"Я восстановился за 4-5 секунд после нокдауна": Хижняк о решении судьи в финале Олимпиады (видео)

Украинский боксер считает, что судья финального поединка допустил ошибку, преждевременно зафиксировав нокаут

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Александр Хижняк прокомментировал свой бой против бразильца Эберта Соузы.

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В интервью телеканалу UA:Перший украинец поделился мнением о решении судьи зафиксировать нокаут после его падения на настил.

"Я сразу поднялся и не могу сказать, что не мог продолжить поединок. Где-то за 4-5 секунд я восстановился и нормально себя чувствовал. Не знаю, почему рефери сразу остановил бой. Во многих подобных поединках бой продолжается, судья ведет отсчет до 9. Не понимаю, почему он не дал продолжать бой", — сказал Хижняк.

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Напомним, что украинский боксер выступал в весовой категории до 75 килограмм. В финале турнира он встретился с бразильцем Эбертом Соузой. Хижняк доминировал в первых двух раундах, но в третьем неудачно атаковал бразильца, в результате чего наткнулся на контратакующий удар, после которого оказался на настиле. Судья решил не вести традиционный отсчет до 9 и сразу зафиксировал нокаут.

В течение Олимпийского боксерского турнира Хижняк побеждал Юито Мориваки из Японии, Седено Мартинеса из Доминиканской Республики и филиппинца Эумира Марсьяля. При этом, он стал первым украинским боксером за 9 лет, который выиграл медаль на Олимпийских играх. В последний раз украинцы достигали такого успеха еще в 2012 году, когда в Лондоне завоевывало поколение "Украинских атаманов" во главе с Александром Усиком и Василием Ломаченко.

В общем зачете Украина имеет в активе уже 17 медалей: 1 золотая, 5 серебряных и 11 бронзовых наград. Ранее в 15-й соревновательный день серебряную награду добыли украинские атлетки, выступающие в гребле на каноэ: Людмила Лузан и Анастасия Четверикова.