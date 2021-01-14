Украинец Яков Хаммо завоевал бронзу на турнире мировой серии дзюдо "Маsters-2021" (фото)
В борьбе за бронзовую награду украинец победил таджика Тимура Рахимова.
Украинский дзюдоист Яков Хаммо, выступающий в категории свыше 100 кг, завоевал бронзу в первом в новом году турнире мировой серии дзюдо "Маsters-2021", который проходил в столице Катара Дохе.
Об этом сообщается на сайте Федерации дзюдо Украины.
В стартовом раунде Хаммо победил словенца Вито Драгича. Затем разобрался с олимпийским призером из Японии Хисайоши Харасави.
В четвертьфинале Яков уверено одолел бразильского дзюдоиста Дэвида Моура.
В полуфинале украинец встречался с двукратным олимпийским чемпионом Тедди Ринером из Франции. С ним украинцу справиться не удалось, однако Хаммо не позволил именитому сопернику завершить поединок досрочно.
В борьбе за бронзовую награду украинец победил таджика Тимура Рахимова.
Эта награда стала первой для Хаммо на турнирах "Маsters".
Следующим турниром по дзюдо будет "Grand Slam" в Тель-Авиве (Израиль), который состоится в период с 18 по 20 февраля.
Напомним, в 2016 году Яков Хаммо стал победителем немецкого этапа Гран-при по дзюдо в Дюссельдорфе.
Международная федерация дзюдо (IJF) признала 20-летнюю украинскую дзюдоистку Дарью Билодид лучшей в мире по итогам 2019 и 2020 годов.