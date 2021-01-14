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Украинец Яков Хаммо завоевал бронзу на турнире мировой серии дзюдо "Маsters-2021" (фото)

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Дзюдо, Катар, Доха, Бронза, Яков Хаммо
Фото: Федерация дзюдо Украины | Яков Хаммо

В борьбе за бронзовую награду украинец победил таджика Тимура Рахимова. 

Украинский дзюдоист Яков Хаммо, выступающий в категории свыше 100 кг, завоевал бронзу в первом в новом году турнире мировой серии дзюдо "Маsters-2021", который проходил в столице Катара Дохе.

Об этом сообщается на сайте Федерации дзюдо Украины.

В стартовом раунде Хаммо победил словенца Вито Драгича. Затем разобрался с олимпийским призером из Японии Хисайоши Харасави.

Дзюдо, Катар, Доха, Бронза, Яков Хаммо

В четвертьфинале Яков уверено одолел бразильского дзюдоиста Дэвида Моура.

В полуфинале украинец встречался с двукратным олимпийским чемпионом Тедди Ринером из Франции. С ним украинцу справиться не удалось, однако Хаммо не позволил именитому сопернику завершить поединок досрочно.

Дзюдо, Катар, Доха, Бронза, Яков Хаммо

В борьбе за бронзовую награду украинец победил таджика Тимура Рахимова.

Эта награда стала первой для Хаммо на турнирах "Маsters".

Дзюдо, Катар, Доха, Бронза, Яков Хаммо

 Следующим турниром по дзюдо будет "Grand Slam" в Тель-Авиве (Израиль), который состоится в период с 18 по 20 февраля.

Напомним, в 2016 году Яков Хаммо стал победителем немецкого этапа Гран-при по дзюдо в Дюссельдорфе.

Международная федерация дзюдо (IJF) признала 20-летнюю украинскую дзюдоистку Дарью Билодид лучшей в мире по итогам 2019 и 2020 годов.