Намасте! За що люблять йогу Юрій Горбунов, Лідія Таран, Анна Панова, Аліна Ляшук, Валерія Товстолєс і Руслан Квінта

21 червня — Всесвітній день йоги. Українські селебріті розповіли Фокусу свої історії про асани та медитації.

Всесвітній день йоги святкується 21 червня вже сім років поспіль — у 2014 його затвердила Генеральна Асамблея ООН за ініціативою премʼєр-міністра Індії Нарендри Моді.

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Йога — це не просто вид фізичної активності, це ще й психічна і духовна практика. Саме слово "йога", яке прийшло до нас з санскриту, означає "зʼєднання", "звʼязок", "гармонія" — душі і тіла. А дата 21 червня для Дня йоги вибрана не випадково: адже це день літнього сонцестояння, найдовший у році. Коли можна і потрібно знайти час для себе. Скласти долоні разом і сказати: "Намасте!" Вітаю, світ. Вітаю, моє нове "я".

Фокус дізнався, хто з селебріті займається йогою, і попросив українських зірок розповісти свою історію у цьому виді фізичних навантажень.

Руслан Квінта, музичний продюсер і композитор

[ + – ] Руслан Квінта: "Йога — це моя електрика. А я — заряд!"

— Мені виповнилося 40 років, мене не влаштовував мій спосіб життя: неправильне харчування, сигарети, іноді алкоголь… Та й загалом хотілося знайти щось нове у своєму житті. Можливо, навіть кардинально щось змінити. Допоміг коуч — Flex Derek (Слава Комаха), учень найгнучкішої людини у світі Мухтара Гусенгаджиєва. Я займався гімнастикою за його методикою 4 роки. Потім були ще 4 роки занять йогою у Євгена Раппа. В результаті сьогодні я практикую три напрямки: йога, гімнастика і тибетські вправи.

Я створив свій 40-хвилинний комплекс, займаюся щодня зранку. Плюс, контрастний душ і три рази на тиждень швидкісні вечірні піші кроси.

У свою програму додав краще — і те, що мені має індивідуальний підхід. Гімнастика — це гнучкість всього тіла. Йога — це дихальні вправи, бхастрика (дихальні вправи) і капалабхаті (техніка для очищення дихальної системи). Тибетські вправи — це баланс всього тіла і його симетрія. Крос — кардіо, витривалість і піша медитація. Сюди я ще включаю динамічну тратаку (це особлива йога для очей, "погляд на точку в русі").

Йога — це моя електрика. А я — заряд. Це прекрасний настрій, почуття сил і бадьорості, тонус, працездатність. І головне — здоровʼя!

Йога — це шлях, і він не має кінця. До нього або приходиш, або ні. Я радий що моє тіло мене підштовхнуло до цього рішення.

Лідія Таран, телеведуча каналу "1+1"

[ + – ] Лідія Таран: "Коли починаю ранок з йоги — знаю, цей день складеться добре"

— Я практикую йогу вже майже 10 років. Після народження дочки Василини почала відновлюватися і ходити на різні тренування. І в якийсь момент зрозуміла, що ці заняття не відповідають вимогам мого тіла. Хотіла бути гнучкою і сильною і при цьому відчувати душевну гармонію. І так вийшло, що одного разу потрапила на заняття до Анни Вовк. Це була аштанга віньяса йога. Перші кілька років заняття давалися нелегко, але тіло підказало — варто рухатися у цьому напрямку, це мій шлях.

Кожен приходить до йоги у своєму віці… Настає внутрішнє відчуття, коли розумієш — це моє. І бачиш результат вже до 3-4 заняття. Трансформації відбуваються дуже помітні.

Коли починаю ранок з йоги — знаю, цей день складеться добре. Відчуваю себе і фізично дуже добре, і душевно врівноваженою.

Як правило займаюся 3-4 рази на тиждень. Були часи, коли брала багато індивідуальних тренувань. Щоб розставити акценти і зрозуміти як працює тіло, на що звернути увагу.

В середньому одне заняття займає 2 години. Близько години — дихальні практики, а далі асани. Це саме ті години, які формують фізичний стан на кілька наступних днів. Іноді шкодую, що вранці перед роботою не завжди встигаю присвятити себе практикам. Заняття дають відчуття готовності до викликів і навантажень робочого дня.

[ + – ] Лідія Таран: "Заняття йогою формують фізичний стан на кілька наступних днів"

Я б назвала йогу найдоступнішим видом спорту. Достатньо просто килимка — їх у мене три. Один в машині — завжди зі мною, один на дачі і ще один вдома. А крім килимка нічого і не потрібно. Приходиш на заняття і робиш те, що говорить вчитель і те, що відчуваєш, знаючи своє тіло і його можливості. Комусь підходять уроки в Youtube, хтось займається онлайн. Але загалом йога доступна всім. Це те, що несе здоровʼя і щастя для всіх.

Я дуже рада, що прийшла до йоги. Йога це не зовсім спорт — це ще і духовні практики. І це краще, що зі мною трапилося за останні 10 років, не рахуючи народження дитини.

Анна Панова, телеведуча каналу "Україна"

[ + – ] Анна Панова: "Всіх з міжнародним днем ​​йоги. Намасте!"

— Вперше я прийшла на заняття з йоги за компанію з мамою. Це було більше 10 років тому. Практика мені сподобалася, але не захопила з першого разу. Тоді в пріоритеті для мене був шейпінг, а пізніше балет. Але через кілька років я знову звернулася до йоги: кілька разів на тиждень в моєму спортивному "меню" була хореографія, і хоча б раз — йога.

Йога — це здоров'я спини, активні суглоби і міцні м'язи, оскільки цей вид тренування глибоко працює з тілом. А ще — можливість побути "тут і зараз", відчути внутрішню гармонію.

Рік тому я народила дитину і досі не повернулася до балету як до основного виду тренування: моя балетна школа переїхала. Фізичний стан в декреті був не найкращим: боліла поясниця, розтяжка зовсім зникла. І ось тут на допомогу прийшла йога. Я почала займатися три рази на тиждень онлайн — з тренером. Починали з елементарних вправ йогатерапії (складні асани були мені не під силу), поступово нарощували інтенсивність. Скоро я повернулася в "додекретну" форму і захотілося більшого. Зараз моя йога — це півгодини щодня і раз-два на тиждень — ціла годину практики. Насправді, класична практика йоги триває півтори-дві години, але у мене не вистачає часу.

Йога — це здоровʼя спини, активні суглоби і міцні мʼязи, оскільки цей вид тренування глибоко працює з тілом. А ще — можливість побути "тут і зараз", відчути внутрішню гармонію.

Йога — не про накачування сідниць, але хорошу форму все ж можна отримати, якщо бути послідовним. Зараз, як просунутий практик, я вибираю в Інтернеті тематичні тренування: на ноги, прес або спину. Це дуже ефективно! І новачкам все ж раджу починати з тренером. А ось і головна перевага йоги: після шейпінгу, TRX або воркауту хочеться відпочити, правда? Йога ж, навпаки, дає сили, пробуджує кожну клітинку тіла.

Килимок і вільний одяг — ось і всі витрати. Групові тренування в залі цілком доступні. А коли досягнете певного рівня, практики з Інтернету абсолютно безкоштовні. І займатися можна де завгодно: вдома, на вулиці, на пляжі, в лісі.

Всіх з міжнародним днем ​​йоги. Намасте!

Аліна Ляшук, учасниця 10-го сезону проекту "Холостяк"

[ + – ] Аліна Ляшук: "Йога — це тонус не тільки м'язів, але і морального стану"

Зрозуміла, що мені потрібна йога, коли відчула, що моє тіло і свідомість готові до того, щоб побути наодинці з собою, адже йога в першу чергу для мене — це усамітнення. А до цього треба бути готовою.

Складно сказати, скільки часу займає у мене йога: все залежить від таймінгу. Іноді це може бути година, іноді хвилин 20. Що стосується кількості тренувань, то 1-3 рази на тиждень.

Йога — це тонус не тільки мʼязів, але і якогось морального стану, принаймні для мене. Вона заспокоює, хоча мʼязи після цього теж "дякують".

Йога, звичайно, доступна, але не для кожного. Тому, повторюся: пробувати треба, коли ви усвідомлюєте, що готові. Інакше будуть фрази: "Це важко, це не моє" і так далі. Я знаю це по собі.

Валерія Товстолєс, актриса "Жіночого Кварталу"

[ + – ] Валерія Товстолєс: "У лісі, на пляжі, вдома — я всюди можу зробити кілька асан і прийти в форму"

— Йога стала популярним напрямком у багатьох селебріті. Я почала займатися танцями 4 роки тому, і наша хореограф давала під час розминки багато вправ з йоги. Потім вирішила піти на окреме заняття — вже саме йогою. Було дуже важко, але моє тіло вже не змогло жити без цього. Тепер йога для мене як душ або ванна — обовʼязкова процедура, щоб розслабитися і привести тіло в порядок.

Я намагаюся займатися йогою щодня — це як зарядка вранці. Приділяю їй хвилин 20. Але найідеальніші мої тренування відбуваються на відпочинку — біля моря або в лісі. Там я можу займатися йогою годину. Щоб встигнути і гарненько розімʼяти тіло, і помедитувати.

Ефект завжди прекрасний. Якщо у мене болі в спині або невеликі розтягнення після зйомок в "Жіночому Кварталі", де ми багато танцюємо і активно рухаємося в номерах, то я відразу йду на флай йогу або йогу. Флай йогу, до речі, придумав хореограф для танцюристів, які отримали травми після танців. Йога ніби знову вирівнює твоє тіло. Після тренувань відразу зʼявляється постава, дуже швидко помічаєш, як підкачуються руки і тіло.

Йога — один з найдоступніших видів фізичного навантаження. Все, що тобі потрібно — це бажання і вміння розслабитися і медитувати. У лісі, на пляжі, вдома — я всюди можу зробити кілька асан і прийти у форму. Мені для йоги вдома потрібен тільки килимок і навушники. Включаю медитації в Youtube або в додатку "Медиторія" і починаю тренування.

На Youtube є дуже багато навчальних відео, де ви можете почати тренування з нуля. Але я раджу іноді ходити і на групові заняття — там можна отримати багато порад і обмінятися інформацією з людьми, яким також небайдуже своє тіло.

Юрій Горбунов, телеведучий каналу "1+1", актор

[ + – ] Юрій Горбунов: "Настав час мрії втілювати в реальність: повернутися на мовні курси, підтягти англійську, піти на йогу"

— Я почав займатися йогою у 2015 році. До цього тривалий час думав про йогу, а в один прекрасний день прокинувся і вирішив, що настав час мрії втілювати в реальність: повернутися на мовні курси, підтягти англійську, піти на йогу.

Йога займає у мене не менше 1-1,5 години. Все залежить від гастролей, графіка, чи зайнятий я на зйомках фільму або серіалу. Але намагаюся три рази на тиждень знаходити час на йогу.

Йога дає мені правильний стан душі, відмінний стан "фізики". Завдяки йозі можна якусь стресову ситуацію набагато простіше пройти, ніж раніше, без цих занять.

Йогу не можна назвати спортом — це здоровʼя і тіла, і духу. Йога — це єднання з самим собою, обʼєднання розуму і тіла за допомогою фізичної діяльності.

І ніяких вкладень йога не вимагає. Хіба що потрібно знайти свого інструктора. Самостійно займатися, звичайно, можна — але це як самому вчити мову або їздити на автомобілі. Звичайно, має бути людина, яка весь час поправляє. До пандемії я йогою вдома не займався, їздив весь час на заняття.

Зараз займаюся з інструктором по Zoom. Але дистанційні заняття можливі тільки коли є основа, база, на яку ти можеш спиратися. Початківцю практикувати йогу онлайн буде дуже складно.