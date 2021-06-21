Намасте! За что любят йогу Юрий Горбунов, Лидия Таран, Анна Панова, Алина Ляшук, Валерия Товстолес и Руслан Квинта

21 июня — Всемирный день йоги. Украинские селебритис рассказали Фокусу свои истории об асанах и медитациях.

Всемирный день йоги празднуется 21 июня уже семь лет подряд — в 2014 его утвердила Генеральная Ассамблея ООН по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди.

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Йога — это не просто вид физической активности, это еще и психическая и духовная практика. Само слово "йога", пришедшее к нам из санскрита, означает "соединение", "связь", "гармония" — души и тела. А дата 21 июня для Дня йоги выбрана не случайно: ведь это день летнего солнцестояния, самый длинный в году. Когда можно и нужно найти время для себя. Сложить ладони вместе и сказать: "Намасте!" Здравствуй, мир. Здравствуй, мое новое "я".

Фокус узнал, кто из селебритис занимается йогой, и попросил украинских звезд рассказать свою историю в этом виде физических нагрузок.

Руслан Квинта, музыкальный продюсер и композитор

[ + – ] Руслан Квинта: "Йога — это мое электричество. А я — заряд!"

— Мне исполнилось 40 лет, меня не устраивал мой образ жизни: неправильное питание, сигареты, иногда алкоголь… Да и в целом хотелось найти что-то новое в своей жизни. Может быть, даже кардинально что-то изменить. Помог коуч — Flex Derek (Слава Комаха), ученик самого гибкого человека в мире Мухтара Гусенгаджиева. Я занимался гимнастикой по его методике 4 года. Потом были еще 4 года занятий йогой у Евгения Раппа. В итоге сегодня я практикую три направления: йога, гимнастика и тибетские упражнения.

Я создал свой 40-минутный комплекс, занимаюсь каждый день с утра. Плюс, контрастный душ и три раза в неделю скоростные вечерние пешие кроссы.

В свою программу добавил лучшее — и то, что мне индивидуально подходит. Гимнастика — это гибкость всего тела. Йога — это дыхательные упражнения, бхастрика (дыхательные упражнения) и капалабхати (техника для очищения дыхательной системы). Тибетские упражнения — это баланс всего тела и его симметрия. Кросс — кардио, выносливость и пешая медитация. Сюда я еще включаю динамическую тратаку (это особая йога для глаз, "взор на точку в движении").

Йога — это мое электричество. А я — заряд. Это прекрасное настроение, чувство сил и бодрости, тонус, работоспособность. И главное — здоровье!

Йога — это путь, и он не имеет конца. К нему либо приходишь, либо нет. Я рад что мое тело меня подтолкнуло к этому решению.

Лидия Таран, телеведущая канала "1+1"

[ + – ] Лидия Таран: "Когда начинаю утро с йоги — знаю, этот день сложится отлично"

— Я практикую йогу уже почти 10 лет. После рождения дочери Василины начала восстанавливаться и ходить на разные тренировки. И в какой то момент поняла, что эти занятия не отвечают требованиям моего тела. Хотела быть гибкой и сильной и при этом чувствовать душевную гармонию. И так вышло, что однажды попала на занятия к Анне Вовк. Это была аштанга виньяса йога. Первые пару лет занятия давались нелегко, но тело подсказало — стоит двигаться в этом направлении, это мой путь.

Каждый приходит к йоге в своем возрасте… Наступает внутреннее чувство, когда понимаешь — это мое. И видишь результат уже к 3-4 занятию. Трансформации происходят очень заметные.

Когда начинаю утро с йоги — знаю, этот день сложится отлично. Чувствую себя и физически очень хорошо, и душевно уравновешенной.

Как правило занимаюсь 3-4 раза в неделю. Было время, когда брала много индивидуальных тренировок. Чтобы расставить акценты и понять как работает тело, на что обратить внимание.

В среднем одно занятие занимает 2 часа. Около часа — дыхательные практики, а дальше асаны. Это именно те часы, которые формируют физическое состояние на несколько следующих дней. Иногда жалею, что утром перед работой не всегда успеваю посвятить себя практикам. Занятия дают чувство готовности к вызовам и нагрузкам рабочего дня.

[ + – ] Лидия Таран: "Занятия йогой формируют физическое состояние на несколько следующих дней"

Я бы назвала йогу самым доступным видом спорта. Достаточно просто коврика — их у меня три. Один в машине — всегда со мной, один на даче и еще один дома. А кроме коврика ничего и не нужно. Приходишь на занятие и делаешь то, что говорит учитель и то, что чувствуешь, зная свое тело и его возможности. Кому-то подходят уроки в Youtube, кто-то занимается онлайн. Но в целом йога доступна всем. Это то, что несет здоровье и счастье для всех.

Я очень рада, что пришла к йоге. Йога это не совсем спорт — это еще и духовные практики. И это лучшее, что со мной случилось за последние 10 лет, не считая рождения ребенка.

Анна Панова, телеведущая канала "Украина"

[ + – ] Анна Панова: "Всех с международным днем ​​йоги. Намасте!"

— Впервые я пришла на занятия по йоге за компанию с мамой. Это было больше 10 лет назад. Практика мне понравилась, но не захватила с первого раза. Тогда в приоритете для меня был шейпинг, а позже балет. Но через несколько лет я снова обратилась к йоге: несколько раз в неделю в моем спортивном "меню" была хореография, и хотя бы раз — йога.

Йога — это здоровье спины, активные суставы и крепкие мышцы, так как этот вид тренировки глубоко работает с телом. А еще — возможность побыть "здесь и сейчас", почувствовать внутреннюю гармонию.

Год назад я родила ребенка и до сих пор не вернулась к балету как к основному виду тренировки: моя балетная школа переехала. Физическое состояние в декрете было не самым лучшим: болела поясница, растяжка совершенно исчезла. И вот тут на помощь пришла йога. Я начала заниматься три раза в неделю онлайн — с тренером. Начинали с элементарных упражнений йогатерапии (сложные асаны были мне не по силам), постепенно наращивали интенсивность. Скоро я вернулась в "додекретную" форму и захотелось большего. Сейчас моя йога — это полчаса ежедневно и раз-два в неделю — целый час практики. На самом деле, классическая практика йоги длится полтора-два часа, но у меня не хватает времени.

Йога — это здоровье спины, активные суставы и крепкие мышцы, так как этот вид тренировки глубоко работает с телом. А еще — возможность побыть "здесь и сейчас", почувствовать внутреннюю гармонию.

Йога — не про накачивание ягодиц, но хорошую форму все же можно приобрести, если быть последовательным. Сейчас, как продвинутый практик, я выбираю в Интернете тематические тренировки: на ноги, пресс или спину. Это очень эффективно! И новичкам все же советую начинать с тренером. А вот и главное преимущество йоги: после шейпинга, TRX или воркаута хочется отдохнуть, правда? Йога же, наоборот, дает силы, пробуждает каждую клеточку тела.

Коврик и свободная одежда — вот и все расходы. Групповые тренировки в зале вполне доступны. А когда достигнете определенного уровня, практики из Интернета совершенно бесплатны. И заниматься можно где угодно: дома, на улице, на пляже, в лесу.

Всех с международным днем ​​йоги. Намасте!

Алина Ляшук, участница 10-го сезона проекта "Холостяк"

[ + – ] Алина Ляшук: "Йога — это тонус не только мышц, но и морального состояния"

Поняла, что мне нужна йога, когда почувствовала, что мое тело и сознание готовы к тому, чтобы побыть наедине с собой, ведь йога в первую очередь для меня — это уединение. А к этому надо быть готовой.

Сложно сказать, сколько времени занимает у меня йога: все зависит от тайминга. Иногда это может быть час, иногда минут 20. Что касается количества тренировок, то 1-3 раза в неделю.

Йога — это тонус не только мышц, но и какого-то морального состояния, по крайней мере для меня. Она успокаивает, хотя мышцы после этого тоже "благодарят".

Йога, конечно, доступна, но не для каждого. Поэтому, повторюсь: пробовать надо, когда вы осознаете, что готовы. Иначе будут фразы: "Это трудно, это не мое" и так далее. Я знаю это по себе.

Валерия Товстолес, актриса "Женского Квартала"

[ + – ] Валерия Товстолес: "В лесу, на пляже, дома — я везде могу сделать пару асан и прийти в форму"

— Йога стала популярным направлением у многих селебритиз. Я начала заниматься танцами 4 года назад, и наша хореограф давала во время разминки много упражнений из йоги. Потом решила пойти на отдельное занятие — уже именно йогой. Было очень тяжело, но мое тело уже не смогло жить без этого. Теперь йога для меня как душ или ванна – обязательная процедура, чтобы расслабиться и привести тело в порядок.

Я стараюсь заниматься йогой каждый день — это как зарядка по утрам. Уделяю ей минут 20. Но самые идеальные мои тренировки происходят на отдыхе — возле моря или в лесу. Там я могу заниматься йогой час. Чтобы успеть и хорошенько размять тело, и помедитировать.

Эффект всегда прекрасный. Если у меня боли в спине или небольшие растяжения после съемок в "Женском Квартале", где мы много танцуем и активно двигаемся в номерах, то я сразу иду на флай йогу или йогу. Флай йогу, кстати, придумал хореограф для танцоров, которые получили травмы после танцев. Йога как будто снова выравнивает твое тело. После тренировок сразу появляется осанка, очень быстро замечаешь, как подкачиваются руки и тело.

Йога – один из самых доступных видов физической нагрузки. Все, что тебе нужно — это желание и умение расслабиться и медитировать. В лесу, на пляже, дома — я везде могу сделать пару асан и прийти в форму. Мне для йоги дома нужен только коврик и наушники. Включаю медитации в Youtube или в приложении "Медитория" и начинаю тренировку.

На Youtube есть очень много обучающих видео, где вы можете начать тренировки с нуля. Но я советую иногда ходить и на групповые занятия — там можно получить много советов и обменяться информацией с людьми, которым также небезразлично свое тело.

Юрий Горбунов, телеведущий канала "1+1", актер

[ + – ] Юрий Горбунов: "Настало время мечты воплощать в реальность: вернуться на языковые курсы, подтянуть английский, пойти на йогу"

— Я начал заниматься йогой в 2015 году. До этого долгое время думал о йоге, а в один прекрасный день проснулся и решил, что настало время мечты воплощать в реальность: вернуться на языковые курсы, подтянуть английский, пойти на йогу.

Йога занимает у меня не менее 1-1,5 часа. Все зависит от гастролей, графика, занят ли я на съемках фильма или сериала. Но стараюсь три раза в неделю находить время на йогу.

Йога дает мне правильное состояние души, отличное состояние "физики". Благодаря йоге можно какую-то стрессовую ситуацию намного проще пройти, чем раньше, без этих занятий.

Йогу нельзя назвать спортом — это здоровье и тела, и духа. Йога — это единение с самим собой, объединение ума и тела посредством физической деятельности.

И никаких вложений йога не требует. Разве что нужно найти своего инструктора. Самостоятельно заниматься, конечно, можно — но это как самому учить язык или ездить на автомобиле. Конечно, должен быть человек, который все время поправляет. До пандемии я йогой дома не занимался, ездил все время на занятия.

Сейчас занимаюсь с инструктором по Zoom. Но дистанционный занятия возможны только когда есть основа, база, на которую ты можешь опираться. Начинающему практиковать йогу онлайн будет очень сложно.