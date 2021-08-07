Боксер Хижняк проиграл в финале Олимпиады и принес Украине еще одно серебро

Украинец был нокаутирован в третьем раунде финального поединка в весовой категории до 75 кг

26-летний украинский боксер Александр Хижняк не сумел выиграть золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по боксу, в весовой категории до 75 килограмм.

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В решающем бою украинец противостоял бразильцу Эберту Соузе. В первом раунде Хижняк доминировал в ринге, нанося удары и по голове, и по корпусу соперника. Бразильцу было сложно контратаковать и все складывалось благоприятно для украинца. Во втором раунде Соуза начал "сушить" бой, часто падая в клинч.

В третьем раунде ничего не предвещало беды: Хижняк наращивал давление и когда казалось, что ему ничто не помешает победить, бразилец нанес мощный удар на контратаке, который отправил украинца в нокаут.

Несмотря на досадное поражение, Хижняк принес Украине пятую серебряную медаль. На пути к финалу он одолел японца Юито Мориваки, доминиканца Седено Мартинеса и филиппинца Эумира Марсьяля. Теперь в активе украинской сборной 16 медалей: 1 золотая, 5 серебряных и 10 бронзовых.

Отметим, что Александр Хижняк стал единственным украинским боксером, который боролся за медали на Олимпиаде в Токио. В последний раз украинцы выигрывали олимпийские медали в боксе еще на Играх в Лондоне, в 2012-м году. Тогда в составе украинской команды выступали Василий Ломаченко, Александр Усик, Денис Беринчик и Александр Гвоздик.

Серебряная медаль Хижняка стала второй за сегодня для сборной Украины на Олимпиаде-2020: ранее успеха добились каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова, которые финишировали вторыми в заплыве на каноэ-двойках на дистанции 500 метров.

Медальный зачет Олимпиады 2020 в Токио