 год. У них еще все впереди. А для тех, у кого есть планы на будущее, кто-то хочет заканчивать спортивную карьеру, кто-то просто возрастной спортсмен, кто-то думает о семье… Конечно, в этом смысле коронавирус кардинально изменил планы.

У вас есть спонсорский контракт с Nike. Часто ли вас приглашают быть лицом какого-то бренда?

— Да, сегодня мой основной и важнейший контракт — с компанией Nike. Мы сотрудничаем очень давно. Есть контракты с другими фирмами, но это не такие большие компании. К сожалению, у нас в стране спонсорская поддержка спортсменов очень плохо развита по сравнению с тем, как это происходит в европейских странах или в Америке. И все же, жаловаться не хочется, благоданы за то, что имеем.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук часто радует подписчиков красивыми фото
Фото: Личный архив Марины Бех-Романчук

Вы активно ведете свой Instagram. Социальные сети помогают спортсменам или отвлекают?

— Это зависит от человека. Есть люди суеверные, или те, кто думают, что излишнее общение им будет мешать. Но благодаря социальной сети я могу популяризировать свой вид спорта и то, что я делаю. Мне хотелось бы, чтобы люди видели, что у нас есть титулованные спортсмены, чтобы их поддерживали, что у нас есть не только футбол. У нас страна сплачивается только когда играет сборная Украины по футболу. Но есть и другие виды спорта, где выступают наши атлеты, они прославляют нашу страну в международных соревнованиях. Сейчас соцсеть — это отличный способ популяризировать себя и свой вид спорта. Поэтому я и активно веду Instagram, где показываю свой стиль жизни и что в нем происходит. Только в самые насыщенные периоды, когда много соревнований, ты выпадаешь из соцсетей, потому что на это не хватает времени. Тогда просто закрываешься в себе и уходишь из социальных сетей.

Часто ли вы блокируете людей в Instagram?

— Да, я блокировала пользователей, потому что есть неадекватные люди, которые пишут какой-то непонятный набор слов. Это касается не только болельщиков из Украины, но и из других уголков мира. Если человек очень навязчив и невоспитан, то я не отвечаю и просто блокирую. Всем адекватным читателям я всегда стараюсь ответить, дать какой-то совет или чем-то помочь.