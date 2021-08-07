Українки виграли бронзові медалі Олімпіади-2020 в командному фіналі з артистичного плавання

Українські синхроністки випередили японок у вільній програмі по артистичному плавання. Для Марти Федіної і Анастасії Савчук це друга бронзова медаль на поточному Олімпіаді

У Токіо завершилися змагання у вільній програмі по артистичному плавання. Українська команда посіла третє місце, завоювавши ще одну бронзову медаль у загальному заліку.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Українки виступали у такому складі: Марина Алексєєва, Владислава Алексєєва, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно. Спортсменкам вдалося набрати 190.3018 підсумкових балів (94 в технічній програмі і 96 у вільній), що дозволило випередити збірну Японії, представниці якої отримали 188.3106 бала.

Переможцями змагання стали синхроністки з ОКР (Росія), в активі яких 196 балів, а друге місце посіли представниці Китаю, які отримали оцінку в 193 пункт.

Для Марти Федіної та Анастасії Савчук це вже друга бронзова медаль на поточному Олімпіаді. Раніше їм вдалося завоювати першу в історії України олімпійську нагороду в артистичному плаванні, показавши третій результат в категорії дуетів.

Таким чином, Олімпійська збірна України виграла вже 11 бронзових медалей на Іграх в Токіо. Разом із золотою нагородою Жана Беленюк і п'ятьма срібними нагородами, сумарно в активі наших спортсменів вже 17 медалей.

Раніше в 15-й змагальний день срібну медаль виграв боксер Олександр Хижняк, який програв нокаутом бразильцеві Еберта Соуза. Після бою Хижняк висловив сумнів у вирішенні арбітра зупинити бій після нокдауну в третьому раунді.

На самому початку сьогоднішнього дня срібну нагороду завоювали і спортсменки, які виступають у веслуванні на каное: Людмила Лузан і Анастасія Четверикова показали результат 1:57.499 на дистанції 500 метрів у веслуванні в двійці.