"Мені здається, що це сон": українка Людмила Лузан завоювала бронзу на каное-одиночці

Українська спортсменка не зупинятиметься на бронзі. Людмила Лузан із Анастасією Четверіковою братиме участь у 500-метровій дистанції в каное-двійці.

Українська каноїстка Людмила Лузан фінішувала третьою в дисципліні каное-одиночка на 200-метровій дистанції, завоювавши бронзову медаль.

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Спортсменка на дистанції в 200 метрів показала результат 47.034 секунди, обійшовши на 0.08 секунди польську спортсменку і чемпіонку Європи Дороту Борівську.

Золота медаль у дисципліні каное-одиночка на 200-метровій дистанції дісталася американській спортсменці Невін Гаррісон, а срібло — Лоренс Вінсент-Ляпонт із Канади.

Жіноча програма в каное-спринті, у якій українка Людмила Лузан завоювала бронзову медаль, є дебютною в програмі на Олімпійських Іграх-2020 у Токіо.

Людмила Лузан досі не вірить, що їй вдалося завоювати бронзову медаль Олімпіади-2020.

"Чесно, мені здається, що я сплю і це сон. Не можу повірити, стільки років йшла до цієї медалі. Спасибі всім, хто в мене вірив, моїм тренерам. Це просто неймовірно, ми разом прийшли до цієї медалі", — розповіла українська спортсменка в коментарі Суспільному.

Українська каноїстка Людмила Лузан не збирається зупинятися на "бронзі" та розраховує на ще одну медаль Олімпійських ігор у Токіо. За словами спортсменки, незабаром вона братиме участь у "коронній" для неї 500-метрової дистанції в каное-двійці, де їй складе компанію українка Анастасія Четверікова.

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"Звичайно, я мріяла перемогти, але це моя перша Олімпіада, і впевнена, що попереду мене ще чекають золоті нагороди. Попереду в мене ще "коронна" дистанція — 500 метрів у двійці і я не збираюся зупинятися. Буду боротися за перемогу з Анастасією Четверіковою. Але я не можу повірити, що я серед найсильніших у світі. Це просто мрія", — додала Людмила Лузан у спілкуванні з журналістами після завоювання бронзової медалі на Олімпіаді-2020.

Раніше Фокус повідомляв, що українських синхроністок, які завоювали "бронзу" на Олімпіаді, переплутали з росіянками. Диктор у Токіо помилково назвав бронзових призерок з артистичного плавання Марту Фєдіну та Анастасію Савчук (Україна) росіянками. Після невеликої паузи диктор Олімпіади-2020 все ж виправився та сказав: "Україна".

Також Фокус розповідав, що Жан Беленюк приніс Україні перше золото на Олімпіаді в Токіо. Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк переміг у сутичці за золото Олімпіади в Токіо в категорії до 87 кг. Противником Беленюка був угорець Віктор Лорінца, якого український спортсмен переміг із рахунком 5:1.