Українка посіла перше місце на чемпіонаті Європи з веслування (відео)
Людмила Лузан завоювала "золото" на дистанції 500 метрів, відірвавшись від найближчої суперниці на 6 секунд.
Українська спортсменка Людмила Лузан посіла перше місце на чемпіонаті Європи з веслування, який проходить в Познані (Польща).
Як повідомляє в Twitter Національний олімпійський комітет України, вона завоювала золоту медаль в одиночному каное на дистанції 500 метрів.
Також в НОК привітали з цією перемогою тренера спортсменки Юрія Чебана, який є дворазовим чемпіоном Олімпіади (2012 і 2016 роки).
Sport.ua уточнює, що "срібло" завоювала Вілаг Багга з Угорщини, а "бронзу" — білоруська спортсменка Альона Ноздрьова.
Відзначимо, ця медаль стала для збірної України ювілейною (50-ю) на чемпіонатах Європи з веслування.
Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк вийшла до третього кола Ролан Гаррос, перемігши у другому колі китаянку Чжен Сайсай.
А перша ракетка України Еліна Світоліна виграла в черговому матчі "Ролан Гаррос", перемігши у другому колі американку Енн Лі.
Третього червня Національна збірна України з футболу здобула перемогу над командою Північної Ірландії в другому контрольному матчі в рамках підготовки до Євро-2020.