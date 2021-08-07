"Я відновився за 4-5 секунд після нокдауну": Хижняк про рішення судді в фіналі Олімпіади (відео)

Український боксер вважає, що суддя фінального поєдинку допустив помилку, передчасно зафіксувавши нокаут

Срібний призер Олімпійських ігор в Токіо Олександр Хижняк прокоментував результат свого бою проти бразильця Еберта Соуза.

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В інтерв'ю телеканалу "UA: Перший" українець поділився думкою про рішення судді зафіксувати нокаут після його падіння на настил.

"Я відразу піднявся і не можу сказати, що не міг продовжити поєдинок. Десь за 4-5 секунд я відновився і нормально себе почував. Не знаю, чому рефері відразу зупинив бій. У багатьох подібних поєдинках бій триває, суддя веде відлік до 9. Не розумію, чому він не дав продовжувати бій ", — сказав Хижняк.

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Нагадаємо, що український боксер виступав у ваговій категорії до 75 кілограм. У фіналі турніру він зустрівся з бразильцем Ебертом Соузою. Хижняк домінував в перших двох раундах, але в третьому невдало атакував бразильця, в результаті чого натрапив на контратакуючий удар, після якого опинився на настилі. Суддя вирішив не вести традиційний відлік до 9 і відразу зафіксував нокаут.

Протягом Олімпійського боксерського турніру Хижняк перемагав Юіто Морівакі з Японії, Седено Мартінеса з Домініканської Республіки і філіппінця Еуміра Марсьяля. При цьому, він став першим українським боксером за 9 років, який виграв медаль на Олімпійських іграх. В останній раз українці досягали такого успіху ще в 2012 році, коли в Лондоні завойовувало покоління "Українських отаманів" на чолі з Олександром Усиком та Василем Ломаченко.

У загальному заліку Україна має в активі вже 17 медалей: 1 золота, 5 срібних і 11 бронзових нагород. Раніше в 15-й змагальний день срібну нагороду здобули українські атлетки, які виступають у веслуванні на каное: Людмила Лузан і Анастасія Четверикова.