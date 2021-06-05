Українка посіла перше місце на чемпіонаті Європи з веслування (відео)

Людмила Лузан завоювала "золото" на дистанції 500 метрів, відірвавшись від найближчої суперниці на 6 секунд.

Українська спортсменка Людмила Лузан посіла перше місце на чемпіонаті Європи з веслування, який проходить в Познані (Польща).

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Як повідомляє в Twitter Національний олімпійський комітет України, вона завоювала золоту медаль в одиночному каное на дистанції 500 метрів.

Також в НОК привітали з цією перемогою тренера спортсменки Юрія Чебана, який є дворазовим чемпіоном Олімпіади (2012 і 2016 роки).

[ + – ] Повідомлення НОК України

Sport.ua уточнює, що "срібло" завоювала Вілаг Багга з Угорщини, а "бронзу" — білоруська спортсменка Альона Ноздрьова.

Відзначимо, ця медаль стала для збірної України ювілейною (50-ю) на чемпіонатах Європи з веслування.

[ + – ] Людмила Лузан

Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк вийшла до третього кола Ролан Гаррос, перемігши у другому колі китаянку Чжен Сайсай.

А перша ракетка України Еліна Світоліна виграла в черговому матчі "Ролан Гаррос", перемігши у другому колі американку Енн Лі.

Третього червня Національна збірна України з футболу здобула перемогу над командою Північної Ірландії в другому контрольному матчі в рамках підготовки до Євро-2020.