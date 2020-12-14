Распалась самая красивая пара украинского спорта: Дарья Билодид рассталась с Денисом Поповым

Причины расставания неизвестны, но сейчас дзюдоистка отдыхает в Доминикане, а футболист остался в Киеве

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов и украинская дзюдоистка Дарья Билодид — больше не пара. Об этом таблоиды узнали случайно, из интервью футболиста телеканалу "Футбол 1".

Причем, судя по всему, инициатором разрыва стала именно Дарья. Ранее поклонники заметили, что она и Денис отписались друг от друга в Instagram, а также исчезли все "лайки" и комментарии.

"Мы не пара сейчас. Почему? Это лучше у нее спросить", — сказал Попов в эфире телеканала.

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К слову, сейчас, Дарья отдыхает в Доминикане и уже запостила несколько снимков с попугаями ара.

[ + – ] Дарья Билодид в Доминикане

Напомним, Билодид — двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы и победительница Европейских игр. Первый титул планетарного масштаба она выиграла в 17 лет, став самой молодой чемпионкой мира за всю историю дзюдо у мужчин и женщин. Также 20-летняя атлетка регулярно входит в различные рейтинги самых красивых спортсменок Украины.

[ + – ] Один из недавних снимков Попова и Билодид

Попов рассказывал, что впервые увидел Дарью на Олимпийской базе в Конча-Заспе, когда президент страны Владимир Зеленский награждал юношескую сборную Украины после победы на чемпионате мира. Но познакомились они в соцсетях, встречаться начали в начале лета, судя по появлению совместных фотографий в СМИ. Попов отмечал, что отношения они стараются не афишировать и им тяжело согласовывать графики из-за постоянных тренировок.

[ + – ] Денис Попов и Дарья Билодид на дне рождении дзюдоистки

"Конечно, есть такое, что, учитывая наши графики тренировок нам сложно согласовывать совместное времяпровождения. Тяжело, но мы справляемся", — говорил футболист еще в начале ноября.

О причинах расставания самой красивой и спортивной пары Украины пока ничего не известно.