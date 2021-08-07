Боксер Хижняк програв у фіналі Олімпіади і приніс Україні ще одне срібло

Українець був нокаутований в третьому раунді фінального поєдинку у ваговій категорії до 75 кг

26-річний український боксер Олександр Хижняк не зміг виграти золоту медаль на Олімпіаді в Токіо в змаганнях з боксу, у ваговій категорії до 75 кілограм.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

У вирішальному бою українець протистояв бразильцеві Еберта Соуза. У першому раунді Хижняк домінував в рингу, наносячи удари і по голові, і по корпусу суперника. Бразильцеві було складно контратакувати і все складалося сприятливо для українця. У другому раунді Соуза почав "сушити" бій, часто падаючи в клінч.

У третьому раунді нічого не віщувало біди: Хижняк нарощував тиск і коли здавалося, що йому ніщо не завадить перемогти, бразилець завдав потужного удару на контратаці, який відправив українця в нокаут.

Незважаючи на прикру поразку, Хижняк приніс Україні п'яту срібну медаль. На шляху до фіналу він здолав японця Юіто Морівакі, домініканця Седено Мартінеса і філіппінця Еуміра Марсьяля. Тепер в активі української збірної 16 медалей: 1 золота, 5 срібних і 10 бронзових.

Відзначимо, що Олександр Хижняк став єдиним українським боксером, який боровся за медалі на Олімпіаді в Токіо. В останній раз українці вигравали олімпійські медалі в боксі ще на Іграх в Лондоні, в 2012-му році. Тоді в складі української команди виступали Василь Ломаченко, Олександр Усик, Денис Берінчик та Олександр Гвоздик.

Срібна медаль Хижняка стала другою за сьогодні для збірної України на Олімпіади-2020: раніше успіху домоглися каноісткі Людмила Лузан і Анастасія Четверикова, які фінішували другими в запливі на каное-двійках на дистанції 500 метрів.

Медальний залік Олімпіади 2020 на Токіо