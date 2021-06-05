Украинка заняла первое место на чемпионате Европы по гребле (видео)

Людмила Лузан завоевала "золото" на дистанции 500 метров, оторвавшись от ближайшей соперницы на 6 секунд.

Украинская спортсменка Людмила Лузан заняла первое место на чемпионате Европы по гребле, который проходит в Познани (Польша).

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Как сообщает в Twitter Национальный олимпийский комитет Украины, она завоевала золотую медаль в одиночном каноэ на дистанции 500 метров.

Также в НОК поздравили с этой победой тренера спортсменки Юрия Чебана, который является двукратным чемпионом Олимпиады (2012 и 2016 годы).

[ + – ] Сообщение НОК Украины

Sport.ua уточняет, что "серебро" завоевала Вилаг Багга из Венгрии, а "бронзу" – белорусская спортсменка Алена Ноздрева.

Отметим, эта медаль стала для сборной Украины юбилейной (50-й) на чемпионатах Европы по гребле.

[ + – ] Людмила Лузан

Напомним, украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг Ролан Гаррос, победив во втором круге китаянку Чжэн Сайсай.

А первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла в очередном матче "Ролан Гаррос", победив во втором круге американку Энн Ли.

Третьего июня Национальная сборная Украины по футболу одержала победу над командой Северной Ирландии во втором контрольном матче в рамках подготовки к Евро-2020.