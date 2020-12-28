Украинка Дарья Билодид признана лучшей дзюдоисткой мира последних двух лет (фото)

Это невероятное достижение 20-летней спортсменки.

Международная федерация дзюдо (IJF) признала 20-летнюю украинскую дзюдоистку Дарью Билодид лучшей в мире по итогам 2019 и 2020 годов.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Дарья является самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо в истории. Свой первый титул она завоевала еще в 18 лет.

Дарья выступает в категории до 48 кг. В 2019 году она завоевала "золото" на чемпионате Европы, Европейских играх и турнире Grand Slam. В 2020 году на счету украинки "золото" и "бронза" на турнирах серии Grand Slam.

Дарья также заявляла, что намерена выиграть Олимпиаду в Токио, которая из-за пандемии перенесена на 2021 год.

Отметим, Билодид считают одной из самых красивых спортсменок мира.

До недавнего времени она находилась в отношениях с футболистом киевского "Динамо" Денисом Поповым, однако пара распалась.

[ + – ] Один из недавних снимков Попова и Билодид

О причинах расставания красивой спортивной пары Украины пока ничего не известно.