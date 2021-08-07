Украинки выиграли бронзовые медали Олимпиады-2020 в командном финале по артистическому плаванию

Украинские синхронистки опередили японок в вольной программе по артистическому плаванию. Для Марты Фединой и Анастасии Савчук это вторая бронзовая медаль на текущей Олимпиаде

В Токио завершились соревнования в вольной программе по артистическому плаванию. Украинская команда заняла третье место, завоевав еще одну бронзовую медаль в общем зачете.

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Украинки выступали в таком составе: Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно. Спортсменкам удалось набрать 190.3018 итоговых баллов (94 в технической программе и 96 в вольной), что позволило опередить сборную Японии, представительницы которой получили 188.3106 балла.

Победителями соревнования стали синхронистки из ОКР (Россия), в активе которых 196 баллов, а второе место заняли представительницы Китая, получившие оценку в 193 пункта.

Для Марты Фединой и Анастасии Савчук это уже вторая бронзовая медаль на текущей Олимпиаде. Ранее им удалось завоевать первую в истории Украины олимпийскую награду в артистическом плавании, показав третий результат в категории дуэтов.

Таким образом, Олимпийская сборная Украины выиграла уже 11 бронзовых медалей на Играх в Токио. Вместе с золотой наградой Жана Беленюка и пятью серебряными наградами, суммарно в активе наших спортсменов уже 17 медалей.

Ранее в 15-й соревновательный день серебряную медаль выиграл боксер Александр Хижняк, проигравший нокаутом бразильцу Эберту Соузе. После боя Хижняк высказал сомнение в решении арбитра остановить бой после нокдауна в третьем раунде.

В самом начале сегодняшнего дня серебряную награду завоевали и спортсменки, выступающие в гребле на каноэ: Людмила Лузан и Анастасия Четверикова показали результат 1:57.499 на дистанции 500 метров в гребле в двойке.