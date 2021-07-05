Украинский дзюдоист Яков Хаммо: "У Тедди Ринера ничего не получится, потому что на Олимпиаду еду я"

Бронзовый призер последнего чемпионата мира по дзюдо дал эксклюзивное интервью Фокусу на открытой тренировке Олимпийской сборной в Киеве.

Яков Хаммо — украинский дзюдоист, который родился и вырос в Донецке. 2021 год для 27-летнего дзюдоиста уже стал успешным: зимой в Катаре он выиграл бронзовую медаль на престижном турнире "Мастерс", а в июне стал бронзовым призером на чемпионате мира в Будапеште. Корреспондент Фокуса посетил открытую тренировку олимпийской сборной Украины по дзюдо и пообщался с Яковом о его результатах в текущем сезоне и подготовке к Олимпийским играм в Токио.

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— Яков, вы выиграли бронзовую медаль на недавнем чемпионате мира. Как вы себя чувствовали в момент награждения и насколько сложным был путь к этой награде?

— Я не люблю хвастаться, но почему-то так получилось, что вышло довольно несложно. Мы провели серьезную работу, подошли к чемпионату мира в неплохой форме, что и привело к завоеванной медали.

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— Насколько интенсивными были сборы в Словакии, с которых вы недавно вернулись?

— Утром работали функционально на износ, то есть, на ковре. А вечером проводили физическую работу в зале. Так было каждый день, в течение недели.

— В этом году вы выиграли еще одну бронзовую медаль на турнире в Катаре. Как складывался тот турнир? Там было легче, чем на ЧМ?

— "Мастерс" для меня в этом году стал ключевым. Это один из лучших турниров в дзюдо. Там собираются топ-16 спортсменов. Там был и Тедди Ринер, двукратный олимпийский чемпион, который не проигрывал на протяжении 10 лет, а также Хисаёси Хирасава, который выигрывал серебряную медаль на Олимпиаде в Рио. Состав был очень сильный, примерно, как на Олимпийских играх. Не было только чеха Крпалека. Я взял медаль, и это придало мне сил и мотивации, Я поверил в себя и понял, что могу выигрывать медали — что и получилось на чемпионате мира в Будапеште.

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— Рассказывают, что после полета в Японию нужно выпить 10 чашек кофе, чтобы прийти в себя. Есть ли у вас опасения, что перелет в Страну Восходящего Солнца и дальнейшая адаптация к часовому поясу повлияет на физическое состояние?

— Для меня Япония — это сложно. Не могу сказать, что сам перелет трудно переносится, но вот адаптация к другому часовому поясу проходит тяжело. Я надеюсь, двух недель хватит, чтобы привыкнуть к этому режиму.

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— Когда вы отправляетесь на Олимпиаду?

— 15 июля.

— Что вам известно о японской кухне? Готовы пробовать деликатесы на Олимпиаде?

— На Олимпийских играх к питанию подходят ответственно, там есть пища для любого контингента. Могу ошибаться, но там около 700 разных блюд должно быть. У меня уже есть опыт, я бывал на Олимпийских играх, там очень много разных блюд. Европейская кухня, азиатская, американская, все что хочешь, любые предпочтения в еде учтены.

— Говорят, японцы какое-то особенное меню готовят.

— Не буду лукавить: я люблю есть любую пищу. Японская кухня очень нравится. Я бывал там много раз, иногда мы находились в этой стране по три недели, поэтому привыкали к японской еде очень быстро.

— Вы вспомнили об Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Мне наши легкоатлетки рассказывали о жутких условиях проживания в Олимпийской деревне. Вплоть до того, что штукатурка сыпалась со стен. А у вас был подобный опыт?

— Мне кажется, девочки больше обращают внимание на такие моменты. А мне, например, как суровому донецкому мужику, вообще без разницы, что вокруг, главное, чтобы внутри было хорошо и результат был достигнут.

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— А вы готовы на этой Олимпиаде жить в одиночку? Это для вас хорошо или плохо?

— Это плохо для меня. Потому что я всегда жил с "Кинжалом" (позывной Кеджау Ньябали — украинского дзюдоиста гвинейского происхождения. — Ред.). Мы привыкли друг к другу, но я думаю, справимся.

— Если говорить о вашем весе в дзюдо, кто сейчас ваш главный конкурент в борьбе за олимпийские медали?

— Олимпийские игры — это такая штука непредсказуемая. Тут может все резко поменяться и каждый может победить. Тут и сильный может проиграть слабому, и слабый проиграть слабому. Короче говоря, расклад может быть любой. Загадывать нельзя. Вот в весе 66 килограмм, например, Олимпиаду каждый раз выигрывает человек, который еле на нее квалифицируется. В тяжеловесах в последние два года, конечно, такой непредсказуемости нет — там все время выигрывал Тедди Ринер. Но я думаю, в этот раз у него ничего не получится, потому что на Олимпийские игры еду я — и я хорошо настроен.