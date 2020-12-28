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Украинка Дарья Билодид признана лучшей дзюдоисткой мира последних двух лет (фото)

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Дарья Билодид, Grand Slam, Золото, Чемпионат Европы, Дзюдо
Фото: sportarena | Дарья Билодид

Это невероятное достижение 20-летней спортсменки.

Международная федерация дзюдо (IJF) признала 20-летнюю украинскую дзюдоистку Дарью Билодид лучшей в мире по итогам 2019 и 2020 годов.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Дарья является самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо в истории. Свой первый титул она завоевала еще в 18 лет.

Дарья выступает в категории до 48 кг. В 2019 году она завоевала "золото" на чемпионате Европы, Европейских играх и турнире Grand Slam. В 2020 году на счету украинки "золото" и "бронза" на турнирах серии Grand Slam.

Дарья также заявляла, что намерена выиграть Олимпиаду в Токио, которая из-за пандемии перенесена на 2021 год.

Отметим, Билодид считают одной из самых красивых спортсменок мира.

Дарья Билодид, Grand Slam, Золото, Чемпионат Европы, Дзюдо
Дарья Билодид, Grand Slam, Золото, Чемпионат Европы, Дзюдо

До недавнего времени она находилась в отношениях с футболистом киевского "Динамо" Денисом Поповым, однако пара распалась.

Дарья Билодид, Grand Slam, Золото, Чемпионат Европы, Дзюдо
Один из недавних снимков Попова и Билодид

О причинах расставания красивой спортивной пары Украины пока ничего не известно.